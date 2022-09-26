Флагманы уже продаются намного дешевле рекомендованных цен

Так сложилось, что большинство покупателей тех или иных товаров точно не знает, сколько должно стоить молоко, яйца и мясо. Мы можем каждый день посещать супермаркет, но так и не запомнить эту нехитрую науку. При этом, когда продукты дорожают на несколько процентов, лишь единицы замечают изменения. Точно такая же ситуация и со скидками. Каждый год мы видим, как в начале лета те или иные товары становится дешевле, но отследить этот процесс и тем более пытаться выиграть пару рублей пытаются единицы.

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А вот с видеокартами всё немного иначе. Всё дело в том, что рост цен происходит стремительно и связан с несколькими факторами. Это может быть дефицит, когда в тот или иной регион завезли мало товаров. Иногда цены взлетают из-за падения курса национальной валюты. Ну а в 2021 году майнеры не давали видеокартам появиться на прилавках, в результате возможность купить игровую модель была у единиц. А вот процесс снижения цен на графические чипы почти никто не замечает. Многие наши читатели полагают, что в России видеокарты жутко дорогие. На самом деле по сравнению с США, это действительно так, вот только в Европе ситуация ненамного лучше.

Сегодня мы поговорим о текущих ценах, сравнив их с начальными рекомендованными на момент появления в рознице. GeForce RTX 3090 стоила дороже 135 тысяч рублей, а купить видеокарту можно было за 170 и дороже. В какой-то момент майнеры и вовсе выгребли всё под чистую, ну а сегодня GeForce RTX 3090 Ti доступна за 130 тысяч рублей. Учитывайте, что изначально эта видеокарта стоила на 500 долларов дороже флагмана, поэтому скидки есть, просто некоторые предпочитают их не замечать. Да, иногда в американскую розницу поступает несколько моделей GeForce RTX 3090 Ti за 1300 долларов, что соответствует 75 тысячам, но здесь уже ничего поделать нельзя, ведь в Европе вы не встретите суперфлагман дешевле 1800 евро.

Довольно неплохо за 98 тысяч рублей смотрится и GeForce RTX 3080 Ti. Флагман неспешно скидывает по несколько тысяч рублей, и уже намного дешевле рекомендованной цены на начало продаж в 118 тысяч рубликов. За последнюю неделю видеокарта скинула 5 тысяч рублей, что очень скромно на фоне конечной стоимости. Но если предположить, что спустя несколько месяцев цена упадёт на 40 тысяч, то перед нами окажется одно из самых выгодных предложений на рынке. На самом деле ждать так долго не придётся, ведь вскоре появятся новинки, которые могут привести к снижению цен на текущее поколение.

На старте продаж за GeForce RTX 3080 просили 63 490 рублей. Сегодня вы можете купить модель производства GIGABYTE за 70 тысяч. Нам кажется, что это дорого, ведь цена снизилась непропорционально более дорогим графическим чипам. Тем более, что перед нами эталонная модель, которая не имеет разгонного потенциала. Что странно, такая цена зафиксирована ещё и после скидки в 19%. Что бы вы не говорили, но нам GeForce RTX 3080 не кажется оптимальной. Предлагаем присмотреться к чему-то более выгодному.

На старте продаж за GeForce RTX 3070 просили 45 490 рублей. Сегодня цена снизилась до 52 тысяч, а перед нами модель производства Palit, которая ощутимо отличается от эталонной. Можно говорить, что мы видим возврат к рекомендациям NVIDIA, вот только два флагмана, указанных выше, скинули гораздо больше. Эксперты утверждают, что точно такая же ситуация происходит и в американской рознице. Флагманы скидывают по 500 долларов, а средневысокий сегмент дешевеет крайне неохотно. Сложно даже представить, что может заставить Дженсена Хуанга изменить ценовую политику. Может по итогам результата третьего квартала он придёт к нужным выводам, после чего станет более дружелюбным к геймерам.

В момент старта продаж в РФ GeForce RTX 3060 Ti стоила 39 999 рублей. Что же, сегодня купить такую видеокарту в Ситилинк можно за 39 990 рубликов. Получается, что за время, прошедшее с момента выхода, вам удастся сэкономить целых 9 рубликов. На самом деле не всё так плохо, ведь долгое время этот графический чип стоил намного выше 100 000 рублей, а текущая цена довольно привлекательная. Хотя, очень многое зависит от того, с чем вы сравниваете, ведь в некоторых магазинах США купить GeForce RTX 3060 Ti можно уже дешевле 400 долларов или 23 тысяч рублей.

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