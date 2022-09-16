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Геймер купил ультимативный ПК за 500 000р на базе Core i9-12900КF и СЖО, но столкнулся с перегревом
Даже система жидкостного охлаждения не смогла унять нрав горячего Core i9-12900КF
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Если вы с большим трудом накопили на компьютер на базе процессора Core i5-11400F, то не ожидаете от своей покупки чудес. Если вы способны рассуждать здраво, то осознаёте потенциал системы, а значит не станете посыпать себе голову пеплом в случае не самых высоких показателей в синтетических тестах. На то вы и экономили, чтобы получить разумный выбор по невысокой цене. В то же время, есть энтузиасты, которые предпочитают самую топовую технику. Эти люди обновляют компьютеры раз в несколько лет и всегда стараются быть на пике. В 2021 году фанатам Intel представилась уникальная возможность, ведь компания смогла совершить невозможное, выпустив перспективную серию процессоров на базе архитектуры Alder Lake. Как оказалось, в синтетике флагманам не было равных, а в играх наметился небольшой выигрыш.

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И вот представьте себе, что в самый разгар полупроводникового кризиса вы отправляетесь в магазин, где берёте флагманский Core i9-12900КF, к нему покупаете 4 планки суперскоростной оперативной памяти стандарта DDR5 за 120 тысяч рублей и соответствующую видеокарту. Ваш корпус светился огнями как новогодняя ёлка, а в качестве охлаждения была выбрана продвинутая система СЖО. Материнская плата под стать системе, а всего вы потратили на чудо технологической мысли немалые 500 000 рублей. Кажется, что никаких проблем быть не должно, ведь перед вам та самая ультимативная сборка, о которой мечтают все геймеры планеты. И вот тут вдруг выясняется, что несмотря на наличии системы жидкостного охлаждения разогнать процессор вы не можете, ведь он даже в стоке жутко греется. Потерпев какое-то время, вы отправляетесь за помощью к эксперту, где и выясняется свою ошибку.

Итак, сегодня мы рассмотрим показательный случай, который произошёл в мастерской Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov). К специалисту попал супердорогой компьютер, который после нескольких минут работы грелся выше 80 градусов под водой. Поскольку мастер уже сталкивался с чем-то подобным, то прекрасно знал ответ на вопрос. Дело в том, что в текущей серии Intel впервые за всю историю использовала прямоугольный сокет. Неясно, кто надоумил инженеров компании, но в результате такого странного выбора, очень часто прижимной силы оказывается недостаточно, а в результате подошва кулера имеет не полный контакт с поверхностью процессора. Происходит нарушение теплообмена, и как следствие – достичь низких температур не удаётся. Недолго думая мастер раскрутил крепление кулера и показал, что в одной из частей прижим действительно отсутствовал. В качестве решения проблемы была использована специальная насадка на сокет, позволяющая увеличить прижимную силу.

После нанесения термопасты и включения компьютера, процессор снова прогнали через стресс-тест. Выяснилось, что температура снизилась, но не настолько, как хотелось бы. При этом критического перегрева нет, а сам вентилятор стал вращаться намного медленнее. Получается, что удалось решить сразу несколько вопросов, а сам компьютер стал намного тише. Критиковать инженеров Intel бесполезно, ведь до нас это уже делали многие эксперты. Факт состоит в том, что в 2022 году синие снова выпустят прямоугольные процессоры. Будем надеяться, что в 2023 разум возобладает, и пользователи получат привычные квадратные камни. Пока же приходится констатировать, что даже ультимативная сборка с продвинутой системой жидкостного охлаждения ничего не гарантирует. Учтите, что владелец компьютера умеет замерять температуру, а ведь многие этого не делают. В результате ваша система будет работать на низких тактовых частотах, а вы даже об этом не узнаете. Вот и трать после этого на флагманы Intel 500 000 рублей.

Кстати, у AMD такой проблемы нет и не будет в 2022 году. Ryzen 9 7950X получит стандартную квадратную форму. Мало того, все системы охлаждения, которые работали вам верой и правдой последние годы, прекрасно подойдут и для нового сокета АМ5. Вот вам и преемственность, которая уже давно считается визитной картой красной команды.

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#истории #core i9-12900кf
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