Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
5 бюджетных видеокарт NVIDIA, которые подходят для скромных геймеров с пустыми карманами
Нет никакой необходимости тратить на видеокарты целое состояние, ведь мы собрали игровые модели с минимальным бюджетом
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Если у вас есть деньги, то можно купить дорогую видеокарту, которая позволит не задумываться о необходимости обновлять компьютер на протяжение долгих лет. Ясно, что без основательных инвестиций не обойтись, но когда с деньгами всё в полном порядке, то сборка будет приносить радость. В то же время, если вы мучительно долго копили на подходящий компьютер, а в итоге не можете себе позволить желаемое, то стоит немного умерить свой пыл. Некоторые геймеры предпочитают повременить. Это значит, что придётся снова ждать, превратившись в мемного ждуна. Нам кажется, что это не самый лучший опыт, поэтому давайте подумаем о том, как купить видеокарту, которая не разорит вас окончательно.

реклама

Эксперты утверждают, что любая видеокарта, кроме GeForce RTX 3090 Ti – это компромисс. Вы теряете некоторое количество производительности, но сохраняете немного наличных денег. Если сильно переусердствовать, то кроме Косынки ваш компьютер вообще окажется не способен запускать игры, а если экономия окажется недостаточной, то денег на компьютер может просто не хватить. Поскольку геймеры имеют различные предпочтения, то сегодня мы рассмотрим видеокарты, подходящие для самых разнообразных игр.

GeForce GT 1030 подходит для Контрстрайка, Майнкрафта и танчиков. С этой игрой вы будете запускать тысячи браузерных игр, а значит ассортимент окажется огромным. Выбор есть, а к этому списку прибавьте нетребовательные новинки и любые другие игры. Выпущенные 7 лет назад и ранее. Получается, что вы экономите внушительную сумму, но получаете доступ к гигантской коллекции. Кто вообще сказал, что мир ограничен требовательными играми ААА-уровня? Gigabyte порадовала моделью с пассивной системой охлаждения. Это значит, что вы не будете слушать звуков урчащего вентилятора, что придётся по нраву вашим ушам.

GeForce GTX 1630 – это одна из самых печальных видеокарт 2022 года, но сегодня она неожиданно стала привлекательна за счёт низкой цены. Получается, что всего за 12 500 вы получаете доступ ко всем современным играм. С разрешением 1080р могут возникнуть вопросы, ведь здесь 64-битная шина, которая демонстрирует весьма скромные результаты. В то же время, если у вас стоит задача получить доступ к новинкам, то GeForce GTX 1630 справится с её реализацией без труда. Palit не стала экономить на мелочах, а видеокарта получилась вполне неплохой.

GeForce GTX 1650 ощутимо быстрее, но и доплатить придётся 3500 рублей. Для некоторых геймеров такая сумма может показаться критичной, поэтому всегда есть возможность сделать правильный выбор. Если вы готовы немного доплатить, то берите именно GeForce GTX 1650. Здесь вам может покориться разрешение 1080р, хотя очень многое будет зависеть от вашего процессора и количества оперативной памяти. Помните, это только в голове Дженсена Хуанга видеокарта – это самая главная часть компьютера. На самом же желе важно соблюдать баланс. Gigabyte выпустила модель на 2 кулера, а система охлаждения вполне сносная.

Если вы готовы немного потратиться, то мы настоятельно советуем обратить внимание на GeForce GTX 1660 Super. С этой видеокартой исчезнут все проблемы с доступом к новым играм, а вы почувствуете себя полноценным геймером. Не везде графика будет максимальной, но это уже мелочи, ведь стоит такая видеокарта всего 22 520 рублей. А вот сама предлагаемая модель не является оптимальной. Palit экономила на мелочах, поэтому здесь только один кулер. Для охлаждения графического чипа этого будет достаточно, а вот избавиться от неприятного шума не получится.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

GeForce RTX 3050 не вписывается в наш материал, но обойти вниманием эту видеокарту мы не можем. Если у вас есть лишние деньги, то мы настоятельно советуем потратить их на эту видеокарту. Дело в том, что она не только обладает огромным потенциалом, но и получила технологию трассировки лучей. В целом с производительностью проблем не возникнет, а MSI пусть и не использовала самые продвинутые компоненты, не стала жадничать.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
80
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
34
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
36
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
97
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
48
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
43
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
1
5 самых выгодных игровых видеокарт, подходящих для бедных геймеров и зажиточных энтузиастов
5
Модели GeForce RTX 40 пылятся на складах с августа на фоне нераспроданных запасов RTX 30 — инсайд
18
Видео: кинематографический трейлер мобильной Call of Duty: Warzone
+
Видеокарты AMD рекордно подешевели – Radeon RX 6000 на Newegg стоит 14 000 рублей
5
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
8
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
37
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
5
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
26
С полугодовым опозданием NASA провело полет сверхзвукового X-59 QueSST
10
Не все модели Apple iPhone нового поколения пользуются высоким спросом
1
Драйвер RADV Vulkan получил значительные улучшения для снижения нагрузки на ЦП при вызовах отрисовки
4
Некоторые пользователи уже смотрят на YouTube до 10 рекламных роликов перед видео
25
Опубликован эскиз дизайна печатной платы AMD Radeon RX 7900 XT
+

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
15
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
12
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
36
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
26
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
2

Сейчас обсуждают

Userthem
16:28
Наконец-то айфон станет символов богатства и процветания.. Вот только беда : в США даже бомж может купить себе последний айфон в максимальной комплектации. Ну ничего удивительного : богач в бензоколо...
AMD уже может испытывать образцы процессоров Phoenix Point со встроенным блоком для ускорения ИИ
Костя Костромин
16:22
Мдаааааа........
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
Виктор Осипов
16:20
Автор идиот, ну нахрена простому обывателю цены в долларах из-за рубежа? Цену посмотри в ДНС или Ситилинк или М.Видео, а потом пиши статью о снижении цен на видеокарты
Цены на видеокарты NVIDIA стремительно снижаются GeForce RTX 3050 на Newegg стоит всего 15 600р
Зю
16:17
То есть выше, чем в "ноутбучном" Apple M2. лол
Snapdragon 8 Gen 2 будет иметь тактовую частоту до 3,5 ГГц
motoneon
16:16
Ложь. В магазинах как была наценка +30%, так и осталась. Пусть сами у себя покупают 3080ti за 100тр. Подожду до конца года и возьму за 40тр с newegg
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
Дмитрий Фомин
16:13
Пить за компом новый тренд.
Подключение Интернета уменьшает число алкоголиков в российских поселках и деревнях
Артём Николаев
16:13
Достойные сами заработают) А тут нужно помогать тем, кто сам не в состоянии о себе позаботиться.
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
Proxy Demon
16:11
Остатки распродают.
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
Василий Сорокин
16:09
Они просят их покупать чтобы в реальности это хоть как то укрепило бакс ))) а то если не будут покупать рухнет быстро.
Лоперамид: Недорогое лекарство от диареи может стать ключом к лечению аутизма
Костя Меснянкин
16:03
Какое нафиг банкротство? Они там продают с наценкой в 500-1000% то что они купили у китайцев. Как вообще при такой бизнес модели возможно обанкротиться? Что за бред? Даже не собираюсь читать эту стать...
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем