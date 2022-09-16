Нет никакой необходимости тратить на видеокарты целое состояние, ведь мы собрали игровые модели с минимальным бюджетом

Если у вас есть деньги, то можно купить дорогую видеокарту, которая позволит не задумываться о необходимости обновлять компьютер на протяжение долгих лет. Ясно, что без основательных инвестиций не обойтись, но когда с деньгами всё в полном порядке, то сборка будет приносить радость. В то же время, если вы мучительно долго копили на подходящий компьютер, а в итоге не можете себе позволить желаемое, то стоит немного умерить свой пыл. Некоторые геймеры предпочитают повременить. Это значит, что придётся снова ждать, превратившись в мемного ждуна. Нам кажется, что это не самый лучший опыт, поэтому давайте подумаем о том, как купить видеокарту, которая не разорит вас окончательно.

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Эксперты утверждают, что любая видеокарта, кроме GeForce RTX 3090 Ti – это компромисс. Вы теряете некоторое количество производительности, но сохраняете немного наличных денег. Если сильно переусердствовать, то кроме Косынки ваш компьютер вообще окажется не способен запускать игры, а если экономия окажется недостаточной, то денег на компьютер может просто не хватить. Поскольку геймеры имеют различные предпочтения, то сегодня мы рассмотрим видеокарты, подходящие для самых разнообразных игр.

GeForce GT 1030 подходит для Контрстрайка, Майнкрафта и танчиков. С этой игрой вы будете запускать тысячи браузерных игр, а значит ассортимент окажется огромным. Выбор есть, а к этому списку прибавьте нетребовательные новинки и любые другие игры. Выпущенные 7 лет назад и ранее. Получается, что вы экономите внушительную сумму, но получаете доступ к гигантской коллекции. Кто вообще сказал, что мир ограничен требовательными играми ААА-уровня? Gigabyte порадовала моделью с пассивной системой охлаждения. Это значит, что вы не будете слушать звуков урчащего вентилятора, что придётся по нраву вашим ушам.

GeForce GTX 1630 – это одна из самых печальных видеокарт 2022 года, но сегодня она неожиданно стала привлекательна за счёт низкой цены. Получается, что всего за 12 500 вы получаете доступ ко всем современным играм. С разрешением 1080р могут возникнуть вопросы, ведь здесь 64-битная шина, которая демонстрирует весьма скромные результаты. В то же время, если у вас стоит задача получить доступ к новинкам, то GeForce GTX 1630 справится с её реализацией без труда. Palit не стала экономить на мелочах, а видеокарта получилась вполне неплохой.

GeForce GTX 1650 ощутимо быстрее, но и доплатить придётся 3500 рублей. Для некоторых геймеров такая сумма может показаться критичной, поэтому всегда есть возможность сделать правильный выбор. Если вы готовы немного доплатить, то берите именно GeForce GTX 1650. Здесь вам может покориться разрешение 1080р, хотя очень многое будет зависеть от вашего процессора и количества оперативной памяти. Помните, это только в голове Дженсена Хуанга видеокарта – это самая главная часть компьютера. На самом же желе важно соблюдать баланс. Gigabyte выпустила модель на 2 кулера, а система охлаждения вполне сносная.

Если вы готовы немного потратиться, то мы настоятельно советуем обратить внимание на GeForce GTX 1660 Super. С этой видеокартой исчезнут все проблемы с доступом к новым играм, а вы почувствуете себя полноценным геймером. Не везде графика будет максимальной, но это уже мелочи, ведь стоит такая видеокарта всего 22 520 рублей. А вот сама предлагаемая модель не является оптимальной. Palit экономила на мелочах, поэтому здесь только один кулер. Для охлаждения графического чипа этого будет достаточно, а вот избавиться от неприятного шума не получится.

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GeForce RTX 3050 не вписывается в наш материал, но обойти вниманием эту видеокарту мы не можем. Если у вас есть лишние деньги, то мы настоятельно советуем потратить их на эту видеокарту. Дело в том, что она не только обладает огромным потенциалом, но и получила технологию трассировки лучей. В целом с производительностью проблем не возникнет, а MSI пусть и не использовала самые продвинутые компоненты, не стала жадничать.