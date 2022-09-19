Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
5 недорогих видеокарт для нетребовательных геймеров – стартуем с AMD всего за 11 600р
Можно купить видеокарту и дороже, но даже за 11 600 вы сможете играть в новинки
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

NVIDIA наступает по всем фронтам. Ещё недавно казалось, что усилия Лизы Су на графическом направлении будут вознаграждены, вот только ничего подобного не происходит. Рыночная доля AMD продолжает снижаться гораздо быстрее, чем падает весь графический рынок. Если вы загляните в американские магазины, то, к своему удивлению, увидите, что красные почти там не представлены. Особенно это заметно, когда мы говорим о наиболее продаваемых моделях. Судя по всему, Лиза Су приняла решение снизить количество графических чипов серии Radeon RX 6000 ещё до выхода новинок 2022 года. Неясно, как это отразится на рыночной доле красных в будущем, но пока всё идёт к тому, что продажи видеокарт AMD продолжат снижаться.

реклама

Обычного геймера подобные мелочи не волнуют, а при прямом сравнении многие графические чипы AMD оказываются намного выгоднее аналогов из зелёного лагеря по соотношению цены и производительности. Сегодня мы рассмотрим несколько бюджетных моделей, которые могут понравиться тем, кто не планирует вкладывать в компьютер очень много денег, но хотел бы поиграть в новые игры.

Самым бюджетным предложением остаётся Radeon RX 560. Это сильно устаревшая видеокарта, которая уже не способна тянуть требовательный игры в разрешении 1080р даже на средних настройках графики. В то же время, её цена такова, что позволяет неплохо сэкономить. Если вас устроят низкие настройки, либо вы не фанатеете от Cyberpunk 2077, то смело берите Radeon RX 560. Приходится констатировать, что за 11 600 рублей ничего более быстрого в продаже просто нет. Кстати, здесь вы можете встретить 4 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Кроме того, видеокарта будет работать даже на блоке питания на 400 Вт, что недоступно современным графическим чипам.


Многие известные блогеры, пишущие на тему компьютеров, в один голос заявляют, что Radeon RX 6400 стала худшей видеокартой 2022 года. Судя по всему, эти парни просто не знакомы с GeForce GTX 1630, но это уже детали. С Radeon RX 6400 вышла занимательная история. Так, если вы купили процессор и материнскую плату с поддержкой PCIe 4.0, то сможете получить отличную производительность. Можно с уверенностью говорить о том, что ни одна видеокарта NVIDIA в данном ценовом диапазоне на такие свершения не способна. Вот только многие геймеры не знают об этом нюансе, а в результате получают скромную производительность и массу разочарования. PowerColor выпустила удручающую модель. Можно сколько угодно говорить о том, что скромный графический чип не нуждается в большем, но здесь производитель явно превзошёл себя в жадности.

Radeon RX 6500 XT уже можно назвать игровой видеокартой. Она будет тянуть все игры в разрешении 1080р на высоких настройках графики, а значит подходит для не самой мощной игровой станции. Как и предыдущий графический чип, здесь наблюдаются вопросы с падением количества кадров в секунду на старом интерфейсе PCIe 3.0, но даже после этого вы сможете оставаться в строю, ведь Radeon RX 6500 XT всегда можно запустить в режиме FSR, что снизит нагрузку на систему, увеличив количество кадров в секунду.

