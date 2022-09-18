Ассортимент растёт, хотя никто не сказал, что увеличивается и качество

Ещё несколько десятилетий назад газированные напитки на территории России имели мизерные продажи, а люди предпочитали соки, квас, ну или обычный домашний компот. За долгие годы на российском рынке американские Pepsi и Coca-Cola стали чрезвычайно популярны, а продажи продолжали расти. При этом Coca-Cola оставалась наиболее востребованной. По данным опроса (среди респондентов старше 16 лет), который проводился в марте 2022 года, эту газировку предпочитали 48.5% жителей страны. Pepsi с показателем 22.9% оказалась на втором месте. Это не значит, что другие напитки не продавались. Наоборот, ассортимент постоянно увеличивался, но место под солнцем уже было занято, ведь американские корпорации могли себе позволить тратить миллионы на рекламу, а в каждом супермаркете стояли холодильники одного из брендов.

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После того как PepsiCo и Coca-Cola объявили о своём уходе, пробиться к успеху стало проще, но есть масса подводных камней. Аналитики сообщают, что выгодоприобретателем ухода американских брендов можно смело назвать российскую «Черноголовку». Разработка аналога Coca-Cola стартовала ещё в 2021 году, а уже в марте 2022 газировка с привычным вкусом стала настолько популярна, что обошла на повороте «Байкал», который ещё недавно считался основным продуктом, поскольку давал 20% продаж. Относительно соответствия вкуса Колы от «Черноголовки» оригиналу можно встретить массу различных мнений. Но если потребители ещё не определились, то крупные компании, для которых нужно качество и стабильность, ещё летом сделали соответствующие выводы. Вы знали о том, что KFC и Burger King предлагают Колу от «Черноголовки»? Представители компании смотрят на будущее ритейла оптимистично, ведь продажи растут, благодаря чему выручка по итогам текущего года может удвоиться (до 28 миллиардов рублей).

Эксперты отмечают, что даже после полного ухода PepsiCo и Coca-Cola из страны, полки не будут пустовать. Вот только никто никуда не уходит. Первая уже предлагает купить в магазинах полные аналоги собственных напитков под брендами Evervess и Frustyle. Coca-Cola пока медлит, а напитков под брендом «Добрый» пока в продаже нет. Есть мнение, что американские компании не смогут занять сколько-нибудь серьёзную долю на рынке с новыми брендами. Всё дело в рекламе. PepsiCo и Coca-Cola не жалели денег, ведь высокие продажи окупали любые инвестиции. Сегодня обе компании продолжают накачивать планету своими напитками, вот только в России будут другие названия. Большой рекламной компании от PepsiCo и Coca-Cola пока не заметили, а значит рядовой потребитель может и не узнать о том, что скрывается за тем или иным названием. Не стоят в стороне и российские ритейлеры, опасающиеся негативной реакции потребителей. К примеру, сеть магазинов «Верный» отказала PepsiCo в размещении аналогов Pepsi, Mirinda и 7UP, поскольку компания предлагала оптовую цену аналогичную оригинальным напиткам. Российский ритейлер логично заметил, что продавать их так дорого будет сложнее, а американцы не хотят скидывать цены.

Возможно, пересмотреть свои планы этих ребят заставит конкуренция. Ещё весной на замену Coca-Cola, Fanta и Sprite московская компания «Очаково» выпустила свои аналоги под названиями CoolCola, Fancy и Street. Активно штурмует российские прилавки и бренд Funky Monkey. Компания была создана ещё в 2020 году, а сегодня выпускает аналоги культовых напитков. Что любопытно, многие полагают, что достаточно использовать в название «Кола» или по-английски: «Cola», что должно гарантировать успех. К примеру, в Москве можно встретить напиток «Вкус-Кола», от компании «Бирелли».

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Судя по всему, рынок будет расти, ведь только за последние полгода количество напитков со вкусом орехов кола увеличилось на 10%. Если на конец 2021 года таковых было 169, то сегодня не меньше 186. При этом эксперты уверяют, что благодаря параллельному импорту оригинальные напитки из российских магазинов никуда не уйдут. В настоящее время на прилавках доступны Pepsi и Coca-Cola из Казахстана, но возможности для импорта позволяют расширить географию. Ярким примером может служить Coca-Cola из Ирана. Изначально американская компания выпускала в этой стране оригинальную газировку, но с 1984 года всё производство было национализировано. Сегодня в магазинах РФ можно встретить баночки с колой, прилетевшие в страну прямиком из Ирана. Вкус мало похож на оригинал, но некоторым покупателям этого и не требуется. Источник.