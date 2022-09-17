Хороших идей для майнеров нет, поэтому остаётся только запастись терпением

Переход Эфира на алгоритм PoS дорого дался второй криптовалюте. Ещё совсем недавно эксперты трубили о том, что событие должно стать самым ожидаемым в 2022 году, а после этого курс Эфира начнёт расти, что позволит оторваться от Биткоина и устремиться в высь. Судя по тому, что происходило в последние два дня, расчёт на оптимистичный сценарий не оправдался, а впереди неопределённость. Прежде всего обратите внимание на график ниже. Мы бы не советовали паниковать из-за падения курса на несколько сотен долларов, поскольку отыграть такую сумму можно за один день, но есть и настораживающие данные. Как видите, объём суточных торгов снизился до 15 миллиардов, при этом наметилась тенденция снижения торговых операций.

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Есть мнение, что это может быть связано с тем, что всё больше держателей криптовалюты превращаются в валидаторов. В этом случае всё в полном порядке, ведь монеты заблокированы, а доход будет формироваться на основе процентной ставки. Проще говоря, чем меньше монет останется на рынке, тем меньше будут суточные торговые операции. Вот только не исключено, что сегодня подобное падение связано с потерей доверия к Эфиру. Мы уже видели несколько аналогичных провалов в 2022 году, поэтому советуем набраться терпения. Но если у держателей криптовалют есть время, то майнерам нужно искать тихую гавань. После блокировки Эфира в качестве основной была выбрана криптовалюта Ethereum Classic. Сегодня интерес к ней поубавился. Как видите, 15 сентября пиковые значения достигали 314 Th/s, тогда как на утро 17 сентября показатели ушли ниже 210 Th/s. По данным экспертов, причин у происходящего несколько.

Во-первых, появился новый форк Эфира Ethereum PoW (ETHW). Он перетянул на себя немалую часть мощностей, а общий хешрейт достиг 65 Th/s. Пока неясно, чем эта афера завершится, поскольку вопросов к разработчикам намного больше, чем ответов. Если вы обратите внимание на график ниже, то сможете убедиться в том, что курс ETHW рухнул в 5 раз, что сделало добычу невыгодной. В такой ситуации фиксируется постоянное увеличение хешрейта, а майнеры пытаются найти тихую гавань. Судя по тем данным, что попадают в прессу, сегодня почти не осталось криптовалют, способных приносить прибыль майнерам.

И снова перед вами таблица с данными. Обратите внимание на предпоследний столбец. Там указан суточный профит, который получен путём вычитания из чистой прибыли стоимости электричества. Вы удивитесь, но сегодня ни одна популярная криптовалюта не способна давать доход. Майнеру работают в минус, что наводит их на удручающие мысли. Несколько мелких альткоинов дают минимальный доход, но в данном случае это не выход из положения, поскольку мы стали свидетелями того, как весь рынок майнинга обрушился одним махом. Наши читатели могут вспомнить, что в 2018 году случилось аналогичное, вот только это не так. Доходы от добычи снижались медленно, а количество фермеров быстро уменьшалось. Сегодня сформировался целый класс крупных майнеров. Эти люди влили в оборудование десятки и даже сотни миллионов долларов. Надеяться на то, что незначительная заминка приведёт к появлению на вторичном рынке подержанных видеокарт, мы бы не советовали.

Если вы спросите о том, чего ждать в обозримом будущем, то мы предлагаем присмотреться к американской экономике. Именно неэффективная работа ФРС стала причиной падения основных финансовых рынков. Уже вскоре регулятор проведёт заседание, в рамках которого будет принято решение о повышении ключевой ставки. Учтите, что это может как отбросить криптовалюты ещё ниже, так и способствовать росту основных активов. Что любопытно, Ethereum Classic почти не подешевел, оставаясь на относительно невысоких позициях. В то же время майнерам придётся работать в минус. Какое-то время нужно подождать, а после случится одной из двух: либо криптовалюты перейдут к росту, либо часть фермеров покинет рынок, что сделает хешрейт ниже, а доходы выше.

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