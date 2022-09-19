Можно купить видеокарту и дороже, но даже за 11 600 вы сможете играть в новинки

NVIDIA наступает по всем фронтам. Ещё недавно казалось, что усилия Лизы Су на графическом направлении будут вознаграждены, вот только ничего подобного не происходит. Рыночная доля AMD продолжает снижаться гораздо быстрее, чем падает весь графический рынок. Если вы загляните в американские магазины, то, к своему удивлению, увидите, что красные почти там не представлены. Особенно это заметно, когда мы говорим о наиболее продаваемых моделях. Судя по всему, Лиза Су приняла решение снизить количество графических чипов серии Radeon RX 6000 ещё до выхода новинок 2022 года. Неясно, как это отразится на рыночной доле красных в будущем, но пока всё идёт к тому, что продажи видеокарт AMD продолжат снижаться.

реклама

Обычного геймера подобные мелочи не волнуют, а при прямом сравнении многие графические чипы AMD оказываются намного выгоднее аналогов из зелёного лагеря по соотношению цены и производительности. Сегодня мы рассмотрим несколько бюджетных моделей, которые могут понравиться тем, кто не планирует вкладывать в компьютер очень много денег, но хотел бы поиграть в новые игры.

Самым бюджетным предложением остаётся Radeon RX 560. Это сильно устаревшая видеокарта, которая уже не способна тянуть требовательный игры в разрешении 1080р даже на средних настройках графики. В то же время, её цена такова, что позволяет неплохо сэкономить. Если вас устроят низкие настройки, либо вы не фанатеете от Cyberpunk 2077, то смело берите Radeon RX 560. Приходится констатировать, что за 11 600 рублей ничего более быстрого в продаже просто нет. Кстати, здесь вы можете встретить 4 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Кроме того, видеокарта будет работать даже на блоке питания на 400 Вт, что недоступно современным графическим чипам.





Многие известные блогеры, пишущие на тему компьютеров, в один голос заявляют, что Radeon RX 6400 стала худшей видеокартой 2022 года. Судя по всему, эти парни просто не знакомы с GeForce GTX 1630, но это уже детали. С Radeon RX 6400 вышла занимательная история. Так, если вы купили процессор и материнскую плату с поддержкой PCIe 4.0, то сможете получить отличную производительность. Можно с уверенностью говорить о том, что ни одна видеокарта NVIDIA в данном ценовом диапазоне на такие свершения не способна. Вот только многие геймеры не знают об этом нюансе, а в результате получают скромную производительность и массу разочарования. PowerColor выпустила удручающую модель. Можно сколько угодно говорить о том, что скромный графический чип не нуждается в большем, но здесь производитель явно превзошёл себя в жадности.

Radeon RX 6500 XT уже можно назвать игровой видеокартой. Она будет тянуть все игры в разрешении 1080р на высоких настройках графики, а значит подходит для не самой мощной игровой станции. Как и предыдущий графический чип, здесь наблюдаются вопросы с падением количества кадров в секунду на старом интерфейсе PCIe 3.0, но даже после этого вы сможете оставаться в строю, ведь Radeon RX 6500 XT всегда можно запустить в режиме FSR, что снизит нагрузку на систему, увеличив количество кадров в секунду.

Если вы не хотите проблем с совместимостью, то берите Radeon RX 580. Это довольно устаревшая видеокарта, которая до сих пор остаётся актуальной. Можно утверждать, что она будет ещё долго тянуть все игры в разрешении 1080р с приемлемым фрамрейтом. По производительности она примерно соответствует Radeon RX 6500 XT, но новинка способна тягаться с Radeon RX 580 только в том случае, если есть доступ к интерфейсу PCIe 4.0. Цена немного выше, но и сложностей с совместимостью нет, а видеопамяти 8 Гб.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Мы знаем о том, что лишь немногие геймеры могут себе позволить потратить 30 тысяч на развлечения. Именно поэтому предлагаем только одну видеокарту такого ценового диапазона. Radeon RX 6600 намного мощнее всех предыдущих моделей и может использоваться для самых требовательных игр. Что любопытно, даже несмотря на довольно внушительную производительность, Radeon RX 6600 остаётся нетребовательной, а значит бежать за новым блоком питания не придётся. Biostar выпустила не самую плохую модель, но разгонного потенциала здесь нет.