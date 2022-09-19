6 процессоров на все случаи жизни для бедных геймеров

Было время, когда продвинутые геймеры покупали недорогие процессоры и видеокарты, а после увеличивали их производительность за счёт разгона. В этом случае требовалось время, масса усилий и хорошая система охлаждения. Большая часть процессоров довольствовалась воздушными кулерами, поэтому брать СЖО было не нужно. А вообще вся логика экономии состояла в том, что вы тратите мало, а получаете много. К примеру, однажды автор данного материала поднял тактовую частоту процессора Core i3 второго поколения на 1500 МГц всего за пару часов сидения за компьютером, а после этого камень в таком положении проработал ещё 4 года, пока не был продан вместе с системой неизвестному покупателю.

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К сожалению, если вы сегодня покупаете недорогой процессор, то не можете мечтать о разгоне. Intel позволяет опробовать оверклокерские навыки только в том случае, если вы купите материнскую плату за 500 долларов и выше. Ну а в российских магазинах такое удовольствие и вовсе стоит от 40 тысяч рублей и дороже. Именно поэтому можно заявлять, что разгон для бюджетных компьютеров давно мёртв, а энтузиасты выжимают пару дополнительных процентов, выкладывая за это тысячи долларов. Давайте рассмотрим несколько недорогих процессоров, которые стоят дёшево, но прекрасно справляются со своими задачами.

Core i3-12100F принадлежит к гордому семейству Alder Lake. Это значит только одно: вы можете не переживать об игровом потенциале. Берите видеокарту до 30 тысяч рублей, а после наслаждайтесь отличными показателями производительности даже в разрешении 2К. Core i3-12100F не нуждается в мощном блоке питания, материнскую плату берите самую простую, а наличие быстрой оперативной памяти с низкими таймингами никак не увеличит фрамрейт.

Ryzen 5 3600 остаётся одним из самых привлекательных процессоров для тех, кто хочет собрать современную систему без переплат. Мы рекомендуем брать по минимуму: материнскую плату на чипсете А320, оперативную память прямиком из подвальчика дядюшки Ляо, ну а видеокарту и твердотельный накопитель по вкусу. Для разгона Ryzen 5 3600 потребуется более мощный блок питания и материнская плата покрепче. Помните об этом, ведь мы говорим о бюджетной сборке, а не о мечте бедствующего оверклокера.

Ryzen 3 3200G далёк от того, что могут предложить современные процессоры, но обладает сразу двумя преимуществами. Во-первых, он действительно неплохо справляется с любыми задачами, а значит как рабочие приложения, так и браузер с фотошопом будет работать сносно. Во-вторых, здесь присутствует интегрированная графика. До новинок Ryzen 3 3200G далеко, но по своим показателям встроенная видеокарта точно быстрее конкурентов из синего лагеря. Ну и не забывайте, что цена на процессор намного ниже самых смелых ожиданий.

Ryzen 3 4100 вы можете использовать для игровой сборки. Он построен на самой новой архитектуре Zen 3 и ограничен исключительно низкой тактовой частотой и 4-мя ядрами. В комплекте идёт неплохая система охлаждения, а в итоге можно в тандеме с бодрой видеокартой собрать мощную игровую станцию. До флагманов с ультимативными показателями будет далеко, но ведь и цена такого компьютера окажется намного ниже.

В качестве альтернативы предлагаем присмотреться к процессору Core i5-10400F. Это камень десятого поколения, поэтому многие смотрят на него свысока. Тесты доказывают, что разница между более новыми представителями линейки Core i5 увеличивается не так быстро, как хотелось бы, поэтому экономные пользователи могут обратить внимание на Core i5-10400F. Он идёт в комплекте с кулером, стоит недорого и вполне годится для любых задач.

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На тысячу рублей дороже можно купить Core i5-11400F. В данном случае вы получаете более новый камень, вот только в комплекте нет системы охлаждения. В результате придётся доплатить ещё тысячу рублей. Кажется, что разница несущественная, вот только многие пользователей, которые привыкли экономить, каждый рубчик на счету. Мы советуем вначале подумать, ведь боле новый процессор всё же предпочтительнее, ну а для офисной сборки разницы нет и не будет.