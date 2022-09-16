Наличный доллар может стать тихой гаванью для тех, кто хочет сохранить часть денег

Не секрет, что глобальная экономика находится на пороге самого большого кризиса за многие десятилетия. Эксперты полагают, что главная проблема заключается даже не в неизбежности ухудшения жизни сотен миллионов людей по всему миру, а в бездействии политиков. Ещё в 2020 году стало ясно, что последствия коронавируса будут куда больше, чем кажется. Подумайте сами, совершенно внезапно миллиард людей перестал выполнять свои обязанности. Рабочая нагрузка снизилась, что отразилось на производстве по всему миру. При этом потребительский спрос и не думал снижаться. США нарисовали 9 триллионов долларов, что позволило на несколько лет оттянуть неизбежное. В начале 2022 года грянул гром, а государственный регулятор констатировал, что инфляция растёт семимильными шагами. В качестве причины была названа Россия, а Байден активно обвиняет В. Путина в росте цен на продукты питания и бензин.

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Аналитики сходятся во мнении, что единственный выход из создавшегося положения состоит в более агрессивной монетарной политике США и Евросоюза. Требуется полностью остановить печать новых бумажек, а также перейти к активному повышению ключевой ставки. Вполне возможно, что в краткосрочной перспективе это окажет негативное влияние на доходы простых граждан, но позволит решить долгосрочные проблемы, а также уменьшить влияние разрушительной инфляции на рынок. Очевидно, что у политиков свои резоны, ведь сегодня многие из них играют в опасную игру. Европа находится на грани энергетического кризиса, а экономику малых стран ЕС штормит. Промышленность Германии не может оставаться бесконечно долго без доступа к дешёвому газу, а остановка ключевого производства грозит падением еврозоны в длительную рецессию.

Дела в США идут не лучшим образом, но у Америки есть сильный доллар, который обеспечивает относительную стабильность обычных гражданам. А между тем многие другие страны не могут похвастать сильной национальной валютой. Например, японская иена упала ниже 24-летнего минимума и торгуется на отметке 145 за 1 доллар. Китайский юань рухнул ниже 7 за доллар, а австралийский доллар на пороге минимальной позиции за всю историю наблюдений. Многие страны пытаются спасти бюджет за счёт снижения курса национальной валюты, что приводит к резким колебаниям, когда обычные потребители должны тратить на привычные продукты больше денег. Эксперты отмечают, что любые попытки ослабить национальную валюту чреваты и имеют целый ряд опасных последствий. Если процесс продолжится, то люди перестанут доверять вкладам в национальных валютах. Уже сегодня деньги обесцениваются, а покупательская способность падает. А вот доллар постоянно укрепляется.

Как мы уже писали выше, это не приносит США большой радости, но пока никаких шагов в ослаблении бакса не предпринималось. А между тем с начала 2022 года наблюдается катастрофическое падение финансового сектора по всему миру. По самым скромным подсчётам, основные индексы просели на 23 триллиона долларов. Отдельно обращается внимание на то, что многие из компаний работали в реальном секторе, а сегодня находятся на грани банкротства. В такой ситуации единственная реальная возможность, позволяющая сохранить накопления, состоит в обналичивании национальных валют в доллары. Эксперты советуют скупать зелёные бумажки, ведь пока нет никаких альтернатив. Попытки России и Китая подорвать гегемонию доллара привели лишь к его укреплению, а национальные валюты слишком слабы, чтобы бросить вызов колоссу, даже если он и стоит на глиняных ногах.

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Ну а пока ожидается рост ключевой ставки ФРС США до 4% к концу текущего года. Некоторые аналитики уверяют, что это уничтожит криптовалюты. Другие полагают, что миллионы граждан начнут переводить свои накопления в цифровые активы. Ну а как будет на самом деле, не знает никто, поэтому пока обойдёмся без рассуждения на эту тему. Источники: (открывать в режиме инкогнито) 1, 2.