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Zelot За пост начислено вознаграждение
Ищем альтернативу серии Ryzen 7000 – 5 геймерских процессоров по выгодной цене в магазинах РФ
Сборка на этих процессорах обойдётся намного дешевле, а вот производительность будет не хуже
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Новое поколение процессоров AMD уже на подходе. Цены будут достаточно высокими, а если прибавить к этому ещё материнскую плату и оперативную память, то сборка на новой платформе окажется доступна исключительно зажиточным пользователям. Всё дело в том, что серия Ryzen 7000 использует ОЗУ DDR5, которая стоит в 2 раза дороже DDR4, а также впервые переходит на интерфейс PCIe 5.0. Из-за этого стоимость материнских плат будет намного выше текущего поколения, что явно не порадует наших читателей. Кажется, что оптимальным решением будет покупка процессора текущего поколения. Многие уверяют, что нас ждут большие скидки, ведь у производителей просто нет выбора.

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Похоже, выбор есть, ведь если судить по российской рознице, то поставки снизились до минимальных, а пользователи раскупили все доступные товары. Но если процессоров среднего сегмента ещё в достатке, то особенно критичной ситуация стала в стане флагманов. Здесь всё очень плохо, а мы с вами попытаемся подобрать несколько оптимальных решений. Кстати, скидки действительно есть, но они не такие высокие, как нам с вами хотелось бы. А хотя вскидки никогда не бывают хорошими, ведь всегда хочется больше.

За 42 590 рублей в наличии Ryzen 9 5950X. Обычно мы советуем игнорировать коробочную версию в пользу ОЕМ, которая на 3-5 тысяч дешевле, но сегодня в наличии только одна модель. Выбора нет, ну а сам камень неплохо подешевел в последнее время. Если учитывать, что в момент релиза в РФ два года назад он стоил 70 тысяч рублей, то выгода огромна. Мы рекомендуем как следует поразмыслить. Ясно, что прирост на Ryzen 9 7950X не будет превышать 30%, а в играх разница достигнет в лучшем случае 10%. Поступит в магазины новинка за 70 тысяч или дороже, а учитывая необходимость покупки дорогой оперативной памяти и вовсе превратится в золотую инвестицию. Может стоит взять Ryzen 9 5950X?

Если вы думали, что Intel устроит аттракцион невиданной щедрости, а новая линейка окажется недорогой, то мы спешим вас разочаровать. Известно, что цены будут примерно аналогичны с конкурентами из красного лагеря, поэтому сэкономить не удастся. И вот тут на первый план всплывает Core i7-12700KF. Это один из самых быстрых процессоров текущего семейства, а многие наши читатели знают о том, что сборка на его основе ещё и жутко дорогая. Что же, всё познаётся в сравнении, ведь против серии Ryzen 7000 здесь суперэкономия. Кстати, можно взять ОЗУ DDR4 и отказаться от разгона. Всё равно у вас останется отличная производительность и высокая тактовая частота.

Хотите собрать ультимативную систему с огромной выгодой? Берите Ryzen 9 5900X. Этот 12-ядерный камень ещё никогда не стоил так дёшево, а вместе с мощной видеокартой вы и вовсе получите уровень производительности старших процессоров. О разгоне думайте самостоятельно, ведь это недешёвое удовольствие, которое обойдётся вам в дополнительных 20 тысяч рубликов или больше. Словом, выбор есть, а сам процессор будет демонстрировать отличные показатели какой бы вариант вы не выбрали.

Core i9-11900K может стать самым быстрым процессором из всех когда-либо стоявших на вашем компьютере, но для этого придётся основательно потратиться. Брать такой камень без планов на разгон не стоит, поскольку он раскрывается только с хорошей материнской платой и дорогой оперативной памятью. К счастью, всё это стоит не так дорого, как новинки для новых поколений, поэтому растраты окупятся до последнего рубля.

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Ну а для экономных геймеров, предпочитающих долговременные вложения в компьютер, есть Core i7-12700F. Процессор не разгоняется, а значит не требует и покупки мощной материнской платы. Можно попытаться увеличить потенциал оперативной памяти, но этот шаг принесёт пару процентов, которые даже не будут заметны в играх. Словом, предложение интересное, а цена снизилась до самых низких отметок за последние месяцы.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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