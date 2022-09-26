Если уж покупать видеокарту, то брать оптимальную модель производства NVIDIA

Споры между фанатами NVIDIA и AMD вечны. Было время, когда на стороне зелёных была более высокая производительность, тогда как красные позволяли экономить, получая неплохое быстродействие и стабильное количество кадров в секунду в разрешении 1080р. Текущее поколения спутало карты всем фанатам обеих компаний, ведь теперь AMD имеет в арсенале достаточно производительные решения, позволяющие бросить вызов флагманам NVIDIA.

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В данном материале мы рассмотрим несколько выгодных предложений от дядюшки Хуанга. Сравним цены и подумаем о том, чем каждая из моделей интересна потенциальному покупателю. Обойдёмся без экстремальных флагманов, а также без откровенно бюджетных видеокарт. Очевидно, что первые имеют отвратительное соотношение между ценой и производительностью. Ну а вторые с трудом справляются с играми текущего поколения. Представьте себе, насколько сложно будет таким решениям через год, когда в продажу поступит долгожданный Next Gen.

Начать предлагаем с GeForce RTX 3080 Ti, которая всё ещё относится к флагманам, но уже стоит дешевле 100 000 рублей. Покупать такую видеокарту стоит только в том случае, если у вас дома стоит монитор с разрешением 4К. Многие любители тратить на виртуальные развлечения неразумные деньги уверяют нас в том, что дорогостоящие инвестиции окупятся в будущем. На самом деле это не так, ведь уже через 2 года в продажу поступят видеокарты, которые окажутся более чем в 2 раза быстрее GeForce RTX 3080 Ti. Довольно глупо сегодня тратить 140 тысяч на GeForce RTX 3090 Ti, ведь разница между флагманами крошечная. Именно поэтому давайте остановимся на GeForce RTX 3080 Ti, которая имеет все шансы стать оптимальной для энтузиастов.

GeForce RTX 3080 стоит 68 тысяч и предлагает высокую производительность по цене до 70 тысяч рублей. Нам такая видеокарта кажется слишком дорогой, но всё познаётся в сравнении. Дело в том, что она неплохо подходит для мониторов 4К, а значит ещё какое-то время будет предлагать ультимативный уровень производительности. Графику придётся снижать уже сегодня, но с использованием технологий NVIDIA можно добиться значительного увеличения количества кадров в секунду. В продаже есть более скоростная версия GeForce RTX 3080 на 12 Гб и 384-битной шиной, но и цена на такую видеокарту ощутимо выше. В итоге вы получаете достаточно спорную видеокарту, которая всё ещё актуальна для 4К, но потребует компромисса.

На 10 тысяч рублей дешевле доступна GeForce RTX 3070 Ti. Эта видеокарта считается оптимальной для разрешения 2К, поскольку предлагает внушительную производительность и цену до 60 тысяч рублей. Что любопытно, сегодня самой выгодной оказалась модель, выпущенная компанией Colorful. Она имеет необычный дизайн и выполнена в белой цветовой гамме. Для тех, кто предпочитает закрытые корпуса, разницы нет, а вот для любителей красивых системных блоков с прозрачными стеклянными панелями, эта модель может стать глотком чистого воздуха. Главными минусом остаётся невысокий запас по видеопамяти, ведь в текущем поколении NVIDIA не стала баловать геймеров, поставив всего 8 Гб.

Ещё одна модель производства Colorful выполнена в чёрно-красной цветовой гамме, что приятно выделяет её на фоне конкурентов. Как мы уже писали выше, если у вас закрытый корпус, то подыщите что-то попроще, ну а в случае наличия красивого системного блока советуем обратить внимание на GeForce RTX 3070. Эта видеокарта отлично впишется в требования любителей компьютерных игр с мониторами 2К, а также сможет запускать любые проекты ААА-уровня на высоких графических настройках.

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Ну и завершим на GeForce RTX 3060 Ti. Помните, что каждая из видеокарт уступает более старшей версии, а цена отличается всего на 10 тысяч. В этом и кроется вся хитрость, ведь выбрать подходящую модель крайне сложно. Мы советуем не мудрствовать, а покупать то, что подходит вам по деньгам. Если есть возможность купить GeForce RTX 3080 Ti, то почему бы и нет? Но и GeForce RTX 3060 Ti обладает всем необходимым для геймеров.