Хороших новостей нет, ведь AMD планирует продавать свои процессоры ничуть не дешевле

После выхода процессоров серии Ryzen 1000, стало ясно, что у Intel появился достойный конкурент. Синие начали спешно увеличивать ядра на своих флагманах, что в итоге привело к разделению топовой линейки на Core i7 и Core i9. Сами процессоры вначале получили 6 ядер, а после зафиксировались на отметке 8 ядер. Ryzen 3000 доказал, что AMD способна выпускать высококонкурентные решения, но только Ryzen 5000 оказался настолько быстрым, что позволил красным вырваться вперёд. Нужно признать, что реальной конкуренции ни в 2020, ни в 2021 году мы так и не увидели. Дело в том, что серии Ryzen 5000 осталась без соответствующего ответа, а Alder Lake и флагман Core i9-12900K занял первое место без сопротивления. Здесь всё просто, ведь в прошлом году AMD не смогла выпустить новую серию процессоров.

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В 2022 всё станет куда горячее, ведь обе компании с разницей в месяц порадуют энтузиастов и обычных покупателей сразу двумя новыми сериями. Утечек в интернете достаточно, а в итоге понять, кто же окажется быстрее, не представляется возможным. Даже сегодня вопросов намного больше, чем ответов, а мы до сих пор не знаем, смогли ли инженеры Intel добиться эффективной работы малых ядер. Напомним, Core i9-12900K предлагает равное соотношение: 8 больших и 8 малых ядер, но в большинстве задач увидеть реальную пользу от малых ядер не представляется возможным. Первое время малые ядра и вовсе приносили больше вреда, поскольку не позволяли корректно запускать игры. В то же время Core i9-13900K сможет похвастать не только приростом кэш-памяти с 30 Мб до 66 Мб, но и увеличением числа малых ядер до 16-ти. Мало того, тактовая частота камня достигает 5.8 ГГц на одном быстром ядре и до 5.5 ГГц на всех больших ядрах.

Одним словом, вырисовывается любопытная картина, ведь серия Raptor Lake выглядит очень перспективно. Эксперты уже протестировали новый камень вместе с видеокартой Radeon RX 6900 XT, получив довольно странные результаты. Прежде всего обратите внимание на график выше. Там можно увидеть данные по приросту производительности Core i9-13900K по сравнению с Core i9-12900K. Нам кажется, что эксперты слишком увлеклись тестами, поскольку получить подобный прирост из поколения в поколение просто нереалистично. Особенно весело смотрятся показатели Counter-Strike:GO. Сегодня, если вы возьмёте видеокарту уровня Radeon RX 6900 XT и прогоните её с процессором за 600 долларов, и за 200 долларов, то получите разницу в 20%. Но это если вам повезёт, ведь в разрешении 4К прирост и вовсе может не превысить 10%. В то же время мы видим, как Core i9-13900K умудрился получить 691 fps против 610 на Core i9-12900K. Эксперты рассказывают сказки о тактовых частотах и многих других характеристиках, которые и должны привести к подобному росту, вот только мы уже слышали такие истории в прошлом и позапрошлом годах, поэтому предлагаем относиться к ним настороженно.

А вот информация, которая вам точно не понравится, касается ценовой политики Intel. В последние годы все полупроводниковые гиганты решили, что огромная прибыль, которую они получают, должна быть ещё выше. Жадность толкает людей на самые необдуманные поступки. По данным инсайдеров, серия Raptor Lake подорожает до 140 долларов. Наибольший рост наблюдается на флагманском чипе Core i9-13900K, который умудрился подорожать до 730 долларов. Судя по всему, планируется смягчить удар по середнякам, где увеличение стоимости не превысит 60 долларов. А вот Core i7-13700KF, аналог которого в 2021 году был оценён в 384 доллара, может подорожать на все 100 вечнозелёных.

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Если вы думали, что можно будет купить продукцию AMD дешевле, то мы вас очень сильно разочаруем. Ryzen 9 5950Х будет стоить под 800 долларов, а руководство компании всё никак не может сложить цену на Ryzen 7 5800Х. К сожалению, выбора у нас просто нет. Полупроводники будут дорожать, а образумить жирных котов может только падение пользовательского спроса. Если ещё недавно геймеры меняли компьютеры часто только потому, что могли себе позволить радовать себя каждые несколько лет, то теперь оставят эту расточительную привычку.