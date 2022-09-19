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45 старых смартфонов Xiaomi 2018-2021 года получили новую прошивку на базе ОС Android 13
Отличная возможность оживить старый смартфон, для которого обновления не выходят уже 2 года
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Когда Xiaomi только начала выпускать смартфоны, то у большинства покупателей ассоциировалась с дешёвым китайским подвалом. Владельцы телефонов корейских и американских брендов иронично высмеивали любые попытки китайцев занять сколько-нибудь существенную нишу на рынке, заявляя о том, что ни один бренд из Поднебесной не способен составить достойную конкуренцию Samsung и Apple. Спустя годы можно констатировать, что Xiaomi удалось занять третье место по итогам 2021 года на глобальном рынке, а концерн BBK выпускает уже больше смартфонов, чем яблочная компания. Нет никаких сомнений, что китайцам удалось повысить качество своей продукции. Нужно признать, что эти ребята хорошо и быстро учатся. В то же время все они не спешат идти навстречу высоким стандартам, заданным лидерами рынка.

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Напомним, если вы завтра купите iPhone 14, то можете не сомневаться в том, что даже в 2027 году получите полноценную версию операционной системы iOS, а после ещё какое-то время на ваш аппарат будут прилетать обновления безопасности. Это не даёт полную гарантию безопасности и защиту от вирусов, но вы точно знаете о том, что производитель заботится о вас и делает всё от него зависящее для поддержания стабильности собственных продуктов. К сожалению, китайцы переняли очень много от ведущих брендов (а иногда и сами делились с ними инновациями), но напрочь проигнорировали выпуск обновлений. Увы, но даже популярные аппараты, которые продавались миллионами по всему миру, не могут надеяться на благосклонность.

Здесь главная проблема кроется в том, что Xiaomi ежегодно выпускает не меньше 40 различных смартфонов. Некоторые из них полные или частичные клоны, но в восприятии пользователей – это полноценные телефоны. Ну а результат говорит сам за себя, ведь программисты просто не в состоянии поддерживать в актуальном состоянии даже 80 актуальных аппаратов. Представьте себе, если бы было принято решение расширить поддержку на 5 лет, то пришлось бы выпускать прошивки на 200 смартфонов. Ясно, что до тех пор, пока количество поступающих аппаратов в год не снизится хотя бы в 4 раза, ожидать увеличения сроков официальной поддержки не приходится. И здесь остаётся только полагаться на неофициальные прошивки.

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Сегодня утром на сайте XDA Developers появился большой список из 45 старых смартфонов Xiaomi, получивших самую новую версию мобильной операционной системы на базе Android 13. Что любопытно, в числе участников такие старички, как Poco F1 и Redmi Note 7. Напомним, Poco F1 – это первый народный флагман, который привёл к появлению целой плеяды смартфонов по цене до 400 долларов с топовыми характеристиками. Ну а с Redmi Note 7 начался приход 48 Мп камеры в средний ценовой сегмент. Все прошивки созданы на чистой версии Android 13, но особенно важно здесь то, что в числе участников аппараты, выпущенные в 2018 году. Получается, что силами энтузиастов удаётся поддерживать смартфоны на плаву даже спустя 4 года после из выхода. Скачать прошивку и получить инструкцию вы можете на сайте XDA Developers. Помните, что новичкам стоит внимательно изучить всю последовательность действий. Один неверный шаг – и вам телефон превратиться в красивый (или не очень) кирпич. После этого привести его в чувства будет  довольно сложно. Ну и не забывайте, что стоковый Android 13 отличается от привычной MIUI.

  1. Redmi Note 8
  2. Mi Max Prime
  3. Redmi K20 Pro
  4. Poco X3
  5. Redmi Note 9S
  6. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  7. Mi Pad 4 Plus
  8. Mi Mix 4
  9. Redmi Note 10 Pro
  10. Redmi Note 9 Pro
  11. Mi Mix 2S
  12. Redmi Note 9 Pro Max
  13. POCO X4 Pro 5G
  14. Mi Max
  15. Redmi 10X 4G
  16. Mi 10 Lite
  17. Mi A2
  18. Redmi K40 Pro
  19. Redmi K40S
  20. Redmi Note 7
  21. Redmi K40
  22. Mi Pad 4
  23. Redmi K40 Pro Plus
  24. Mi 11
  25. Redmi 5
  26. Mi 9T Pro
  27. Mi 11X
  28. Redmi Note 11E Pro
  29. Redmi Note 7 Pro
  30. Mi 9
  31. Poco F3
  32. Redmi Note 10
  33. Redmi Note 11
  34. Redmi Note 8 Pro
  35. Mi 11i
  36. Poco F1
  37. Mi A1
  38. Mi Max 2
  39. Redmi Note 9
  40. Redmi Note 11 Pro 5G
  41. Poco X3 Pro
  42. Mi 11X Pro
  43. Poco F4
  44. POCO M2 Pro
  45. Redmi Note 10 Pro Max
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#xiaomi #прошивки #android 13
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