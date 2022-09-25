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Майнеры нашли новый способ заработка – добыча Биткоинов превратилась в казино с Одноруким бандитом
Необычную услугу предлагает компания NiceHash, а шанс выиграть огромный приз действительно велик
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В последние годы майнинг Эфира становился всё более прибыльным делом. Можно сказать, что сливки сняли шахтёры, у которых уже было мощное оборудование на начало 2021 года. Именно они смогли воспользоваться высокой ценой криптовалюты, поскольку с февраля до середины мая прибыльность достигала каких-то невероятных показателей. После этого хешрейт рос непропорционально повышению стоимости Эфира, а постепенно выгодность инвестиций в оборудование стала не такой явной. Если весной 2021 на возврат денег в видеокарты вам требовалось 6 месяцев, то к концу года – больше 10 месяцев с использованием дуал майнинга. В 2022 году дела стали только хуже, ведь возврат инвестиций затянулся от полутора лет и выше, а майнеры почти перестали скупать новые видеокарты.

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И всё же, на момент перехода Эфира на PoS приблизительная стоимость майнерского оборудования, подключённого к этой сети, равнялась 5 миллиардам долларов. Эксперты посчитали, что это примерно соответствует 20 миллионам видеокарт, но в данном случае стоит учитывать, что немалая часть крупных фермеров предусмотрительно выбирала ASIC-майнеры. Это значит, что когда большинство шахтёров хлынуло в популярные сети типа Ravencoin (RVN) и Ethereum Classic (ETC), некоторые присоединились к добыче Dogecoin (DOGE) или даже Биткоина. Такой ход позволил остаться в плюсе, ведь у копателей популярных альткоинов не окупается даже розетка. Если обратить внимание на хешрейт ETC, то можно прийти к выводу, что майнеры отключили часть своих мощностей до лучших времён. Перетока в другие альткоины не наблюдается, а значит можно говорить о криптозиме, которой нас так часто пугали эксперты.

И вот здесь на горизонте появляется новая услуга компании NiceHash, давайте расскажем о ней подробнее. Итак, вы хотите заработать кучу денег без инвестиций в дорогостоящее оборудование. Можно купить лотерейный билет, или сходить в казино. Оба способа примерно с 99.99% вероятностью гарантируют проигрыш, а вот услуга аренды ASIC-майнера выглядит куда перспективнее. Представьте себе, что есть некий шахтёр, который настолько щедр, что готов предоставить вам своё оборудование для добычи Биткоинов. Вы платите ему совсем немного денег, а в случае выпадения блока получаете всю сумму. Учтите, что внутри блока находятся 6.25 монет на 120 тысяч долларов. Выглядит заманчиво, ведь вы тратите всего пару долларов, а получаете столь внушительную сумму.

Вот только у ребят из NiceHash всё завязано на случае, а также красивых цифрах, которые на поверку ведут вас прямиком в казино. Всего доступно 6 пакетов. К примеру, Gold S: здесь за час аренды вы платите всего 0.0001 ВТС или 1.97 доллара, а в качестве вознаграждения можете рассчитывать на приз в размере 121 659 долларов. Заманчиво, но что там с шансом? Всего-то 1:83 334, что в переводе на проценты означает 0.0012%. Нужно иметь невероятное везение, чтобы идти на подобные авантюры. Но есть предложения, где шансы намного выше. Gold L позволяет рассчитывать на такую же награду с шансом 1:707, что соответствует 0.14%. Уже лучше, но за это вам придётся отдать 196.62 доллара за час майнинга. Можно выбрать промежуточное значение, где предоставляется возможность попытать счастья всего за 19.6 доллара. Также есть серебряные пакеты, где шансы получить приз выше, но сам приз намного скромнее.

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NiceHash называет это соло-майнингом, где весь приз достаётся одному человеку. В данной теме мы не будем обсуждать сам тип майнинга, ведь нам интересна именно схема, придуманная мозговитыми менеджерами из NiceHash. По сути, она ничем не отличается от обычной рулетки, где шансы на успех крайне малы. Скачайте одну из популярных игр на смартфон и попробуйте каждый день крутить там колесо удачи. Как показывает практика, выиграть главный приз невозможно даже несмотря на то, что полосок на рулетке не больше 20. Якобы, NiceHash позволяет вам наблюдать за конкретным майнером, поэтому обман здесь исключён. Может и так, а значит нужно просто запастись удачей. Мы не агитируем вас ни за, ни против, но помнить о том, что бесплатный сыр бывает исключительно в мышеловке, стоит всегда. Ознакомиться с хитроумной схемой и получить больше информации вы сможете по ссылке. Сообщите нам, если вам улыбнётся удача. Уверены, что все наши читатели будут за вас очень рады.

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#майнинг #биткоины #nicehash
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