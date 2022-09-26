Форк Эфира разочаровал инвесторов, а создатели смогли неплохо разбогатеть, реализовав монет на несколько миллиардов долларов

После перехода Эфира на стейкинг прошло уже больше десяти дней. Курс второй криптовалюты находится в крайне низком положении, а предпосылок для роста нет. Эксперты полагают, что ситуация слишком нервозная, а инвесторы пока не готовы вливать свои деньги в цифровые активы. В чём бы ни была причина, складывается такое ощущение, что рынок замер в ожидании перемен. Что любопытно, пока мы всё это время рассуждали о курсе криптовалюты, в сети действительно произошли важные изменения. Всё дело в том, что с момента слияния сеть сгенерировала всего 7385 монет, тогда как ещё недавно за это время можно было бы рассчитывать на получение 128 422 монет. Эксперты поясняют происходящее тем, что майнеров больше нет, а в дальнейшем скорость генерации новых монет будет пропорциональна сетевой активности. Стоимость газа снизилась, а скорость появления блока замедлилась на 98%. Если ничего не изменится, то показатели могут стать ещё скромнее. Получается, что отказ от майнинга уже оказал позитивное влияние на Эфир, ведь теперь количество новых монет стало значительно меньше, а значит и сам актив приобретает большую ценность. Пока стоимость не растёт, но это временный фактор.

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Но если держатели Эфира пока не могут похвастать высокими доходами за счёт появления новых монет и высоких комиссий в сети, то майнеры, копающие новую криптовалюту Ethereum PoW (ETHW), продолжает снижаться. Напомним, ещё до перехода Эфира на стейкинг группа энтузиастов решила создать форк, который отделится от основной сети и позволит шахтёрам получать новые монеты за счёт привычной добычи на видеокартах. Ещё до официального появления криптовалюты-паразита создатели ETHW решили как следует срубить деньжат. Так, они устраивали массовые распродажи фьючерсов на монеты для всех желающих, а торги превышали 1 миллиард долларов. Можно с уверенностью сказать, что мошенники выполнили и перевыполнили свой план по обогащению, а теперь наслаждаются деньгами где-то очень далеко от всех проблем, которые свалились на головы несчастным держателям никому не нужной криптовалюты.

Сравните, если до начала слияния за 1 монетку давали 58 долларов, то сегодня это скромные 10 долларов. Кстати, на прошлой неделе курс кратковременно опускался до 5 долларов, но после немного пошёл вверх. Причина лежит на поверхности, ведь создатели форка договорились о листинге на нескольких крупных биржах. Ну а настоящее время купить или продать ETHW в парах с популярными криптовалютами можно на следующих площадках: Kraken, CoinEx, FTX, Bitfinex, MEXC Global, OKX, Bibyt и многих других. Ну а сегодня форк вышел на одну из самых крупных торговых площадок KuCoin. Похоже, листинг криптовалюты уже ни на что не влияет, ведь курс снижается. При этом нельзя не заметить, что стоимость ETHW падает намного быстрее других альткоинов. Суточные торги оставляют желать лучшего, а в целом ситуация сложная.

Это не значит, что криптовалюта исчезнет или развалится. На самом деле есть и позитивные моменты. Обратите внимание на график выше. Он отражает рост сложности сети, а значит в последнюю неделю форк завоевал доверие майнеров. Так, если ещё недавно хешрейт равнялся 28 TH/s, то за последние несколько дней он вырос до 47 TH/s. Доверие майнеров – это крайне важный ресурс, который невозможно купить, а в настоящее время самой популярной криптовалютой, добыча которой производится на видеокартах, остаётся Ethereum Classic. Как видите, хешрейт этой криптовалюты существенно снизился, но даже в текущем положении сложно выше, чем у любых других альткоинов.

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Делать выводы о стойкости ETHW преждевременно, поскольку сегодня рынок находится на дне. Никто не сказал, что хуже не будет, но не исключено, что с ростом курса Биткоина подорожают и другие криптовалюты. Когда это случится, пока неясно, поскольку макроэкономическая ситуация в США не благоприятствует к стабильности на рынке цифровых активов. Ну а ФРС только подливает масла в огонь, поскольку планирует повысить ключевую ставку с текущих 3.5% до 5% до конца 2022 года.