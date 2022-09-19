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Эфир не оправдал надежд, курс Биткоина рухнул, а эксперты говорят о масштабном падении зимой 2022г
Что происходит на рынке криптовалют, и когда Эфир начнёт дорожать
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Многие наши читатели знают о том, что на прошлой неделе состоялся переход Эфира на PoS и отказ от майнинга на видеокартах. По мнению экспертов, которые отслеживали все изменения, так называемое слияние прошло практически идеально, что крайне важно с программной точки зрения. Безопасности сети ничего не угрожает, а всё больше инвесторов выбирают стейкинг, переходя к новому способу заработка криптовалюты. В такой ситуации казалось, что нас ожидает масштабный рост курса Эфира, но что-то пошло не так. В реальности всё произошло с точностью до наоборот. Сегодня многие держатели цифровых активов и просто зеваки спрашивают, что же на самом деле случилось. Давайте попробуем ответить на этот вопрос.

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Прежде всего стоит обратить внимание на глобальную экономическую нестабильность. Политический кризис привёл к разрушению логистических цепочек, а США и ЕС продолжают оказывать негативное воздействие на рынки сбыта по всему миру. В результате в Америке наблюдается высокая инфляция, а в Евросоюзе вот-вот начнётся энергетический кризис. В такой ситуации криптовалюты вполне могли бы стать отличной перспективой для хранения сбережений, но недавний отчёт ФРС больно ударил по финансовому рынку США. Напомним, аналитики предполагали, что индекс роста потребительских цен по итогам августа удастся стабилизировать на отметке 8.1%, тогда как реальные показатели достигли 8.3%. Первыми полетели вниз биржевые индексы, что привело к одной из худших недель в истории американского финансового рынка. Но всё это было бы не так критично, если бы регулятор не объявил о новых мерах по стабилизации экономики. По данным ФРС, ястребиная политика продолжится, а в сентябре ключевую ставку повысят до 100 пунктов. Крупные аналитики полагают, что такой шаг принесёт больше вреда, поскольку налицо все признаки рецессии.

Если обратить внимание на курсы основных криптовалют, то можно сделать вывод, что инвесторы ожидают худшего развития событий. Эфир просел на 25% за неделю, а Биткоин подешевел на 15%. В негативном ключе двигаются и другие монеты, а особенно тревожно выглядят данные по суточным торгам по Эфиру. Рост на 90% может свидетельствовать о том, что держатели активно выводят свои деньги в другие криптовалюты, либо вовсе отказываются от вложений в цифровые активы. Эксперты отмечают, что сегодня трейдеры не видят перспектив для роста. Вполне возможно, что в случае повышения процентов по кредитам на 75 пунктов со стороны ФРС, падение криптовалют остановится, но даже трейдеры не планируют делать длинные ставки на повышение.

Ну и нельзя не напомнить о том, что у майнеров всё очень и очень плохо. Даже Ethereum Classic, который держался за отметку 33 доллара за монету несмотря на общее падение, перешёл к снижению. Что любопытно, фермеры начинают понемногу перетекать из этой криптовалюты в другие альткоины. Некоторым кажется, что там потери будут не такие большие, но это иллюзорное восприятие. Проблема была заметна ещё до перехода Эфира на стейкинг. Эксперты отмечали, что майнеры не могут договориться о том, какая криптовалюта придёт на смену Эфиру. Вполне возможно, что в случае перевода на тот же Ethereum Classic большей части мощностей крупных фермеров, дела пошли бы не так плохо. А возможно, что эта монета вопреки негативным настроениям рынка даже пошла бы верх. Вот только шахтёры не только не договорились, но и начали прыгать с одной криптовалюты на другую. Статистики по крупным майнерам нет, вполне возможно, что эти ребята прочно уцепились в Ethereum Classic или другой альткоин, но сути проблемы это не меняет.

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Что до аналитиков, то эти ребята предлагают запастись терпением. Криптовалюта действительно падает, а глобальная экономика находится в сложном положении. Судя по всему, рынки ждёт трудная зима, поэтому сегодня инвестировать в цифровые активы рекомендуется только тем, кто здраво оценивает все опасности и риски. А вот весной, когда холода отступят, нас может ждать возвращение криптовалют. Эксперты не исключают, что тот же Ethereum Classic подорожает до 90 долларов и выше, а Эфир и Биткоин вернутся к росту. Источники: 1, 2, 3

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#криптовалюты #биткоин #эфир
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