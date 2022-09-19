Ещё никогда за перелёт в бизнес-классе не просили так дорого

Когда мы сегодня говорим о нарастающем глобальном экономическом кризисе, то забываем о том, что проблемы начались ещё в 2020 году. Некоторые эксперты забывают о последствиях коронавируса, которые ещё много лет будут терзать рынки по всему миру. При этом, если сети общественного питания восстанавливаются довольно быстро, то есть направления, где дела обстоят очень плохо. Пожалуй, сложнее всего авиакомпаниям, которые переживают не лучшие деньки. В 2020 году пассажиропоток существенно снизился, а в 2021 летали только отчаянные туристы и актёры, которым нужно было сниматься в фильме на другом краю планеты. Мы слегка утрируем происходившее снижение количества рейсов, но ярким примером того, насколько всё было плохо во время пандемии, являются пустые самолёты, перелетающие из одного аэропорта в другой без пассажиров. Всё дело в том, что авиакомпании имеют с аэропортами долговременные договора, поэтому просто обязаны осуществлять минимальное количество рейсов, а неустойка из-за несоблюдения контракта может оказаться куда болезненнее, чем покупка керосина.

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Вот только всё это было актуально для 2020 и 2021 годов, когда правительства европейских стран и США субсидировали авиакомпании, а цены на топливо находились на относительно низких отметках. Сегодня всё стало только хуже. Прежде всего стоит отметить, что стоимость топлива значительно выросла, что вынуждает авиакомпании отказываться от расточительности. Как следствие, отрасль тут же подняла цены на перелёты, что грозит уничтожить часть авиакомпаний. Но если билеты на обычные места подорожали незначительно, то самый сильный и неожиданный удар пришёлся по бизнес-классу. Аналитики приводят любопытную статистику по американскому рынку операторов. Как выяснилось, всего 12% мест в самолётах отведены под бизнес-класс, вот только ещё совсем недавно эта категория приносила компаниям 75% прибыли. Сегодня из-за роста цен на билеты на 52%, многие из тех, кто привык решать вопросы воочию, предпочитают обсуждать их в рамках личных конференций.

Журналисты взяли интервью у руководителей нескольких международных компаний и пришли к неожиданным выводам. Выяснилось, что многие в значительной степени сократили расходы на перелёты. При этом представители бизнеса отмечают, что не видят смысла отправлять своих сотрудников в далёкое путешествие, отдавая за билет гигантские суммы. Давайте к примерам: перелёт Лондон-Нью-Йорк в октябре обойдётся вам в 10 000 долларов. Ещё раз обращаем внимание наших читателей, что речь идёт исключительно о бизнес-классе. Читайте материал внимательнее. За путешествие из Лондона в Сидней придётся выложить уже 12 тысяч долларов, а перелёт из Нью-Йорка в Сидней стоит 22 тысячи долларов. Руководители компаний не видят причин, из-за которых они должны отдавать перевозчикам такие неразумные суммы, когда по миру шагает кризис. Многие из них заявляют, что уже не могут себе позволить такую расточительность. Ну а некоторые пишут, что с большим удовольствием отдадут деньги работникам, а не авиакомпаниям. В данном случае всё логично, ведь сотрудника или группу сотрудников нужно поселить в соответствующем отеле, оплатить массу дополнительных растрат, а ведь расходы и здесь ощутимо выросли. Ну и довольно глупо отдавать 10 000 долларов за билет, а платить сотруднику 6000 долларов в месяц. Такое поведение может разозлить профсоюзы и привести к печальным последствиям.

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Ещё в 2020 году Билл Гейтс заявил, что после пандемии 50% поездок в бизнес-классе исчезнут, поскольку стратегия развития многих компаний претерпит кардинальных изменений. Очевидно, что основатель Microsoft имел в виду немного другое, когда давал такой неутешительный прогноз. Сегодня эксперты отмечают, что авиакомпаниям нужно менять парадигму развития. Если пытаться выстраивать свою работу по стандартной схеме, то можно окончательно разориться. Мечтать о восстановлении количества пассажиропотока, который наблюдался до пандемии, не приходится, а бизнес постепенно отказывается от дорогостоящих поездок. Источник (открывать в режиме инкогнито).