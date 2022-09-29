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Известный оверклокер скальпировал Ryzen 9 7900X – 5.5 ГГц на всех ядрах и -20 градусов нагрева
Der8auer доказал, что скальпирование Ryzen 9 7900X позволяет повысить тактовую частоту и снизить температуру
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Продажи процессоров серии Ryzen 7000 стартовали ещё 27 сентября, но пока ни о каком ажиотажном спросе и огромных очередях западные журналисты не пишут. Камни появились на прилавках, где их могут купить все желающие. Популярные блогеры в первый же день провели все необходимые тесты, что позволяет оценить реальную производительность всей линейки в играх. Что важно, можно сделать выводы не только о быстродействии флагмана Ryzen 9 7950X, но и младшего представителя новой серии – Ryzen 5 7600X. Если не вдаваться в подробности, то прирост в рабочих сценариях огромен и часто превышает 50% по сравнению с Ryzen 9 5900Х. Особенно впечатляют результаты в многопоточных тестах, где удалось совершить настоящую революцию. Есть эффект и в одноядерных сценариях. Вот только сам эффект по большей части заметен только в синтетике, тогда как в играх прорыва нет, поскольку Ryzen 9 7950X выдаёт фрамрейт на уровне прошлогоднего Core i9-12900K и меньше.

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Потенциальные пользователи уже столкнулись с необходимостью покупки дорогостоящей материнской платы и оперативной памяти, а в будущем мы увидим массу новых рекордов, но пока есть другие проблемы. Эксперты констатируют, что инженеры AMD учли далеко не все аспекты работы чипов, поэтому некоторые дыры так и останутся незакрытыми, а более зрелая серия на базе 5-нм технологического процессора нас ждёт в следующем году. Прежде всего стоит указать на то, что сокет АМ5 оказался немного не такой, как АМ4. В результате этого всем владельцам продвинутых систем охлаждения придётся вооружиться специальными переходниками. Стоят они около 350 рублей, но главная проблема может заключаться в том, что купить их в России первые недели будет проблематично. Неприятную деталь обнаружил ведущий сайта Igor's Lab. Он использовал инфракрасную камеру, после чего пришёл к выводу, что крышка процессора распределят тепло неравномерно. В результате некоторые участки остаются горячими даже после контакта с эффективной системой жидкостного охлаждения.

Это значит, что у обычных пользователей будут минимальные перспективы для разгона, а энтузиасты будут долго искать подходящий камень, где крышка имеет идеально ровную поверхность. Вполне возможно, что единственным решением создавшейся проблемы станет скальпирование. Известный немецкий оверклокер Der8auer провёл операцию по снятию крышки одним из первых (или первым). Для этого он воспользовался собственным комплектом, который лично разработал под крышку серии Ryzen. Поскольку в руки к нему попал камень Ryzen 9 7900X, то пришлось ограничиться 12-ядерным чипом. Привычная крышка была заменена на рамку Direct-Die, которую Der8auer изготовил индивидуально на фрезерном станке. Такой шаг позволил убрать прокладку между системой охлаждения и кристаллами чиплетов.

Очевидно, что сделать такое для большинства энтузиастов и оверклокерв в домашних условиях нереалистично, поэтому стоит ждать появления в рознице комплектов для снятия крышки, а также саму рамку Direct-Die. После этого Der8auer воспользовался системой жидкостного охлаждения, усилившей эффект от скальпирования. По словам оверклокера, Ryzen 9 7900X заработал на тактовой частоте 5.5 ГГц на всех ядрах при температуре 70 градусов. Это значит, что скальпирование не только прошло успешно, но и позволило увеличить потенциал для разгона, ведь с такой температурой можно попытаться выжать из камня намного больше. При этом Der8auer рассказал, что до скальпирования на тактовой частоте 5.4 ГГц Ryzen 9 7900X грелся до 90 градусов под тем же СЖО.

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Эксперты не советуют проводить подобные процедуры самостоятельно. Если вам не терпится попробовать себя в скальпировании, то стоит начать с чего-то попроще. Например, можно поработать с первым поколением Ryzen. Сами процессоры стоят копейки, а материнские платы к ним на вторичном рынке будут ещё долго популярны. Ну или можно обратить внимание на горячие камни Intel Core i7 первых поколений. В любом случае даже если вы что-то испортите, то получите ценный опыт. Ну а начинать скальпировать камни с Ryzen 9 7900X могут себе позволить только миллионеры или глупцы. Больше информации с видео вы можете получить по ссылке

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#процессоры #разгон #ryzen 9 7900x
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