Уникальная возможность изучить геймплей Grand Theft Auto VI задолго до релиза

Grand Theft Auto V стала одной из самых продаваемых игр за всю историю, и точно может похвастать самыми гигантскими прибылями, которые только получала студия. Разработка с лихвой окупилась, а онлайн-режим продолжает развиваться, пронося разработчикам гигантские доходы. Многие эксперты полагают, что именно из-за этого Rockstar не спешила приступать к разработке Grand Theft Auto VI, но есть и другое мнение. Проблемы у следующей игры культовой серии начались задолго до того, как программисты приступили к созданию кода. Вся пикантность ситуации в том, что Grand Theft Auto все эти годы славилась наплевательским отношением к толерантности. Главные герои вели себя ровно так, как им хотелось. Если перед ними был чернокожий, то эти ребята не стеснялись называть его «нигером», а порой и сами негры нарушили общепринятую повесточку.

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К сожалению, за последние 5 лет наш мир кардинально изменился, а значит часть шуток может больно задеть какого-то квира, требующего от окружающих уважения только за то, что он во всеуслышание объявил о своей ориентации. Странно, но ещё совсем недавно людей уважали за поступки, а не за ориентацию, но это уже детали. Инсайдеры сообщали, что работа над сценарием так сильно затянулась, что игру и вовсе хотели отменить. Руководство не могло определиться, но желание заработать несколько миллиардов долларов в итоге победило, а в 2021 году Grand Theft Auto VI был дан зелёный свет. Неясно, насколько далеко продвинулась разработка, но вчера в сети появился неизвестный хакер, выложивший гемплейное видео задолго до официального релиза. Представители издательства Take-Two тут же отреагировали на происходящее, а уже через какое-то время все крупные социальные сети и многие альтернативные площадки удалили контент с игрой.

Поскольку длинная рука дядюшки Сэма уже не может дотянуться до России, то на сервисе VC можно увидеть ролик целиком. Большая часть представляет техническую информацию, которая может быть интересна специалистам. Кроме того, важно понимать, что графика не является финальной и будет улучшаться. В то же время уже сегодня можно взглянуть на главных героев. Это белый паренёк и чёрная девушка. Первый выглядит туповатым и годится исключительно в качестве помощника-клоуна, тогда как рулит здесь девица. Уж простите нашу неполиткорректность, но мы скучаем по тем временам, когда разработчики пытались сделать главных героев привлекательными. Это были накачанные парни и красивые девушки, тогда как здесь привлекательностью и не пахнет. Одним словом, мечта любителей бодипозитива сбылась. Нам кажется, что геймерам такое может не понравится, но это уже проблемы Rockstar, которые могут остаться без денег.

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Кстати, хакер предложил разработчикам выкупить украденные данные. Как стало известно, представители студии даже согласились перевести ему 3 Биткоина, но парень выразил несогласие с такой оценкой своих трудов. Эксперты уже называют утечку одной из самых громких в истории, а фанаты разбирают каждую секунду ролика. Уже вскоре мы узнаем больше данных, ну а пока стоит приготовиться к ещё большему количеству утечек. Дело в том, что хакер вышел на связь под новым аккаунтом и заявил, что уже вскоре порадует нас новыми секретами Rockstar. YouTube активно удаляет любые ролики, где пользователи рассказывают о деталях утечки, а основные тематические западные форумы единогласно призвали пользователей не делиться спорным контентом. Пока подобные попытки остановить распространение информации ни к чему не привели. Геймеры изголодались по новостям, ведь выход Grand Theft Auto VI ждали ещё в 2020 году. Тогда нам говорили, что перенос произошёл из-за пандемии, но теперь, когда у каждого появилась возможность хоть одним глазком взглянуть на долгожданную игру, поток информации не остановить. Посмотреть видео.