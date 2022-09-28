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AMD продолжает экономить – iGPU на Ryzen 9 7950Х оказался в 3 раза медленнее старого Core i5-11600К
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Ryzen 5 5600Х можно смело назвать одним из лучших процессоров последних лет. 6-ядернй камень ещё долго будет актуален, а после выхода более мощного Ryzen 5 7600X станет ещё дешевле, а значит сборка на его основе будет ещё выгоднее. Стоит также учитывать, что новинка использует сокет АМ5, а значит потребует от вас покупки новой материнской платы со всеми вытекающими последствиями. При этом несмотря на тот факт, что Ryzen 5 5600Х считается одним из самых продаваемых процессоров на рынке, у него есть огромный минус, на который пеняли многие пользователи. Всё дело в том, что далеко не каждому пользователю нужны компьютерные игры. Кто-то использует свой компьютер для офисных задач, другие для обучения или программирования, а некоторые и вовсе смотрят фильмы и сериалы, активно гуляя по мировой паутине. Вот только Ryzen 5 5600Х не имеет встроенной графики. Получается, что вам требовалось дополнительно тратиться на видеокарту, пусть даже на самую недорогую и бюджетную затычку. На этом фоне Intel предлагает интегрированный графический чип почти на всех процессорах, а тот же Core i5-12600 кажется многим более выгодным, чем Ryzen 5 5600Х.

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Известно, что AMD решила устранить проблему, ведь абсолютно все процессоры серии Ryzen 7000 смогут похвастать встроенной графикой. До недавнего времени производительность iGPU на архитектуре RDNA2 оставалась загадкой, но новый драйвер Adrenalin 22.9.2 позволил понять, насколько быстрой окажется интегрированная видеокарта. Прежде всего хорошие новости: вы действительно сможете решать все повседневные вопросы, ведь для базовых задач, перечисленных выше, встроенного графического чипа будет достаточно. Это довольно неплохо и позволяет сделать процессоры более привлекательными, но на этом хорошие новости завершаются. В руки экспертов уже попал процессор Ryzen 7950X, который был протестирован без использования дискретной видеокарты. Для начала давайте изучим результаты на графики ниже.

Если судить по тому, что во встроенной графике применяется продвинутая архитектура RDNA2, то может показаться, что нас ждёт большой прорыв, вот только всё оказалось немного не так. Главная проблема заключается в экономии, ведь AMD установила внутрь крошечный iGPU с двумя CU и 256-ю шейдерными процессорами. В результате конечная производительность оказалась настолько ничтожной, что использовать процессор для игр невозможно. Все вокруг знают о том, что Intel так и не научилась выпускать настольные процессоры с быстрой интегрированной графикой. Судя по тестам, если вам в голову придёт глупая мысль купить Ryzen 9 7950Х и запустить на нём игры без дискретной видеокарты, то вы получите в 3 раза меньше кадров в секунду, чем на Core i5-11600К.

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Что и говорить, если Ryzen 3 3200G выдаёт 75 кадров в секунду против 22 fps на iGPU Ryzen 9 7950Х. Ну а Ryzen 7 5700G и вовсе перевалил за 110 кадров в секунду, превосходя встроенную графику в более чем 5 раз. Нет никаких сомнений, что рассчитывать на игровой потенциал встроенной графики сери Ryzen 7000 не приходится. По мнению экспертов, если пытаться найти аналоги в дискретных видеокартах, то на ум приходит Radeon R7 250, выпущенная всего 10 лет назад. Это значит, что вы смело можете запускать Skyrim, но для новых игр потребуется отдельная видеокарта. А вообще очень многое зависит от ваших предпочтений и готовности идти на сговор с кошельком. Например, Fortnite довольно неплохо себя показывает в разрешении 720р, а популярные онлайн-шутеры могут запускаться на минимальных настройках графики даже в 1080р. Это значит, что новая линейка найдёт своего покупателя, а там уже каждый решит, стоит ли брать дополнительную видеокарту, или для базового уровня достаточно и встроенной графики.

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#amd #процессоры #тесты #ryzen 9 7950х
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