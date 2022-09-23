Достаточно сложно понять, где остановиться, и сколько денег стоит потратить на видеокарту

Сколько должна стоить видеокарта для разумного геймера? 50 000 рублей, или может всего 20 тысяч? Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку каждый автор подобных материалов исходит из собственного опыта. Сегодня и мы попробуем подумать на эту темы, предложив несколько оптимальных вариантов.

реклама

Начнём с того, что сразу же отметаем флагманы. Они слишком дорого стоят, и не вписываются в бюджет обычного геймера. Стоит также помнить, что дорогие видеокарты излишни для большинства систем. Во-первых, лишь немногие имеют мощные блоки питания для их установки. Во-вторых, нужно ещё взять подходящий процессор, поскольку бюджетные варианты будут только замедлять продвинутую видеокарту. Ну и не стоит забывать о том, что флагманы предназначены для игр в 4К. Мониторов с таким разрешением у геймеров не больше двух процентов, поэтому глупо тратить деньги на то, что вам не пригодится. Всё это значит, что стоит начать со среднего ценового диапазона.

Идеальным кандидатом на первое место в нашем рейтинге может стать GeForce RTX 3060 Ti. Это перспективная видеокарта, которая сильно подешевела, что позволило ей стать привлекательной для тех, кто разбирается в вопросе скорости и производительности. Здесь присутствует полноценная 256-битная шина и 8 Гб видеопамяти. Запомните этот момент, ведь все графические чипы серии GeForce RTX 4060 будут 128-битными. Что до GeForce RTX 3060 Ti, то эта видеокарта ещё долго будет тянуть все игры, а пока вы даже можете опробовать свои силы в разрешении 2К, ведь так называемый Next Gen задерживается.

К сожалению, GeForce RTX 3060 так и не стала массовой. Причина в том, что NVIDIA не спешит скидывать цену на этот графический чип. В результате разница с GeForce RTX 3060 Ti по цене незначительная, а производительность отстаёт на 10-15%. Геймеры в здравом уме не пойдут на такую странную сделку, а поддерживать продажи удаётся только благодаря хитрости. Так, GeForce RTX 3060 получила 12 Гб видеопамяти, а поскольку многие геймеры не разбираются в видеокартах, то берут ту, что может предложить более внушительные цифры. Модель производства Colorful стоит дешевле аналогов и подойдёт для тех, кто хочет немного сэкономить. Для охлаждения графического чипа такого кулера будет достаточно, но в требовательных играх он может оказаться шумным.

Radeon RX 6650 XT – это ещё один кандидат на роль лучшей видеокарты текущего поколения. Если бы видеокарту с такой ценой и производительностью выпустила бы NVIDIA, то это был бы настоящий бестселлер, ну а детище AMD с большим трудом пробивает себе дорогу. Судя по всему, Лизу Су такое положение вещей устраивает, поэтому продажи идут неспешно. Radeon RX 6650 XT намного быстрее GeForce RTX 3060, а модель PowerColor на два кулера стоит дешевле самой примитивной Colorful с одной вертушкой. Выбор очевиден, но далеко не все геймеры способны его увидеть.

Не менее интересна для покупки Radeon RX 6600. Здесь всё логично: скорость меньше, цена ниже. Мы предлагаем вам смотреть тесты, ведь по своему потенциалу этот графический чип приближается к более дорогому GeForce RTX 3060, но стоит намного дешевле. Проще говоря: если вас не волнует бренд, то берите исключительно Radeon RX 6600. За 26 520 рублей нет ничего быстрее, а вы получите огромный запас на будущее. Известно также, что это одна из самых энергоэффективных видеокарт, что позволит подключить её даже не в самый новый системный блок.

Фанатам NVIDIA за такую сумму светит только GeForce RTX 3050. Это одна из самых популярных видеокарт на рынке даже несмотря на тот факт, что она сильно уступает по скорости работы Radeon RX 6600. Предпочтения и любовь к брендам сильны, поэтому мы советуемся вам как следует подумать. Для игр в 1080р GeForce RTX 3050 хватит за глаза, правда перед вами скромная модель на 1 кулер. Под нагрузкой видеокарта может громко шуметь, но особенно выбирать не приходится.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На пару тысяч дешевле можно купить GeForce GTX 1660 Super. Эта видеокарта примерно равна по производительности с GeForce RTX 3050, но выпущена на 3 года раньше. Она также имеет 6 Гб видеопамяти, поэтому не считается самой актуальной. Если вам не важны дополнительные 5% к скорости и 2 Гб к памяти, то обратите внимание на более эффективную систему охлаждения GeForce GTX 1660 Super. Ваши уши могут чувствовать себя некомфортно, если вы будете их непрерывно глушить шумной GeForce RTX 3050.