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Стоит ли покупать видеокарты AMD – 6 геймерских GPU с оптимальным соотношением fps и цены
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Если вы сегодня зайдёте в любой российский магазин компьютерной техники, то сможете увидеть, что самыми популярными видеокартами остаются модели производства NVIDIA. Противостояние между компаниями длится достаточно давно, но сегодня около 80% рынка занимает продукция зелёного лагеря. Это значит, что Дженсен Хуанг получает львиную долю пирога, что позволяет ему буквально купаться в деньгах. В то же время не стоит забывать о том, что инженеры AMD выпускают довольно неплохую продукцию.

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Сегодня мы не будем сравнивать красных и зелёных напрямую, уделив внимание видеокартам красного лагеря. Изучим преимущества и недостатки нескольких графических чипов, а также подберём наиболее выгодные с точки зрения соотношения цены и производительности модели. Обойдёмся без флагманов, которые стоят дорого, но интересны только владельцам мониторов с разрешением 4К.

Начнём с Radeon RX 6750 XT. Это вторая ревизия популярной модели, получившая более скоростную видеопамять на 18 Гбит/с. Благодаря этому удалось решить проблему падения количества кадров в секунду в требовательных играх, что благотворно сказалось на стабильности системы. Многие геймеры констатируют, что разница по производительности с Radeon RX 6700 XT не превышает 5%, но плавность и визуальная составляющая стали заметны невооружённым взглядом. Данная видеокарта подходит для разрешения 2К, а 12 Гб видеопамяти будут кстати, поскольку требования к играм постоянно увеличиваются.

Radeon RX 6650 XT идеально подходит для разрешения 1080р, но пока мы не видели игр следующего поколения, можно смело запускать эту видеокарту и в 2К. По сравнению с более дорогими графическими чипами качество графики окажется немного ниже, но ведь и платите вы меньше. Производительности Radeon RX 6650 XT достаточно на много лет вперёд, а GIGABYTE установила эффективную систему охлаждения на 3 кулера. Это значит, что вы точно не будете страдать от высоких температур и гула вентилятора даже знойным летом.

Немного сэкономить можно, купив Radeon RX 6600. Эта видеокарта не такая быстрая как предыдущая модель, но в целом позволяет чувствовать себя уверенно в любой самой требовательной игре. Графический чип может похвастать самыми энергоэффективными показателями на рынке, благодаря чему для подключения подойдёт даже старый блок питания. Огромная система охлаждения производства GIGABYTE явно излишня, но раз уж она есть, то владельцы смогут наслаждаться полной тишиной, поскольку в простое вертушки крутиться не будут.

За 20 тысяч доступна Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта покажет себя с лучшей стороны на новом интерфейсе PCIe 4.0, и немного расстроит потенциального покупателя в случае наличия PCIe 3.0. Стоит помнить об этом минусе, поскольку в тестах очень часто эксперты обходят такой важный момент, предпочитая рассказывать о чём-то другом. Несмотря на минус, видеокарта может справляться с любыми играми в 1080р, вытягивая графику на высоких настройках качества.

Для экономных геймеров подвезли Radeon RX 6400. Это самая бюджетная модель текущего поколения. Обычно, мы не рекомендуем обращать внимания на этот графический чип, но сегодня он стоит всего 15 тысяч, а модель производства ASUS ещё и предлагает отличную систему охлаждения. Обязательно присмотритесь к этой видеокарте, если у вас нехватка денег, но есть желание играть в новинки 2022 года.

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Ну и финальную точку поставим на Radeon RX 550. Здесь никаких откровений, ведь сама видеокарта крайне медленная и уже не тянет многие новинки в 1080р. В этом случае мы рекомендуем снизить разрешение дисплея, ведь даже в 720р можно получить неплохую картинку. Но это только для самых требовательных игр. Если вы предпочитаете танки и стрелялки, то Radeon RX 550 будет ещё долго служить вам верой и правдой. Самое главное не ожидать от неё невозможного, ну а конечный результат ещё во многом зависит от процессора и оперативной памяти. Если у вас современный камень, то даже в 1080р Radeon RX 550 будет чувствовать себя сносно.

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