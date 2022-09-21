Пока разработчики Эфира не отреагировали на подобные заявления

Всем известно, что американские власти хотят контролировать абсолютно всё в нашем мире. Дядюшка Сэм имеет свои интересы на каждом континенте, где выжимает из десятков стран полезные ископаемые и продовольствие. Вот только аппетиты бизнесменов из США постоянно растут, а значит экспансия продолжится. Нет ничего удивительного в том, что именно ФРС контролирует долларовую эмиссию. Когда мы с вами храним зелёные бумажки или расплачиваемся ими в качестве условных единиц, то отдаём себе отчёт в том, что используем иностранную валюту. Да, она может быть более надёжна и стабильна, чем любые другие активы, но и доллар подчиняется фундаментальным правилам. Это значит, что курсовые перепады регулируются американскими финансистами, поэтому хранение и накопление долларов для государства несёт немало рисков. К примеру, дядюшка Сэм в текущем году заморозил 300 миллиардов долларов РФ только потому, что российские активы были в этой валюте. В случае, если бы вся денежная масса была переведена в китайские юани, ничего подобного бы не случилось.

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Надеемся, что всё это понятно, ведь сегодня речь пойдёт о том, как устроена криптовалюта. Когда вы начинаете добывать Эфир, то скачиваете на компьютер весь блокчейн сети, в котором фиксируются все происходящие транзакции и зачисления монет на счета тех или иных адресов. Это крайне важно, поскольку повышает безопасность сети, а вы создаёте ещё одну резервную ноду. Держатели криптовалюты могут обходиться приложением, где просто лежат монетки, но мы говорим о централизованных компьютерах. Так вот, Эфир добывают во всех странах мира, что делает эту криптовалюту общемировой, позволяя заявлять о том, что ни одно государство не предъявит претензий на право владения всей сетью. Как вы уже поняли из названия, американские политики имеют на этот счёт собственное мнение.

В рамках недавнего судебного разбирательства против Яна Балины представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) высказали любопытную позицию. Обратите внимание на график ниже. Как видите, 46% всех нодов сосредоточены на территории Америки. 18% расположены в Германии и около 5% в России. По мнению регулятора, поскольку большая часть нодов располагается в США, то это вся сеть Эфира подпадает под действие американского законодательства. Не так важно, что транзакция могла быть совершена в любой другой стране, ведь плотность нодов и расположение валидаторов в США даёт право считать их прямо попадающими под юрисдикцию дядюшки Сэма.

Сообщество ещё не высказалось по этому поводу, поэтому узнать мнение разработчиков пока невозможно. В то же время нет никаких сомнений, что открыто противостоять захватническим действиям SEC никто не будет. Виталик Бутерин и команда предпочтут игнорировать проблему до тех пор, пока она не станет горячей, а после просто сгладят углы. Давно известно, что все крупные сделки свыше 10 000 долларов на криптовалютных биржах тут же анализируются специалистами из соответствующих органов США. Вот только никто не спешит бороться с таким явлением, поскольку любой умник, который сегодня открыто пойдёт против системы, может рассчитывать на ответную реакцию. Вспомните судьбу Макафи.

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Что до самого Эфира, то сегодня он переживает не лучшие времена. Курс падает, а слияние пусть и прошло нормально, случилось в самый неподходящий момент. Напомним, в результате негативных прогнозов относительно восстановления американской экономики уже сегодня ожидается повышение ключевой ставки. Такой шаг может ещё больше обрушить курсы основных криптовалют, а эксперты разводят руками, поскольку не ожидают хороших новостей.