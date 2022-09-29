Доступны игровые тесты для процессоров Ryzen 9 7900X и Ryzen 7 7700X, а также линейки Ryzen 5000

По мере появления процессоров Ryzen 7000 на прилавках магазинов в прессу попадают всё более любопытные тесты, позволяющие сделать те или иные выводы. Прежде всего нужно отметить, что нашим читателям вряд ли захочется собрать новый компьютер на базе одного из камней серии Ryzen 7000. Во-первых, цены на сами процессоры окажутся заоблачными, поскольку официальных поставок нет. Во-вторых, цены на материнские платы на флагманских чипсетах стартуют с 500 долларов, но это в США, тогда как стоимость подобной продукции в Европе может оказаться намного выше 600 евро. Трудно себе представить, сколько будут просить за всё это в российской рознице. А поскольку пока других чипсетов нет, то выбор довольно сложный. Ну не забывайте о том, что AMD приняла спорное решение, ограничив Ryzen 7000 только памятью DDR5. Результаты такой самодеятельности со стороны Лизы Су мы узнаем через несколько недель, а пока самое время изучить тесты.

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Сегодня предлагаем остановиться на 6-ядерном Ryzen 5 7600X и 8-ядерном Ryzen 7 7700X. Первый способен разгоняться до 5.2 ГГц, тогда как второй способен достигать тактовой частоты в 5.4 ГГц. По сравнению с камнями Ryzen 5000-й серии это настоящий прорыв, поэтому будет любопытно увидеть сравнение в играх со всеми актуальными противниками. В качестве таковых представлены как Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 6600X, так и Core i5-12600K с Core i9-12900K. Напомним, что последний до недавнего времени считался самым быстрым игровым процессором, предлагающим ультимативную производительность. Тесты проведены специалистами Mydrivers, а мы предлагаем вам взглянуть на несколько скриншотов.

Assassin's Creed Valhalla

Wolfenstein: Youngblood

Как видите, линейка Ryzen 5000 безнадёжно устарела. Если вы решите инвестировать деньги в новую систему на базе Ryzen 7 7700X, то получите самую быструю машину для игр, которую только можно купить. Как мы писали выше, стоить это будет целое состояние, а в итоге удастся сравняться по скорости с Core i9-12900K. Более мощный Ryzen 9 7900X демонстрирует ещё более внушительную производительность, поскольку предлагает на только больше ядер, но и высокую тактовую частоту. Получается, владельцы компьютеров на базе новой серии действительно могут получить большой прирост по сравнению с предыдущим поколением, но есть небольшой нюанс. Если вы посмотрите ниже, то увидите производительность всех протестированных камней в тесте CPU-Z. Как видите, по одноядерной производительности Core i9-12900K так и остался не побеждён, тогда многоядерные тесты позволяют увидеть, насколько велика разница между 6-ядерным Ryzen 5 7600X и 12-ядерным Ryzen 9 7900X.

Horizon Zero Dawn

Far Cry 5

Эксперты полагают, что игровые результаты могут впечатлить геймеров, которые раздумывают о новой сборке. Как мы уже писали выше, компьютер на базе Ryzen 7000 будет дорогим удовольствием, а прирост в играх выглядит красиво только бумаге. Дело в том, что в качестве видеокарты использовалась Radeon RX 6950 XT. Если бы вместо флагмана использовалась Radeon RX 6700 XT, то разница была бы минимальной, вот только очень многие геймеры могут себе позволить в лучшем случае Radeon RX 6500 XТ. В этом случае вы и вовсе не увидите никакой разницы между использованием Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 5600X.

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Ну а для разумных геймеров появился любопытный процессор Ryzen 5 3600 AF. По данным тех, кто уже получил доступ к этому камню, он основан на архитектуре Zen 3 и продаётся за 123 доллара. Судя по всему, процессор призван занять нижний ценовой сегмент, где может получить внушительные продажи. Тактовая частота камня стартует с 3.6 ГГц, а в режиме буста достигает 4.2. ГГц. Это на 200 МГц меньше, чем у обычной версии Ryzen 5 3600 AF, но различия кроются и в размере кэш-памяти, достигающей 38 Мб против 32 Мб. Если есть желание собрать игровой компьютер с видеокартой среднего ценового сегмента, то брать Ryzen 5 7600X довольно глупо, но это уже наше личное мнение. Больше тестов смотрите по ссылке.