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Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
Пока использование американских ракет не дао результаты, но количество самолётов с подобными комплексами будет расти
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МиГ-29 можно смело назвать одним из самых эффективных и массовых советских истребителей четвёртого поколения. Даже после краха СССР поставки самолётов осуществлялись в различные страны, а отечественные КБ активно модифицировали находящийся в строю парк как для внутреннего рынка, так и для зарубежных заказчиков. За последние десятилетия было несколько боевых столкновений с самолётами НАТО, когда МиГ-29 должен был показать свою эффективность в противостоянии с F-16. Увы, но все они завершились фиаско. После публикации подробных разборов сражений стало ясно, что все столкновения проходили при полном господстве в небе авиации НАТО. Мало того, на стороне F-16 был количественный перевес, а самолёты поддержки осуществляли корректировку и давали дополнительное преимущество. Что до учебных боёв, то в комплектации 1987 года МиГ-29 имел небольшие преимущества над F-16, что позволяло выходить из боя победителем.

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В данном случае вы можете соглашаться описанным выше, или иметь своё мнение, что не так важно, поскольку пока мы не стали свидетелями равного поединка между эскадрильей профессиональных лётчиков РФ и НАТО при полной технической поддержке. Вот только всё идёт к тому, что рано или поздно такой инцидент случится. Как стало известно, в конце августа произошёл боевой вылет самолёта МиГ-29 украинских ВВС, который был оснащён ракетами AGM-88 HARM. Ещё недавно США отрицало факт поставки подобного вооружения Украине, а теперь гордо заявляет о том, что инженерам хватило всего двух месяцев, чтобы произвести в конструкции все необходимые изменения. Отмечается, что пришлось разработать адаптер, позволивший прикрепить ракеты на несущую часть пилона под крылом МиГ-29. При этом сами инженеры констатируют, что так и не смогли добиться 100% интеграции ракетного комплекса с советским самолётом, в результате чего эффективность боевого применения уступает аналогам на F-16.

Для справки, AGM-88 HARM позволяют уничтожать наземные радиолокационные станции (РЛС) и обладает высокой эффективностью в борьбе с помехами. Ракетный комплекс способен точно вычислять местонахождение РЛС, а также может применяться для уничтожения комплексов ПВО С-300 и С-400. Если верить экспертам, то все стрельбы украинских лётчиков, которые были засняты на видео, проводились вслепую. Это значит, что никакого точного наведения не осуществлялось. Мало того, кабина самолёта крайне тесная, поэтому разместить там соответствующее оборудование для управления AGM-88 HARM весьма проблематично.

Судить об эффективности применения американского ракетного комплекса крайне сложно, поскольку обе стороны приводят прямо противоположные данные. Российские эксперты говорят о том, что НАТОвская ракета продемонстрировала нулевую эффективность. Основная часть летящих ракет сбита ещё в воздухе, тогда как другая была поражена средствами ПВО или РЛС. Некоторым ракетам удалось упасть на землю, но это было далеко от заданных целей. По мнению военных аналитиков, проблема кроется не только в кривой интеграции, но и в особенностях самого комплекса, который сильно устарел. Известно, что ракета способна разгоняться до 600 метров в секунду, при этом обладает большим отклонением от зоны поражения. Мало того, украинские самолёты стараются избегать территории контролируемой российскими средствами ПВО, поэтому выпускают ракеты с максимальной дальности. Засечь такие пуски несложно, а в результате эффективность действительно невысока.

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Несмотря на всё вышесказанное, эксперты не советуют относиться к такой мощной системе с пренебрежением. Дело в том, что с аналогичным ракетным комплексом был замечен ещё один украинский самолёт Су-27С. Это значит, что активное наращивание вооружений идёт, а первые неудачи могут быть связаны с неопытностью пилотов. После анализа снимков стало ясно, что самолёт не претерпел кардинальных изменений, а AGM-88 HARM была интегрирована в штатные пусковые установки АПУ-470. Проще говоря, интеграция оказалась намного проще, чем предсказывали эксперты, а значит число подобных комплексов будет только увеличиваться. Ну и самое неожиданное состоит в том, что внутренняя электроника МиГ-29 распознала установленную ракету как Р-27ЭП. Это штатная ракета советского производства, которая используется для удара по наземным радарам. Получается, что и здесь не всё так плохо, ведь управление запуском ракет AGM-88 HARM можно проводить при помощи стандартных систем самолёта.

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#военные технологии #самолёты
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taurus88
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taurus88
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Zorro
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