Восьмой пакет санкций грозит оставить европейцев без средств гигиены

Седьмой пакет санкций был принят достаточно давно, но уже тогда европейские политики испытывали явную нехватку решимости для наращивания давления на Россию. Не нужно быть большим экспертом, чтобы увидеть все последствия санкций, которые уже отразились на Европе. Прежде всего под ударом находится промышленный сектор Германии и Франции, не только генерирующий десятки миллионов рабочих мест, но и обеспечивающий страны ЕС и соседних регионов продукцией собственного производства. Это и химическая, и автомобильная отрасль, косметика, пошив одежды и многое другое. Всё это позволяло региону развиваться, наполняя бюджеты доноров и карманы политиков. Судя по всему, за многие годы сектор нарастил высокую прочность, ведь даже спустя многие месяцы после старта энергетического кризиса, основные предприятия не останавливаются.

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Предполагалось, что в восьмой пакет санкций будут включены ещё более болезненные для России направления. Эксперты были уверены, что Еврокомиссия примет решение об установке потолка цен на российскую нефть. Что же, сегодня стало известно, что уже совсем скоро политики договорятся о введении восьмого пакета санкций, вот только этот самый пакет окажется бледной тенью того, что ожидали европейские ястребы. Напомним, под этим термином имеется в виду группа стран, проводящие агрессивную политику, которая часто вступает в противоречие с интересами Европы. Основой существования политических элит этих стран является ярая русофобия, на которой и построена карьера большинства из них. Так вот, если раньше Европа отнимала у российских олигархов яхты за 500 миллионов долларов и отжимала футбольные клубы за несколько миллиардов, то теперь просто запретит ввозить мыло и туалетную бумагу.

Нам неизвестно, насколько Европа сегодня зависима от российской косметической промышленности, но восьмой пакет санкций прямо запретит экспорт подобной продукции. Никаких средств для нанесения макияжа, дезодорантов и средств для бритья из РФ жители ЕС больше не увидят. Мария Захарова шутит, что Европа несётся в средние века, пытаясь следовать традициям предков. В подтверждение своих слов она привела цитату Наполеона в адрес своей жены Жозефины, где император просит супругу не мыться в его отсутствие, ведь он прибудет всего через три дня. Также отмечается, что будут введены и персональные санкции. Например, против Николая Расторгуева (группа «Любэ»). Отдельные политики предложили установить потолок цен на российский газ, но пока ястребы США встретили сильный отпор со стороны основной части европейских элит. После уничтожения сразу двух веток Северного потока, вопрос с энергообеспечением стал остро. Если Россия перекроет поставки через Украину и Турецкий поток, то можно будет отправляться в лес за дровами уже завтра. В восьмой поток может попасть и сталелитейная промышленность России. Если это случится, то уже к началу 2023 года выпускать автомобили и многие другие виды потребительских товаров в ЕС будет не из чего. Пытаются ограничить и ввоз драгоценных камней, а вот для алмазов сделают исключение, хотя пока точных данных на этот счёт нет.

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Эксперты полагают, что более суровые санкции в первую очередь нанесут удар по экономике стран Евросоюза. Всё это происходит прямо сейчас, а в будущем проблемы будут только нарастать. Но дело даже не в нехватке газа или нефти, ведь можно отключить промышленный сектор до весны, спилить оставшиеся леса, а большинство жителей содружества сможет спокойно пережить зиму даже в холодных квартирах. В то же время намного опаснее политические волнения. Всё больше людей недовольны политикой элит. Макрон удержался у власти только потому, что выборы прошли достаточно давно, а вот в Италии формировать правительство будут совсем другие люди. Уже сегодня вся Европа не стесняясь называет будущие власти Италии фашистскими, заявляя о том, что страна свернула с демократического пути. Нет никаких сомнений, что кресло шатается и под Шольцем, поскольку он проводит антинемецкую политику, о чём свидетельствуют дынные многочисленных опросов среди местного населения. Одним словом, чем хуже будет обычным европейцам, тем более шатким станет положение европейских политиков. Осознают ли они это, мы узнаем очень скоро, ведь вернуть в строй Северный поток теперь не позволят американцы, а Европа продолжит послушно следовать разрушительным советам дядюшки Сэма. Источники: 1, 2, 3.