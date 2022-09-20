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Ethereum PoW не смог занять место Эфира – майнеры спасаются бегством, а инвесторы потеряли миллионы
Криптовалюта была создана мошенниками, которые уже полностью окупили свои разработки
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На прошлой неделе произошло событие, которого с замиранием сердца ждали как майнеры, так и держатели цифровых активов. Переход Эфира на стейкинг позволил пересмотреть парадигму развития сети, поскольку впервые за всю историю существования второй криптовалюты у разработчиков появилась возможность реализовывать те или иные нововведения без оглядки на сотни тысяч недовольных фермеров. Спустя несколько дней после слияния Виталик Бутерин рассказал о следующем шаге, пообещав сделать Эфир народной криптовалютой. Если вы не в курсе, то на данный момент сеть способна проводить всего 15 транзакций в секунду. В результате этого в пиковые часы и во времена повышенного спроса на Эфир наблюдается рост комиссий. Проще говоря, заплативший больше, осуществит транзакцию раньше. По словам Бутерина, уже вскоре состоится обновление, которое увеличит масштабирование сети. Подробностей на этот счёт пока нет, но сам Виталик уверен, что Эфир способен достичь невероятного количества в 100 000 транзакций в секунду. Пока всё это выглядит слишком нереалистично, а значит пропускная способность сети будет увеличиваться постепенно.

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Возвращаясь к слиянию, нельзя не заметить, что оно прошло успешно. Разработчики доказали, что готовы на суровые меры, ведь огромное количество майнеров осталось за бортом. Если вы следили за происходящим в последние дни, то могли слышать о том, что сегодня фермеры добывают альтернативные криптовалюты. Перечислять их всех нет никакого смысла, ведь основными стали Ethereum Classic, Ergo и Ravencoin. Первая перетянула на себя до 40% всех шахтёров, но после этого немного растеряла хешрейт на фоне падения доходности. На данный момент сложность Ethereum Classic превысила 191 TH/c. Для сравнения, в середине августа показатель достигал 30 TH/c, а после слияние подбирался к 310 TH/c. У Ergo хешрейт в несколько раз меньше – 54 TH/c, но в данном случае нужно заметить, что эта криптовалюта никогда не была среди фаворитов, поэтому мы не исключаем, что майнеры начнут плавно перетекать в другие альткоины. Ну и Ravencoin топчется в хвосте с хешрейтом 17 TH/c.

Если принять во внимание, что ещё недавно Эфир генерировал около 740 TH/c, то становится очевидным факт, что майнеры отключили как минимум половину своих ферм. Не исключено, что многие крупные компании, которые долгое время скупали графические чипы, решили повременить, ведь после роста хешрейта на альткоинах и последующего снижения стоимости всех криптовалют наблюдается отрицательная доходность, когда добыча не позволяет даже окупить розетку. Но всё это не было бы так запутанно, если бы группа шахтёров не решила создать собственный форк. Поясним, через несколько часов после завершения обновления в сети Эфира, команда разработчиков запустила ответвление, названное Ethereum PoW (ETHPoW). На первых парах оно привлекло много внимания майнеров, а хешрейт достигал 80 TH/c. В настоящее время всё больше фермеров осознают, что перед ними были обычные мошенники, ведь добывать ETHPoW жутко невыгодно.

Обратите внимание на график выше. Как видите, стоимость альткоина постоянно снижается. Разработчики были так уверены в успехе своего начинания, что даже продавали фьючерсы по 35 долларов за несколько дней до появления самой криптовалюты. При этом суточные торги приближались к 1 миллиарду долларов, а в момент слияния и создания ETHPoW курс этой криптовалюты достигал 70 долларов. Инвесторы активно скупали монету, а сегодня потери наивных держателей пустых обещаний превышают 10-кратную величину.

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Ну и дабы вы понимали всю бесперспективность ETHPoW, мы хотим рассказать вам о том, что буквально сегодня была обнаружена ошибка в новой сети. Подробности читайте по ссылке, а мы всего лишь констатируем, что криптовалюта создана мошенниками, которые решили нажиться на майнерах. Купившие монеты по цене в 5-10 раз дороже их текущей стоимости, могут посыпать голову пеплом, ну а майнеры, которые ещё копают сомнительный актив, постепенно покидают ряды наивных болванчиков. Вы ведь не забыли, что стало с самой перспективной криптовалютой десятилетия Chia Coin? Судя по всему, туда же уйдёт и ETHPoW.

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#криптовалюты #ethereum pow #ethpow
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