Условия конкурса просты, а вот участников слишком много

Каждый раз, когда до релиза графических чипов нового поколения остаётся несколько недель, начинают происходить странные события. В первую очередь в сеть прорываются обзоры некоторых видеокарт. На самом деле всё это запрещено, ведь эмбарго спадёт ещё нескоро, но результаты всё равно упрямо кочуют по сети. Следом за этим в розницу попадают и сами видеокарты. Чаще всего это флагманы, которые какой-то нечистоплотный магазин решил слить задолго перед стартом продаж по завышенной стоимости. Так было два года назад и 4 года назад, поэтому нет ничего удивительного в том, что всё это случилось и на этот раз.

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По данным Videocardz, NVIDIA уже начала рассылать обозревателям новые графические чипы. При этом в некоторых случаях это могут быть эталонные модели, называемые Founders Edition, тогда как по большей части надёжным партнёрам достаются кастомные видеокарты. Такой подход позволяет протестировать сразу несколько популярных моделей, а в результате ещё до старта продаж геймеры могут составить впечатление о том, какая видеокарта не стоит внимания, а о покупке какой можно задуматься. Вот только даже если вам пришлют такую видеокарту (что вряд ли), то сегодня вы не сможете её протестировать. Всё дело в том, что драйвер будет доступен для широкой публики начиная с 12 октября, а для тестировщиков программное обеспечение выпустят за несколько дней до релиза. В то же время, партнёры уже давно имеют на руках первые версии драйвера, что и позволяет некоторым из них совершать ранние утечки. Есть мнение, что это происходит с молчаливого одобрения самой NVIDIA, но это уже детали.

Как сообщается, в Гонконге уже можно купить GeForce RTX 4090 производства Gigabyte. Перед нами не самая прокачанная модель, получившая стандартную систему охлаждения, а в комплекте можно отыскать адаптер питания на четыре 8-контактных и один 16-контактный разъём, что даёт больше 450 Вт мощности. Судя по всему, какой-то магазин подпольно распродаёт запасы, предлагая каждую отдельную видеокарту за 20 000 гонконгских крон, что соответствует 2548 долларам. Это значит, что переплата достигает 1000 долларов, если считать от официально рекомендованной цены для США. Как вы уже поняли, воспользоваться такой видеокартой не получится, ведь драйвер будет доступен только 12 октября, а получить соответствующее ПО раньше никак не выйдет. Санкции остановили предрелизный приток видеокарт в Россию, поэтому у отечественных энтузиастов не будет возможности покопаться в микросхемах, опубликовав обзор задолго до начала продаж.

Ну а для наших читателей их других стран (заявки от жителей РФ не принимаются) мы хотим рассказать о запуске нового конкурса, в рамках которого можно получить новенькую GeForce RTX 4090, стилизованную под Cyberpunk 2077. Благодаря новому аниме, игра снова набрала популярность, а продажи растут. NVIDIA традиционно сотрудничает с польской студией CD Projekt Red, поэтому это уже третий флагман, окрашенный в цвета Cyberpunk 2077. В пресс-релизе делается отдельный упор на то, что только с этой видеокартой можно будет получить полный доступ к режиму RTX Overdrive. Это ультимативное качество графики с трассировкой лучей, а благодаря использованию технологии DLSS 3 удастся увеличить количество кадров в секунду ровно в 4 раза.

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Для участия в конкурсе переходите в Твиттер. Первое задание уже доступно, а на его решение у вас есть время до 2 октября. Поторопитесь, правила простые, а ответы уже гуляют по сети. Второе испытание стартует 3 октября и завершится 9 октября, ну а третье будет доступно начиная с 10 октября, завершившись 16 октября. Огласить победителей должны спустя 7 рабочих дней. Как обычно, выбор доверят случайному алгоритму, поскольку участников будут сотни тысяч, а уникальных видеокарт всего 3 штуки. Кстати, спустя время каждая из подобных видеокарт стоит в разы дороже и привлекает коллекционеров. Многие владельцы предпочитают её перепродать, а в результате уникальные видеокарты в стилистике Cyberpunk 2077 оседают в руках фанатов, которые даже не будут их запускать на компьютере, предпочитая смотреть на картинку со стороны. Принять участие в конкурсе.