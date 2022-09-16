Если вам просто лень разгонять компьютер, то незачем и тратиться на дорогие процессоры

Реклама прекрасно промывает мозги обычным пользователям. Все вокруг знают о том, что существует компания Intel, которая производит самые лучшие процессоры на планете. Даже когда AMD вырывается вперёд или предлагает лучшее соотношение между ценой и производительностью, большинство пользователей не утруждают себя сменой парадигмы. Видимо, красные должны как минимум лет 10 выпускать высококонкурентные решения, после чего их начнут принимать всерьёз.

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Заблуждений слишком много, а некоторые пользователи полагают, что им позарез нужен процессор для разгона. Никто из них точно не знает, как вообще происходит разгон, но процессор с буквочкой «К» просто обязан стоят в компьютере. Что самое странное, многие и вовсе никогда ничего не будут разгонять, а часть купит материнскую плату без разгонного потенциала. Подобная информация не попадает на глаза обычному пользователю, ну а мы попытаемся подобрать 6 процессоров, которые подойдут тем, кто не планирует ничего разгонять, надеясь получить и без того достаточную для своих задач производительность.

Самый быстрый процессор, который подходит для нашей подборки – это Core i7-12700F. Здесь вы получите огромный потенциал с минимальным теплопакетом и тактовой частотой 4.9 ГГц. Никаких разгонов не предполагается, а вы можете взять недорогую материнскую плату и сэкономить на оперативной памяти. Новомодная DDR5 пусть и дальше пылится на прилавке, ведь цена на неё всё ещё в 2 раза выше аналогов предыдущего поколения, а скорость почти аналогичная. Ну а Core i7-12700F позволит не ударить в грязь лицом, поскольку принадлежит к последнему поколению Alder Lake и великолепно справляется с самыми требовательными задачами.

Уже не раз было доказано, что между поколениями прирост производительности с трудом достигает 10%. Если у вас нет задачи купить самый быстрый камень из возможных, но есть желание сэкономить, то берите Core i7-11700F. В данном случае можно купить недорогую материнскую плату за счёт скидок на модели предыдущего поколения, а все сэкономленные деньги направить на покупку видеокарты. Ваши глаза скажут вам спасибо, ведь благодаря такому фокусу можно не только повысить качество графики, но и разрешение дисплея.

Ryzen 7 5800X хорош в стоковом состоянии. Он может разгоняться даже на бюджетной материнской плате, но мы с вами оставим эту скучную задачу энтузиастам, у которых много свободного времени. Стоит отметить, что этот процессор часто используется в апгрейде. Ну например, вы какое-то время назад купили компьютер на базе Ryzen 7 1700X. Сегодня этот процессор уже потерял свою актуальность, а за счёт замены на Ryzen 7 5800X можно получить прирост количества кадров в играх до 50%. Получается, что вы с минимальными затратами получите огромный буст на ровном месте.

Ryzen 7 5700G предлагает неплохой потенциал, а также включает штатный графический чип. Подобный процессор – это большой компромисс, ведь здесь и тактовая частота ниже, и скорость не такая высокая, как у Ryzen 7 5800X. Получается, что этот камень подходит не всем. Например, если вы планируете купить или уже купили неплохую дискретную видеокарту, то лучше взять процессор без встроенной графики. Ну а если нет желания тратиться на игры, но поиграть иногда охота, то берите Ryzen 7 5700G.

У Core i5-11600 есть масса позитивных качеств, но главное состоит в том, что он стоит дешевле 20 тысяч рублей. За эту сумму вы получаете внушительную производительность и немалый потенциал. Можно обойтись без отдельной видеокарты, ведь здесь есть встройка от Intel. Помните, что синие не умеют делать интегрированную графику, а значит такой компьютер нельзя будет считать игровым.

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За 14 тысяч доступен Core i5-11400F. Да, это процессор предыдущего поколения, но даже с учётом этого он идеален в игровых задачах. Купите видеокарту уровня GeForce GTX 1660 Super, продолжая наслаждаться экономией и отличными показателями в играх. Очень многое в стоимости системы зависит от вас, ведь некоторые предпочитают брать скоростные твердотельные накопители и большие мониторы. Помните, что чем выше разрешение, тем дороже должна быть видеокарта, ну а потенциала Core i5-11400F хватит за глаза.