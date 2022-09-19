Отличная возможность оживить старый смартфон, для которого обновления не выходят уже 2 года

Когда Xiaomi только начала выпускать смартфоны, то у большинства покупателей ассоциировалась с дешёвым китайским подвалом. Владельцы телефонов корейских и американских брендов иронично высмеивали любые попытки китайцев занять сколько-нибудь существенную нишу на рынке, заявляя о том, что ни один бренд из Поднебесной не способен составить достойную конкуренцию Samsung и Apple. Спустя годы можно констатировать, что Xiaomi удалось занять третье место по итогам 2021 года на глобальном рынке, а концерн BBK выпускает уже больше смартфонов, чем яблочная компания. Нет никаких сомнений, что китайцам удалось повысить качество своей продукции. Нужно признать, что эти ребята хорошо и быстро учатся. В то же время все они не спешат идти навстречу высоким стандартам, заданным лидерами рынка.

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Напомним, если вы завтра купите iPhone 14, то можете не сомневаться в том, что даже в 2027 году получите полноценную версию операционной системы iOS, а после ещё какое-то время на ваш аппарат будут прилетать обновления безопасности. Это не даёт полную гарантию безопасности и защиту от вирусов, но вы точно знаете о том, что производитель заботится о вас и делает всё от него зависящее для поддержания стабильности собственных продуктов. К сожалению, китайцы переняли очень много от ведущих брендов (а иногда и сами делились с ними инновациями), но напрочь проигнорировали выпуск обновлений. Увы, но даже популярные аппараты, которые продавались миллионами по всему миру, не могут надеяться на благосклонность.

Здесь главная проблема кроется в том, что Xiaomi ежегодно выпускает не меньше 40 различных смартфонов. Некоторые из них полные или частичные клоны, но в восприятии пользователей – это полноценные телефоны. Ну а результат говорит сам за себя, ведь программисты просто не в состоянии поддерживать в актуальном состоянии даже 80 актуальных аппаратов. Представьте себе, если бы было принято решение расширить поддержку на 5 лет, то пришлось бы выпускать прошивки на 200 смартфонов. Ясно, что до тех пор, пока количество поступающих аппаратов в год не снизится хотя бы в 4 раза, ожидать увеличения сроков официальной поддержки не приходится. И здесь остаётся только полагаться на неофициальные прошивки.

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Сегодня утром на сайте XDA Developers появился большой список из 45 старых смартфонов Xiaomi, получивших самую новую версию мобильной операционной системы на базе Android 13. Что любопытно, в числе участников такие старички, как Poco F1 и Redmi Note 7. Напомним, Poco F1 – это первый народный флагман, который привёл к появлению целой плеяды смартфонов по цене до 400 долларов с топовыми характеристиками. Ну а с Redmi Note 7 начался приход 48 Мп камеры в средний ценовой сегмент. Все прошивки созданы на чистой версии Android 13, но особенно важно здесь то, что в числе участников аппараты, выпущенные в 2018 году. Получается, что силами энтузиастов удаётся поддерживать смартфоны на плаву даже спустя 4 года после из выхода. Скачать прошивку и получить инструкцию вы можете на сайте XDA Developers. Помните, что новичкам стоит внимательно изучить всю последовательность действий. Один неверный шаг – и вам телефон превратиться в красивый (или не очень) кирпич. После этого привести его в чувства будет довольно сложно. Ну и не забывайте, что стоковый Android 13 отличается от привычной MIUI.

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