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Куда направилось зерно из Украины, и почему европейские фермеры оказались на грани разорения
Африканские дети так и не получили зерна из Украины
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Этим летом только ленивый журналист из Европы не писал о голоде, который ожидает Африканских детей, если зерновые из Украины не будут отправлены в адрес «чёрного» континента. Сотни политиков требовали открыть порты, а главы государств сетовали на то, что действия России могут привести к глобальному голоду. В ответ приводились факты, согласно которым агропромышленный комплекс РФ способен перекрыть любые бреши, но подобные заявления не были услышаны. Судя по всему, африканцы привыкли к правильному вкусу зерна из Украины, и не станут кушать лепёшки из пшеницы, завезённой из любой другой страны. В июле несколько черноморских портов были открыты, а украинские аграрии направили свои зерновые на экспорт. Первоначально указывалось, что в закромах томится до 20 миллионов тонн (включая подсолнечник), но точных данных нет, а проверить заявления украинской стороны невозможно. Ко всему этому прибавьте новый урожай, а значит зерно действительно есть. Согласно договору, основная часть зерновых должна отправится прямиком в развивающиеся страны, где голодные дети уже заготовили флаги Украины и ждали на пирсах прибытия спасительного груза.

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Судя по той информации, которая сегодня попадает в прессу, голодающим негритятам лучше отправляться в лес по грибы и ягоды (бананы, кокосы), ведь никто не собирался давать им так необходимую пшеницу. Расклад поставок таков: 47% осели в Турции и близлежащих государствах Азии. 36% попали в руки голодающих детей из Европы, и всего 17% были отправлены в Африку. Что любопытно, до этого ЕС закупал у Украины незначительное количество зерновых, поэтому в текущей ситуации, когда речь идёт о глобальном голоде, перетягивание продовольственной полушки выглядит некрасиво. Эксперты отмечают, что открытие морского коридора и вовсе было неактуально, ведь такой объём зерновых в Европу можно было вывезти и по железной дороге, но это только часть вопросов, а есть и другая сторона медали.

Как оказалось, европейские аграрии крайне недовольны происходящим. Дело в том, что чуть больше 33% зерновых осели в Польше, поскольку ввозные пошлины полностью отменены. Вот только в текущем году у поляков с зерновыми всё в полном порядке. Урожай стабилен, засуха прошла мимо, а значит нет никакой необходимости обращаться к импорту. Что любопытно, ранее премьер Матеуш Моравецкий и вовсе пообещал, что зерно из Украины проследует дальше, вот только всё случилось с точностью до наоборот. Польские фермеры уже бьют тревогу. По словам экспертов, ещё недавно 1 тонна пшеницы на рынке ЕС стоила 324 доллара, а кукурузы – 307 долларов. Украинское продовольствие куда дешевле и предлагается оптом по 272 доллара за зерновые и до 251 доллара за кукурузу. Очевидно, что поставки из Украины уже повлияли на европейские цены, вот только местные аграрии откровенно недовольны. Выяснилось, что текущий урожай обошёлся намного дороже предыдущего, поскольку подорожало как топливо, так и удобрения. Это значит, что продавать по низким ценам пшеницу поляки не могут, но выбора у них нет.

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Перечень стран, которые оказались в трудном положении из-за поставок зерновых из Украины, широк. Например, недовольны аграрии из Болгарии и Франции, а последние ещё и пребывают в состоянии шока от огромных поставок куриного мяса. В связи с этим на границе между Польшей и Украиной вводится ужесточение фискального контроля, что уже снизило товарообмен между странами. К примеру, если на начало августа разрешение на въезд выдавалось 80 машинам с продовольствием в сутки, то уже к концу августа показатели снизились до 15-25 машин. При этом сегодня на границе застряли 2800 фур. Ещё недавно существовали специальные квоты, ограничивающие импорт из Украины, а с недавнего времени все запреты были сняты. По мнению экспертов – с одной стороны Европа получила огромное количество дешёвого зерна, что позитивно сказывается на продовольственной безопасности. Цены на подобную продукцию удалось удержать, а значит голодная зима европейцам не грозит. С другой стороны – заигрывать с фермерами довольно опасно. Эти ребята часто объединяются и ведут активную политическую и общественную жизнь. Но и это не главное, ведь фактически Европа перетянула на себя значительную часть зерновых, которая им не предназначалась. Точно такая же ситуация и с Турцией. Вполне возможно, что Эрдоган самостоятельно поставляет зерновые в Африку, но уже дороже. Или нет. Данных на это счёт нет. Источник.

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#санкции #экономика
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