Впервые с момента старта продаж геймерская GeForce RTX 3050 стоит всего 27 тысяч рублей

В последнее время в прессу поступает всё больше информации о новом поколении графических чипов NVIDIA. Достоверных результатов с тестами всё ещё нет, а крупные американские ритейлеры активно распродают модели текущего поколения. Может показаться, что купить видеокарту стало выгоднее, чем когда бы то ни было, вот только скидки доступны на флагманы и графические чипы средневысокого ценового сегмента. Скорее всего, мы ещё увидим, как GeForce RTX 3060 стоит 25 тысяч рублей, но случится это не раньше весны 2023 года. Проблема в том, что в текущем году в продажу поступят только три GPU, а значит магазинам нет смысла одаривать геймеров скидками.

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Именно поэтому GeForce RTX 3080 Ti можно купить с внушительной скидкой, а GeForce RTX 3060 ещё долго будет топтаться на месте. Сегодня мы с вами изучим несколько видеокарт, каждая из которых за последний месяц подешевела. Предупреждаем, что цены пока далеки даже от американских, поэтому рассчитывать на суперпредложения не стоит. В то же время, если вы купились на громкие статьи об удвоении производительности на видеокартах следующего поколения, то для вас будет неприятным сюрпризом узнать, что до весны побаловать себя GeForce RTX 4060 не удастся.

За 41 тысячу в продаже доступна видеокарта GeForce RTX 3060 Ti. Мы согласны, что сумма внушительная, но с учётом отличной производительности и высокого потенциала, можно смело констатировать, что это одна из самых перспективных видеокарт на рынке. В большинстве игр вам покорится разрешение 2К, где вы сможете установить высокие графические настройки. Ну а в самых требовательных проектах переходите на 1080р, где можно ещё много лет наслаждаться ультимативными настройками.

Согласитесь, что далеко не все могут вытащить из кармана 40 тысяч рублей. Бывает так, что вы собрали всего 30 тысяч, а больше взять просто негде. Если вы хотите получить неплохо уровень производительности, то оптимальным вариантом может стать GeForce RTX 2060 SUPER. Видеокарта неплохо справляется с разрешением 2К, а в народном 1080р ещё долго будет показывать себя с лучшей стороны. Кстати, этой зимой, когда майнинг активно развивался, за GeForce RTX 2060 SUPER просили 100 000 рублей. Вот вам и суперскидки.

Когда GeForce RTX 3050 появилась на российском рынке, то за эталонную модель просили 25 тысяч рублей. Долгое время такая цена считалось недостижимой, но сегодня карту производства Palit вы можете купить за 27 тысяч. Это максимально близко к рекомендациям NVIDIA на момент выхода. В нетребовательных играх можно опробовать свои силы даже в 2К, но изначально такая видеокарта позиционировалась исключительно для разрешения 1080р. Мы не советуем пытаться разгонять бюджетные модели Palit, тем более что выжать больше нескольких процентов из крошечного графического чипа на 128-битной шине вряд ли удастся.

Проблема острой нехватки геймеров преследует многих геймеров. Вполне возможно, что собрать больше 23 тысяч рублей не представляется возможным. В таком случае смело берите GeForce GTX 1660 SUPER. Перед вами примитивная модель от ASUS, которая будет глушить вас летом, но если вы играете в наушниках, то даже не услышите неприятный гул большого кулера. В остальном вы просто сэкономите 4 тысячи рублей, ведь в реальных играх отставание от GeForce RTX 3050 минимально.

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За 15 тысяч можно стать счастливым владельцем GeForce GTX 1650. На самом деле испытать уж очень много счастья с такой видеокартой не выйдет, ведь она имеет намного меньший потенциал, чем указанные выше видеокарты. А вот с ценой всё в порядке. Именно по этой причине GeForce GTX 1650 продолжает пользоваться огромным успехом среди бюджетных геймеров. Если денег у вас как кот наплакал, а играть в новые игры хочется, то мы предлагаем не бежать в банк за кредитом, ведь можно познакомиться с новинками малой кровью. Настройки графики будет далеки от максимальных, но на геймплей подобные глупости не оказывают никакого влияние.