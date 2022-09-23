Что происходит на рынке криптовалют, и какие прогнозы дают аналитики

Когда мы с вами смотрим на курс криптовалют, то видим график падения и роста, на основании которого можно сделать некоторые выводы о положении Биткоина или Эфира. Можно сравнить показатели за месяц или год, а также провести параллели с другими цифровыми активами. В реальности всё это гадание на кофейной гуще, ведь аналитики используют биржевые индексы, которые и позволяют сделать более точные выводы. Одним из самых популярных считается индекс страха-жадности. Если показатель выходит за пределы 50 единиц, то можно говорить о позитивном настрое инвесторов, которые предпочитают покупать тот или иной актив. При этом крайние значения: 75 и 25 пунктов соответствуют крайней жадности и сильному страху.

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Поскольку Биткоин и другие криптовалюты торгуются в соответствие с биржевыми законами, то к ним применим и индекс страха-жадности. По данным аналитиков, с апреля текущего года Биткоин ушёл ниже 50 пунктов, а значит находится в непрерывном состоянии страха уже 171 день. В августе казалось, что первая криптовалюта уже готова выйти в стадию жадности, но последние события отбросили цифровое золото вниз. Сегодня заметна тенденция к восстановлению, а эксперты видят основания для повышения курса Биткоина в октябре. В то же время, ранок находится под давлением сразу нескольких факторов. Как это не странно, но наиболее сильный удар по восстановлению доверия инвесторов принесло большое слияние Эфира. В какой-то момент держатели начали продавать, а в итоге оптимистичные настроения сменились недоверием к этому активу. На самом деле переход на стейкинг произошёл без видимых проблем, поэтому нет никаких причин хоронить Эфир раньше времени. Вполне возможно, что уже вскоре он вернётся к росту, но есть и другая причина, препятствующая восстановлению рынка криптовалют.

Речь о медленных темпах восстановления американской экономики. ФРС снова подняла ставку по кредитам, в результате чего показатель достиг 3.5%, а основные биржевые индексы лихорадит. Некоторые эксперты полагают, что рынок уже достиг дна, а значит будет какое-то время восстанавливаться, но всё это основано на личных догадках, тогда как пока индекс страха-жадности достиг отметки в 23 пункта. Отмечается, что сегодня на рынке господствуют медвежьи настроения, но есть предпосылки к завершению правления медведей. Так, ещё до слияния индекс инвестирования в Эфир находился на отметке в -0.02%, а после перехода на PoS рухнул до 0.35%, что свидетельствовало о бегстве инвесторов из актива. Спустя несколько дней индекс восстановился, а значит держатели возвращают утраченные позиции, а тенденция к накоплению позволяет говорить о прохождении дна. Проще говоря, ниже 1300 долларов курс Эфира уже не опустится, а аналитики указывают на точку сопротивления на отметке в 1500 долларов. Если в ближайшее время криптовалюта сможет пробить этот показатель, то утянет за собой весь рынок.

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Как видите, два различных индекса демонстрируют крайне противоположные тенденции. Выходит, что сегодня Биткоин находится в состоянии крайнего страха, а инвесторы активно возвращаются к накоплению Эфира. Сложно сказать, какая тенденция окажет решающее влияние на рынок. Как обычно, мнения аналитиков разделились, но есть важный позитивный фактор, позволяющий говорить о небольшой оттепели. Всё дело в том, что в ближайшие недели не ожидается никаких заявлений со стороны американского регулятора. Негативные показатели озвучены, инфляция снижается, а рост потребительских цен удалось развернуть в обратном направлении. Если негативный прогноз и будет озвучен, то случится это уже в середине октября. Именно поэтому у криптовалют есть время, чтобы набрать вес, ведь не исключено, что впереди ещё одно большое падение. Источники: 1, 2, 3.