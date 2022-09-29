За GeForce RTX 3070 Ti просят всего 47 тысяч рублей

Доллар дорожает, а рубль укрепляется. Эксперты вещают, что это плохо для российской экономики, ведь было бы куда выгоднее обвалить курс рубля, как это сделали китайцы с юанем. Вот только есть мнение, что сегодня правительство не может себе позволить подобные шаги, поскольку раскачка курса способна привести к масштабному падению экономики, а значит результат будет противоположный и не устроит обычных граждан.

реклама

Неясно, будет ли этой зимой обвал рубля, ведь ранее аналитики обещали нам подобное явление уже в сентябре. Пока ничего не происходит самое время закупиться санкционными товарами. Если вы уже забили все свободные места американской газировкой, то самое время обратить внимание на видеокарты. Да, цены действительно падают, а за последние несколько дней они буквально рухнули. Не спрашивайте нас о причинах, а просто наслаждайтесь тем, что скидки есть, ведь уже завтра всё может снова подорожать.

Особый интерес вызывает GeForce RTX 3080 Ti, которая внезапно подешевела до 90 тысяч рублей. Если вы позабыли, то начальная рекомендованная цена эталонного графического чипа в РФ стартовала с 118 тысяч рублей. Больших очередей за видеокартами на основе флагманского GPU не выстраивалось, но спрос был. Сегодня у энтузиастов есть уникальный шанс купить такую карту намного дешевле. Да, в США скидки ещё больше, но так нет санкций, а производители делают всё возможное для того, чтобы товары стоили как можно дешевле.

Если вы наотрез отказываетесь платить такие деньжищи, то берите за 63 тысячи GeForce RTX 3080. Это очень хорошая и быстрая видеокарта, которая пусть и не может похвастать ультимативной производительностью на уровне GeForce RTX 3090 Ti, но обеспечит вам достойное количество кадров в секунду в любых играх. Вы можете смело покупать монитор с разрешением 4К, где GeForce RTX 3080 ещё долго будет чувствовать себя прекрасно. Ну а через пару лет можно перейти на разрешение 2К, что тоже неплохо, ведь разница в картинке не такая большая.

Любители экономить с умом могут обратить внимание на GeForce RTX 3070 Ti. Это довольно интересная видеокарта, предлагающая компромисс между старшими моделями и менее скоростными графическими чипами. Так, вы получаете всего 8 Гб видеопамяти и 256-битную шину, но при этом у вас остаётся высокая производительность и огромный потенциал. Видеокарта заточена под разрешение 2К, но с небольшими уступками по графике, легко тянет самые продвинутые и технологичные проекты в 4К.

На 10 тысяч дешевле доступна GeForce RTX 3070. Когда вы пытаетесь сэкономить, обязательно помните о том, что каждый раз, скидывая 10 тысяч от более дорогого графического чипа, вы обязательно что-то теряете. GeForce RTX 3070 подходит для 2К, но рассматривать эту видеокарту для разрешения 4К не приходится. Далеко не у всех есть на руках 60 тысяч рублей, а мониторы с 4К и вовсе редкость. Именно поэтому мы советуем вам трезво взвесить все за и против, ведь более мощная карта и вовсе может не понадобиться.

Крайне выгодно смотрится и GeForce RTX 3060 Ti. Если обращаться только к графическим чипам NVIDIA, то перед вами одна из самых лучших по соотношению цены и производительности видеокарта. Она легко тянет игры в 2К, а в перспективе позволит переехать на 1080р без каких-либо трудностей. Многие эксперты сравнивали визуальную составляющую игр в различных разрешениях. Разница есть, но она явно не стоит того, чтобы вы брали кредит на несколько лет, а после вынуждены были себе в чём-то отказывать. Как и вся текущая линейка NVIDIA, GeForce RTX 3060 Ti имеет нехватку видеопамяти, хотя пока не одна игра у вас больше и не потребует.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

А вот GeForce RTX 3050 не подешевела ни на рубчик. Увы, но в последние месяцы эта видеокарта и так скинула очень много, поэтому пока придётся рассматривать в качестве моделей со скидками более дорогие решения. В то же время, если у вас на руках ограниченная сумма, и вы не планируете брать монитор с разрешением выше 1080р, то и тратиться на флагманы глупо. GeForce RTX 3050 отлично себя зарекомендовала в народном разрешении, где выдаёт стабильный фрамрейт и будет служить ещё много лет.