Если вы не хотите проблем с совместимостью, то берите Radeon RX 580. Это довольно устаревшая видеокарта, которая до сих пор остаётся актуальной. Можно утверждать, что она будет ещё долго тянуть все игры в разрешении 1080р с приемлемым фрамрейтом. По производительности она примерно соответствует Radeon RX 6500 XT, но новинка способна тягаться с Radeon RX 580 только в том случае, если есть доступ к интерфейсу PCIe 4.0. Цена немного выше, но и сложностей с совместимостью нет, а видеопамяти 8 Гб.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Мы знаем о том, что лишь немногие геймеры могут себе позволить потратить 30 тысяч на развлечения. Именно поэтому предлагаем только одну видеокарту такого ценового диапазона. Radeon RX 6600 намного мощнее всех предыдущих моделей и может использоваться для самых требовательных игр. Что любопытно, даже несмотря на довольно внушительную производительность, Radeon RX 6600 остаётся нетребовательной, а значит бежать за новым блоком питания не придётся. Biostar выпустила не самую плохую модель, но разгонного потенциала здесь нет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
34
Криптобиржа Binance по ошибке начислила пользователям 19 млн долларов
2
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
57
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на видеокарты NVIDIA – серия GeForce RTX 30 со скидками до 26%
33
Процессоры Intel Alder Lake могут потерять работоспособность из-за сокета LGA1700
44
Кто пришёл на замену Pepsi и Coca-Cola в магазины РФ – Кола из Ирана и 186 российских аналогов
14
Sony показала образцы SSD с интерфейсом PCI Express 5.0 и внушительных размеров радиатором
17
YouTube перестал показывать кучу рекламы по всему миру — это был эксперимент
12
Эфир не оправдал надежд, курс Биткоина рухнул, а эксперты говорят о масштабном падении зимой 2022г
17
Какую видеоарту купить для прохождения Cyberpunk 2077 – NVIDIA vs AMD в борьбе за кошельки геймеров
18
Реакции — народу: что нового в обновлении Telegram от 17 сентября
+
Видеокарта RTX 3070 подешевела в российских магазинах до 50 тысяч рублей
12
NASA показала демонстрационное видео будущего Земли без ледников
20
Курс доллара к рублю на AliExpress вновь опустился, а все товары для россиян резко подешевели
4
Снижение цен на SSD поставило WD на грань окупаемости
10
Ученые - условия на Земле можно сделать более благоприятными для жизни, если изменить орбиту Юпитера
26
Хакер, сливший видео с геймплеем GTA 6 и десятки строчек кода игры, хочет договориться с Rockstar
2
Тест розничной версии Core i9-13900K — более чем на 10 и 76 % быстрее i9-12900K в ряде игр и задач
26
В сети замечена Lenovo GeForce RTX 4090 Legion: огромный размер и три вентилятора
32
Тепловой аккумулятор позволит сократить выбросы углекислого газа на 15%
5

Популярные статьи

Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
200
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)
25
Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022
41
"Тор: Любовь и гром": грибы и козлы
36
Phantom Fury - продолжение шутера в ретро стилистике Ion Fury
17
Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
22
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
13

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
18:09
Российских пару достаточно будет Спектр, ГлобалИнформСервис, Криптонит
Квартальные поставки 5G смартфонов впервые обогнали 4G
Kasyan
18:08
Финнам бы тоже неплохо денацификацию пройти, учитывая что после ВОВ они обошлись малой кровью выплатив компенсации.
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
NONsens
18:07
В плагине Enhancer for Youtube есть опция форсировать H.264, хотя на компе это как раз не нужно, качество в нём явно хуже. Мб в неофициальных каких-то приложухах тоже есть такая опция?
YouTube перестал показывать кучу рекламы по всему миру — это был эксперимент
unboldesoupe
18:07
он Burst с Butcher перепутал
Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
Кирилл Катровский
18:07
Моржа побольше, да тюленей парочку, ага. Или вы маржу имеете в виду?
Снижение цен на SSD поставило WD на грань окупаемости
DogEatDog
18:05
Как бы смешно ни звучало, но оверклокинг сейчас упирается в систему охлаждения. Лично я жду когда изобретут новый тип холодильников – без фреона и CFC.
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
NONsens
18:02
Я могу понять это применительно к 1080, но 720, 480? Там битрейты всегда смешные просто. Даже если это какой-нибудь телеканал ABC News.
YouTube перестал показывать кучу рекламы по всему миру — это был эксперимент
Блэк Гоку
18:02
Зашёл только потому чтобы убедиться что тут говорится про гелий 3))
Минерал с Луны по мнению китайских ученых может стать ключом к открытию неограниченной энергии
Bernigan
18:00
Сначала надо снять сливки с АМД хомяков, а уж потом можно кинуть их опустив цены в 2-3 раза
5 недорогих видеокарт для нетребовательных геймеров – стартуем с AMD всего за 11 600р
Екатерина Карпина
17:55
кому этот кал нужен 7950 проигрывает 12600 это вообще позорище, только тупоголовые фанатики будут отрицать и покупать кукурузен
Европейские магазины назвали свои цены на процессоры AMD Ryzen 7000 — есть над чем задуматься
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем