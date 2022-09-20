Представители Rockstar подтвердили подлинность озвученных данных

В 2019 году просторы интернета бороздили массовые утечки, свидетельствующие о скором выходе Grand Theft Auto VI. Культовая серия должна была появиться на прилавках магазинов в 2020 году, а также стать самой масштабной за всю историю. В утечках можно было прочитать о планах объединить несколько карт, а также реализовать флешбеки, позволяющие покопаться в истории персонажей. Всё это давало возможность увидеть сразу несколько эпох, новых, а также старых героев. Актёры, игравшие свои роли в Grand Theft Auto V, раздували щёки, делая важный вид. Казалось, что работа над проектом идёт с опережающими сроками, но в какой-то момент стало ясно, что Grand Theft Auto VI мертва. По сети всё ещё гуляли новые утечки, но уже в 2021 году не осталось никаких сомнений в том, что разработка остановилась. В прессу даже попадали сведения о том, что почти готовую версию игры было решено уничтожить, поскольку она не понравилась боссам Rockstar. Вполне возможно, что речь о пресловутой толерантности, а некоторые инсайдеры верят в то, что в один прекрасный день мы узнаем больше о первоначальной задумке разработчиков.

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В том же 2021 году представители Rockstar вышли на связь, сообщив о старте разработке игры. Ни точных сроков, ни подробностей не было известно до недавнего времени, а по сети продолжили ходить слухи о невероятных возможностях, продвинутой графике и многих других фишках, которые себе сами придумали инсайдеры. Несколько дней назад был осуществлён взлом серверов Rockstar, в рамках чего неизвестный хакер получил доступ к массе любопытной информации. Вчера мы подробно останавливались на видео, попавшем в сеть. Пока графика не впечатляет, но нужно учитывать, что перед нами ранний билд, поэтому делать выводы слишком рано. Что до главных героев, то здесь чернокожая девушка и белый мужчина. В первой сцене оба решили ограбить кафе, а значит мы снова будем прокачивать местных лузеров.

Есть геймеры, которые старательно избегают утечек. Если вы относитесь к числу таковых, то спешим вас предупредить, ведь сегодня вы услышите ряд откровений, от которых иногда лучше держаться подальше. В целом, по игровому процессу ничего нового нет, а вот любопытные данные о бюджете позволяют сделать далекоидущие выводы. Итак, на прохождение основной компании вам потребуется 4500 минут или 75 часов, что выглядит весьма солидно на фоне множества одноразовых проектов, где история длится всего 5 часов. Слухи о том, что нас ждёт масштабная карта, оправдались, ведь на этот раз будут объединены отдельные части из ранее доступных мест. В результате общая площадь для исследования достигнет 140 квадратных миль или 362 квадратных километра.

Временной промежуток, в котором будут развиваться события игры, проходит в 2023 году. В руки хакера попала ранняя бета от 24 июня, а выход игры запланирован на конец 2024 года. При этом особенно шокирующим кажется бюджет. Так, только разработка потребует инвестиций в размере 500 миллионов долларов, а на маркетинговые услуги выделят ещё 100 миллионов. Для сравнения, Grand Theft Auto V обошлась в 250 миллионов долларов и окупилась за первые сутки. Пользовательский интерес был настолько высок, что за 24 часа удалось заработать 800 миллионов долларов. По мнению руководства Rockstar, на этот раз суточная прибыль окажется ещё выше, ведь в планах снять куш в размере 1 миллиарда долларов за сутки с начала продаж. Самое время заметить, что ещё ни одна игра в истории не имела такого большого бюджета. Мало того, ни один фильм не сжигал такой крупной суммы. Если сведения о том, что на покупку лицензионных прав и создание сериала по книгам Толкиена «Властелин колец» Amazon потратили примерно аналогичную сумму, но точных данных на этот счёт нет.

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Представители студии уже подтвердили подлинность утечки, а значит всё факты, озвученные выше, можно смело назвать официальными. В то же время, мы видели только первый билд, а значит не видели ничего. Сама игра может преподнести массу сюрпризов, а более серьёзные утечки появятся не раньше 2023 года. А вообще, если учитывать сроки выхода, то ждать подробностей придётся как минимум год.