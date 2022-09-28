Ни одна видеокарта AMD не заинтересовала российских геймеров

Если вы покупаете видеокарту, и у вас уже есть строго отведённый бюджет, то всё становится гораздо проще. Строго говоря, вы можете выбрать несколько моделей, которые вам больше подходят, но двинуться влево или вправо будет весьма проблематично. Кто-то не любит ограничения, пытаясь позволить себе больше, чем есть в кармане, тогда как другие просто плывут по течению.

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Независимо от того, какую тактику вы избираете во время покупки видеокарты, без тщательного обдумывания и взвешенного анализа всех за и против не обойтись. К счастью, всегда можно последовать примеру большинства. Сегодня мы с вами не будем мудрствовать, придумывая очередную методику выбора оптимальной видеокарты. Кто знает, вдруг мы ошибаемся, а может вам просто стоит узнать, какие видеокарты чаще всего пользовались спросом в Ситилинк в последние недели сентября. Фанатов AMD хотим сразу же огорчить, ведь ни одна видеокарта Radeon текущего поколения не интересует российских геймеров. Увы, но мы уже устали рассказывать о преимуществах продукции красной команды, вот только пользователи остаются глухи к фактам.

Начнём с самой популярной видеокарты сентября, место которой занимает GeForce RTX 2060 SUPER. Эта видеокарта смело может называться компромиссной, поскольку имеет неплохую произвольность, 256-битную шину и отличный потенциал. Сегодня вы можете использовать её даже для игр в разрешении 2К, а благодаря наличию 8 Гб видеопамяти можно и вовсе не думать о необходимости апгрейда долгие годы. Чаще всего берут продукцию Palit, что связано с относительно низкой ценой и приемлемым качеством.

На втором месте GeForce RTX 3060. Мы категорически не согласны с таким выбором, поскольку выбирающие такую видеокарту геймеры расписываются в своей безграмотности. Во-первых, это сильно переоценённая карта, которая сильно уступает GeForce RTX 3060 Ti. Во-вторых, вся проблема в том, что NVIDIA просто запутала пользователей. Проще говоря, геймеры смотрят, что GeForce RTX 3060 предлагает 12 Гб видеопамяти против 8 Гб видеопамяти на GeForce RTX 3060 Ti и делают выбор в пользу первой. Увы, выбор неверный, не видитесь на маркетинг.

На этот раз за GeForce RTX 3050 только третье место. Летом видеокарты на этом графическом чипе пользовались высоким спросом, что позволяло им занимать первые позиции в рознице. GeForce RTX 3050 не предлагает заоблачных скоростей, но может обеспечить стабильный фрамрейт в любой игре в разрешении 1080р. Большинству геймеров этого достаточно, поэтому мы смело можем рекомендовать такую карту для покупки. Модель производства MSI отличается эффективной системой охлаждения, что даёт видеокарте дополнительные баллы.

GeForce RTX 3060 Ti только на четвёртом месте. Нам кажется, что это самая перспективная видеокарта NVIDIA средневысокого ценового диапазона, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам присмотреться к тестам в интернете. Вполне возможно, что вы изыщите несколько тысяч дополнительных рублей, что позволит перейти на новый уровень производительности. С GeForce RTX 3060 Ti вы сможете запускать самые требовательные новинки даже в разрешении 2К на высоких графических настройках. Такого вам ни одна предыдущая видеокарта не гарантирует.

GeForce GTX 1660 SUPER кажется далёкой гостьей из предыдущего поколения, но продолжает пользоваться спросом среди геймеров. По чистой производительности она равна более дорогой GeForce RTX 3050, поэтому реальной разницы в играх вы не заметите. В некоторых случаях больше кадров в секунду остаётся за новинкой, тогда как в сложных сценариях 196-битная шина GeForce GTX 1660 SUPER даёт о себе знать. Именно поэтому внимательно присмотритесь к тем играм, в которые вы чаще всего играете. Вполне возможно, что переплачивать 5 тысяч и не придётся, а сэкономить денег на пустом месте всегда приятно.

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Ну и за 16 590 рублей можно отхватить GeForce GTX 1650. Здесь вас ждёт начальный уровень производительности, масса компромиссов и постоянная борьба с настройками. Если вы хотите сэкономить и не боитесь трудностей, то GeForce GTX 1650 буквально создана для вас. Не торопитесь делать опрометчивый выбор, ведь игры следующего поколения такая видеокарта будет воспроизводить с большим трудом.