Сегодня видеокарты NVIDIA выглядят для прохождения Cyberpunk 2077 предпочтительнее

А вы знали о том, что первое официальное дополнение к провальной Cyberpunk 2077 появится только в 2023 году? Судя по всему, руководство CD Projekt RED больше не намерено торопить события, поэтому сотрудникам дали столько времени, сколько было положено на разработку полноценного DLS. Будем надеяться, что дополнение действительно окажется впечатляющим, ведь в последнее время геймеры начали возвращаться в игру, а суточный онлайн в Steam даже позволил Cyberpunk 2077 на время занять первое место среди одиночных проектов. Приходится констатировать, что даже если мы увидим расширение игровой вселенной, то от многочисленных недоработок это никого не спасёт.

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Ждать чудес от Cyberpunk 2077 не стоит, поэтому стоит просто набраться терпения, ведь хуже уже быть не может. Ну а пока фанаты решили дать CD Projekt RED второй шанс, мы разберём наиболее интересные видеокарты, которые подходят для требовательной игры. Сегодня попытаемся ответить на вопрос, кто из компаний (NVIDIA или AMD) выпускает оптимальные решения для Cyberpunk 2077. Сравнивать по производительности с использованием тестов не будем, а обойдёмся только показателем цены.

За 65 тысяч рублей со стороны красной команды доступна видеокарта Radeon RX 6800. Это удачный графический чип, который может похвастать 16 Гб видеопамяти и высокой производительностью. С такой видеокартой можно не волноваться о просадках и падениях количества кадров в секунду даже в разрешении 4К. Здесь нужно сделать важную ремарку, ведь без скоростного процессора достичь максимальных настроек графики не удастся. В то же время, если снизить визуальную составляющую, то можно получить приемлемую картинку и высокий фрамрейт.

Со стороны зелёных в данном ценовом диапазоне вступает GeForce RTX 3070 Ti. Здесь нужно понимать, что видеокарта NVIDIA проигрывает Radeon RX 6800 как по количеству видеопамяти (8 Гб против 16 Гб), так и по чистой производительности. Разница не такая критичная, как может показаться, а значит для 4К видеокарта GeForce RTX 3070 Ti неплохо подходит. И всё же в категории сверхвысокого разрешения чистую победу присуждаем AMD. Кстати, у красных ещё и модель поинтереснее, ведь ASUS всегда круче Palit.

За 40 000 рублей для разрешения 2К можно отхватить GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта в последнее время сильно подешевела, поэтому остаётся одним из лучших предложений на рынке. Здесь 8 Гб видеопамяти, но сегодня нет предпосылок к тому, что в 2К вам потребуется больше. Именно поэтому показатель памяти рекомендуем игнорировать, ну а в целом GeForce RTX 3060 Ti способна обеспечить в Cyberpunk 2077 плавный фрамрейт.

Radeon RX 6650 XT долгое время оставалась одной из лучших видеокарт на рынке по соотношению цены и производительности, вот только сегодня основные конкуренты подешевели, а российские магазины не спешат скидывать цены на Radeon RX 6650 XT. При прямом сравнении с GeForce RTX 3060 Ti, видеокарта красной команды проигрывает по всем показателям. Единственное, что может вас заставить выбрать Radeon RX 6650 XT – это низкие требования к питанию. К примеру, у вас стоит блок питания на 500 Вт, который вы не можете себе позволить поменять, ведь лишних денег нет. Radeon RX 6650 XT будет работать на любом старом блоке, а вот для GeForce RTX 3060 Ti лучше подобрать что-то от 600 Вт.

В бюджетном сегменте можно остановить свой выбор на Radeon RX 6500 XT. У AMD получилась неплохая видеокарта, которая демонстрирует впечатляющую производительность, но стала жертвой жадности руководства компании. Если вы не в курсе, то Radeon RX 6500 XT работает на 10% медленнее в случае, если у вас нет поддержки современного интерфейса PCIe 4.0. Мы рекомендуем не забывать об этом, ведь вы можете немного разочароваться, а значит не будете довольны покупкой.

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Со стороны NVIDIA з 15 тысяч доступна GeForce GTX 1650. У этой видеокарты есть два положительных качества: во-первых, она позволяет запускать Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р на средних настройках графики, во-вторых, у неё нет дополнительных требований и скрытых неприятных сюрпризов. Получается, что если Radeon RX 6500 XT будет работать с интерфейсом PCIe 4.0, то окажется намного быстрее, а вот при других условиях советуем брать GeForce GTX 1650. Она будет слегка медленнее, но стоит дешевле и просто работает. Итого 2:1 в пользу NVIDIA.