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В РФ снова подорожает электричество, газ и тепло – в чём причина и когда ждать очередного роста цен
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Когда речь идёт о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, то встретить человека, который был бы полностью доволен качеством обслуживания, крайне сложно. Вообще ЖКХ – это такая пропасть, где растворяются десятки и даже сотни миллиардов рублей, но на конечный результат всё это оказывает минимальное влияние. Чуть ли не каждые несколько лет руководители этой сферы рассказывают о том, что нужны деньги на модернизацию, поскольку техническое состояние находящихся в эксплуатации сетей, оставляет желать лучшего. В связи с этим у многих возникает резонный вопрос: а куда делить поступившие ранее деньги, которых стало больше за счёт предыдущего повышения цен? Похоже, ответа на этот вопрос мы не получим никогда, ведь коммунальщики снова решили порадовать жителей России новыми тарифами.

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Напомним, ранее предполагалось, что в ходе стандартной программы индексации тарифы поднимут с 1 июля 2023 года, но теперь больше платить придётся уже с 1 декабря. Получается, что рост цен будет произведён раньше на 7 месяцев, но главная хитрость здесь кроется в другом. Дело в том, что именно в зимний период повышается потребление энергии, а также включается централизованное отопление. Очевидно, что дополнительные деньги для бюджета ЖКХ будут не лишними, поскольку он уже испытывает давление со стороны надвигающейся инфляции. Представители отрасли пишут о том, что средства нужны на прокладку теплосетей, ремонтные работы и поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии. По их словам, стоимость оборудования подскочила до 70%, поэтому даже этих денег может на всё не хватить. 

По данным Минэкономразвития, в результате повышения тарифов на 9%, средний счёт для семьи из трёх человек станет больше всего на 324 рубля в месяц. Неясно, как эти ребята считали. Мы не будем углубляться в цифры, но если у автора данного материала в зимние месяцы расход электричества легко переваливает за 600 кВт, то только на одной розетке можно получить указанные выше дополнительные 324 рубля. Может быть речь идёт о сельской семье, где свет включают по выходным, а телевизор смотрят всей деревней? Как бы там ни было, но уже вскоре за перечисленные ниже услуги придётся платить на 9% больше: газоснабжение, централизованное отопление, подача электричества, подача и отведение воды (включая горячую) и вывоз мусора. Отдельно отмечается, что 9% – это предельная планка, тогда как в каждом регионе будут принимать решение самостоятельно.

Согласно официальным прогнозам, по итогам 2022 году ожидается рост инфляции на уровне 12%, тогда как текущие тарифы на ЖКХ уже не способны обеспечить стабильную работу ведомств. При этом важно понимать, что речь идёт не о дополнительной нагрузке на население, а переносе индексации на 7 месяцев вперёд. Ну а следующее повышение цен на коммуналку ожидается не раньше 1 июля 2024 года, но говорить об этом пока преждевременно, поскольку судить о необходимом росте тарифов будут по итогам макроэкономических показателей 2024 года. Правительство уже объявило, что одновременно с ростом тарифов будет произведена адекватная индексация всех социальных выплат. Это значит, что незащищённые категории населения не получат дополнительного давления на семейный бюджет. Не стоит забывать и о существовании специальных выплат (например, военнослужащие получают льготы до 30%), а семьи, вынужденные отдавать на оплату коммунальных услуг больше 22% общего дохода, имеют право оформить субсидию.

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Всё это красиво звучит, но явно не понравится обычным жителям страны. В последнее время было слишком много неприятных сюрпризов. Вначале рубль обесценился, после из магазинов начали пропадать привычные товары, а сегодня всё это пусть и лежит в свободной доступности, но стоит намного дороже, чем было ещё год назад. А ведь тогда за 1 доллар давали 75 рублей, тогда как на момент написания данного материала курс снизился до 59 рубчиков. Кто кладёт себе в карман разницу, большой вопрос. Эксперты вещают о том, что причина дороговизны в специфическом механизме параллельного импорта. Вполне возможно, что это так. Вот только если где-то денег стало меньше, значит в другом месте их прибавилось. Ну а неожиданный рост тарифов только усложнит жизнь обычных трудяг. Источник

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#экономика
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