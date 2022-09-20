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Пугачёва и Галкин против спецоперации – что ждёт российскую богему, и почему актёры не дают интервью
Лик великой Примадонны стал тускнеть, а народная любовь к великой певице куда-то испарилась
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События 24 февраля разделили Россию на «до» и «после». Многие авторитетные блогеры констатируют, что возврата в прошлое не будет, ведь общество начало просыпаться от спячки. Может и так, а может всё это есть только в головах тех, кто хочет верить в те или иные изменения. В любом случае первый удар пришёлся по элитам. Нет никаких сомнений, что каждый известный человек имел сформированную политическую позицию ещё до начала спецоперации, а значит 24 февраля стало лишь триггером. Кто-то промолчал, предпочитая оставить своё мнение при себе, тогда как другие присоединились к одной из сторон конфликта. Если вы хотите услышать наше мнение, то актёр должен играть. Если певец или знаменитый комик вместо выполнения своих прямых обязанностей начнёт совать свой нос в политику и громко освещать те или иные события, то ему пора начинать новую карьеру, но уже вне сцены. Поскольку материал имеет ограниченные рамки, то мы не будем напрягать вас лишними подробностями, указав лишь факты и наше мнение.

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Начнём с того, что Максим Галкин осудил политику властей и собрав вещи, выехал в Израиль. Даже спустя 7 месяцев после начала спецоперации никто на шоумена не завёл дело, не преследует и не планирует отнимать его собственность. Если вы правильно поняли озвученную в первом абзаце мысль, то дальше вам будет просто осознать логику повествования. Многие говорят о том, что Галкин родом из Одессы, поэтому больно воспринимает происходящие событие в Украине. И вот здесь нам кажется, что есть две нестыковки. Во-первых, почему Максим помалкивал в 2014 году, когда в результате противостояния на улицах города, были заживо сожжены 60 отступивших в Дом профсоюзов оппозиционеров. Любителей передёргивать события и натягивать тень на плетень отсылаем в интернет, где в свободном доступе есть откровения действительных членов Верховной Рады, рассказывающих о своих героических поступках в ту ночь. Ну и обратите внимание на видео с выпрыгивающими людьми, которых добивают или отстреливают. Всё это находится на расстоянии вытянутой руки, поэтому уж будьте любезны не нести в комментариях чушь.

Никто не требовал в то время от одессита Галкина осуждения новой украинской власти. Все понимали, что ситуация сложная, а сам он актёр, который должен продолжать улыбаться несмотря ни на что. Не просили у Максима помощи и матери детей из Донецка и Луганска, убитых в результате продолжавшихся 8 лет обстрелов со стороны Украины. Все всё понимают, поэтому претензий к актёрам не предъявляют. Но когда шоумен вдруг разразился критикой в адрес спецоперации, многим стало интересно его отношение к озвученным выше фактам. Кстати, через некоторое время после приезда Максима в Израиль, руководство этой страны нанесло массированный удар по жилым кварталам в Секторе газа, в результате которого погибли не только боевики Хамас, но и дети. Вы слышали о том, что бы Галкин осудил Израиль за подобные действия? Нам кажется, что налицо откровенные противоречия, которые не могут быть вызваны глупостью или непониманием происходящего. Человек вполне осознанно осуждает военные действия – с одной стороны, но игнорирует весьма болезненные факты – с другой стороны. Что любопытно, сам Максим старательно избегает спорных тем и не даёт интервью, способных вывести его на неловкие ответы. Нам кажется, что эти самые ответы будут слишком неудобны для Галкина и многих других представителей российской элиты. 

Несколько дней назад Галкин получил статус иностранного агента. Это значит, что выступать с концентрами в РФ ему будет крайне сложно. Может только в глубинке перед моржами и тюленями. Казалось, что хуже не будет, но совершенно внезапно супруга шоумена Алла Пугачёва попросила об аналогичном статусе и для себя, разразившись критикой в адрес властей и поддержав своего мужа. До недавнего времени события «до» и «после» не были так строго очерчены, а многие полагали, что вернуть всё назад будет легко и просто. Если внимательно почитать российскую прессу, то можно прийти к выводу, что народная любовь к великой Примадонне уступила место непониманию, а иногда и откровенной злобе. Больше 80% населения поддерживают спецоперацию и курс правительства, поэтому воспринимают слова своих кумиров болезненно. Какая судьба ждёт Аллу и других представителей российской богемы, высказавшихся против спецоперации, мы не знаем. Судя по всему, никто никому не мешает высказываться, но стоит помнить одну простую истину: слово – не воробей.

Когда вы начнёте писать в комментариях о демократии, то обязательно добавьте к этому несколько ремарок. Во-первых, напомните о том, как сегодня в Прибалтийских странах обстоят дела с теми, кто поддерживает действия России. Во-вторых, расскажите нам о практике отмены в США. Повторимся, каждый человек (тем более деятель искусства) имеет право на личную позицию. Вот только не всегда уместно её озвучивать. В то же время, если ты вступил на нелёгкую дорожку, ведущую тебя по пути правды или лжи, то свернуть с неё практически невозможно. Мы не знаем, что на самом деле Алла Пугачёва думает о событиях в Одессе, о бомбёжке Донецка и многих других проблемах. Если судить по тому, что она все 8 лет помалкивала, то жизни детей и сожжённых заживо её не особенно волнуют. А вот происходящие вокруг неё самой события крайне тревожат. Некоторые блогеры заявляют, что богема боится потерять активы за рубежом. Вполне возможно, что налицо обычные человеческие слабости, но это уже больше похоже на гадание на кофейной гуще.

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Нам кажется, что вернуть любовь зрителей перебежчикам будет невозможно. Сегодня абсолютное большинство жителей РФ воспринимает подобных звёзд исключительно как предателей. Мы не стали бы использовать такие громкие слова, но всё идёт к тому, что нас ждёт очередная культурная миграция. Ну и хотим отметить, что не осуждаем Галкина и Аллу. Каждый человек имеет право на выражение своих социальных и политических мыслей. Самое главное пытаться быть максимально честным с самим собой. Нам кажется, что если ты вчера осудил войну, то нужно делать это системно, а не делить мир на своих и чужих, прикрываясь двойными стандартами современной демократии. Пора бы уже дать полноценное интервью, ответив хотя бы на часть вопросов, которые тревожат российское общество. 

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#политика
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