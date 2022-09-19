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Китайская MetaX Tech планирует бросить вызов NVIDIA и AMD – выход GPU не раньше 2024г
В Китае готовят графическую архитектуру, которая сможет стать такой же быстрой, как аналоги NVIDIA и AMD
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Представьте себе ситуацию: вы годами производили вкусные тортики, которые продавали не только в своём городе, но и отправляли на экспорт соседям. Долгое время конкурентов у вас не было, но нет никаких сомнений, что рано или поздно рынок придётся делить с новичками. И вот, пока на горизонте не появилось реальных соперников, вы устраиваете настоящую войну. Вместо налаживания сотрудничества с теми, кто поставляет вам муку и сахар, вы устраиваете им нелёгкую жизнь, мешая выполнять свою работу, меняя условия контрактов и вводя новые ограничения каждый день. В какой-то момент ребята, которые производят муку и сахар, скооперировались с поставщиками яиц и решили, что и сами смогут выпекать тортики. Поскольку мозгов у вас нет, то вы ещё ввели ещё более суровые санкции, что привело к тому, что корма для курочек стало меньше. В итоге достигнут отрицательный результат, ведь ваши конкуренты уже научились выпекать тортики, а в будущем отточат своё умение до идеала.

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Примерно по такому сценарию движется полупроводниковый рынок. США решили, что только они могут контролировать производство высокотехнологичной продукции, вводя санкции против китайских компаний. Вполне возможно, что SMIC (Semiconductor Manufacturing International) не стала бы вливать миллиарды долларов в разработку и переманивание западных инженеров, но, когда давление со стороны дядюшки Сэма нарастает, выбора просто нет. Уже сегодня китайцы способны выпускать чипы на основе 14-нм технологического процесса, тогда как в ближайшие годы ожидается переход на собственный 7-нм техпроцесс. И вот здесь и начинается самое интересное. Как знают некоторые наши читатели, в Поднебесной есть несколько компаний, выпускающих графические чипы, но пока мощность таких решений оставляет желать лучшего.

Как сообщается, бросить вызов NVIDIA и AMD решила китайская MetaX Tech. Даже сегодня компания занимается выпуском графических чипов для внутреннего рынка, но использует для этого производственные мощности TSMC. По данным технологических инсайдеров, в обозримом будущем планируется начать экспансию на внутренний рынок на основе продвинутых графических чипов нового поколения. Отмечается, что уже сегодня у инженеров есть весьма солидные результаты, а в ходе недавнего этапа финансирования были получены масштабные инвестиции. Эксперты уверены, что всё это гарантирует появление нового игрока на рынке. Представители компании MetaX Tech пишут, что сегодня создание новой архитектуры находится на финальном этапе. Первые инженерные экземпляры появятся в 2023 году, а массовое производство стартует уже в 2024. Вполне возможно, что можно было бы добиться и более сжатых сроков, вот только США запретили TSMC и Samsung выпускать чипы для таких компаний, как MetaX Tech. Получается, что китайцам придётся дождаться перехода мощностей SMIC на 7-нм технологический процесс.

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Известно, что MetaX Tech не строит планов по выходу на иностранные рынки. При этом, внутренний рынок потребляет 40% всех производимых графических ускорителей NVIDIA и AMD. Это значит, что место для роста есть, поскольку китайский рынок ещё и развивается. Также сообщается, что первые графические чипы будут предназначены для центров обработки данных и облачных вычислений. Эксперты напоминают, что в текущем году NVIDIA и AMD перейдут на 5-нм техпроцесс, а к 2025 начнут использовать 4-нм или 3-нм нормы. Это значит, что китайцы будут ощутимо отставать от лидеров рынка. Каким образом MetaX Tech планирует конкатенировать с гигантами, не уточняется, но есть информация о том, что в последнее время китайская компания переманила многих инженеров AMD, поэтому не исключено, что новая архитектура будет создана с оглядкой на ошибки NVIDIA и AMD. Что любопытно, источники уверяют, что архитектура создана с нуля, а значит будет полностью независимой от американских технологий. Источник

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#amd #nvidia #видеокарты #metax tech
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