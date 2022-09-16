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Цены на видеокарты NVIDIA стремительно снижаются GeForce RTX 3050 на Newegg стоит всего 15 600р
Купить GeForce RTX 3090 Ti можно уже дешевле 60 тысяч рублей, но российские геймеры вынуждены платить в 2 раза дороже
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

По некоторым данным, NVIDIA должна была начать продажи флагманов следующего поколения в августе 2022 года. Да, именно так, а сегодня мы уже могли оценить невероятную мощь графических чипов GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080. Судя по той информации, что получают инсайдеры, Дженсен Хуанг не ожидал, что майнеры поставят на паузу скупку миллионов видеокарт. Во второй половине 2021 года удалось значительно расширить производственные мощности, в результате чего видеокарт на рынке становилось всё больше, что позволило фермерам насытить свой аппетит. К счастью для NVIDIA, массового вброса графических чипов текущего и предыдущих поколений на вторичный рынок не будет, но это не решает вопрос засилья складских помещений. В августе NVIDIA пошла на неоднозначное решение, призванное улучшить положение. Если вы помните, что начали официально снижаться рекомендованные цены графических чипов серии GeForce RTX 3000, но тут же выяснились любопытные подробности. Как оказалось, скидки доступны исключительно на флагманы, тогда как средневысокий и средний ценовой сегмент остался не у дел.

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Сегодня инсайдеры с канала Moore’s Law is Dead поделились очередной порцией слухов. По их данным, основные производители графических чипов уже почти месяц производят видеокарты серий GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080. Со второй половины августа идёт накопление на складах, но продажи пока стоят, поскольку было принято решение разгрузить розницу от видеокарт текущего поколения. Анонс архитектуры Ada Lovelace состоится 20 сентября, а продажи начнутся не раньше середины октября. Это значит, что у руководства NVIDIA есть время распродать как можно больше старых видеокарт. Судя по тому, что происходит в крупных торговых сетях США, Дженсен Хуанг принял непростое решение. Давайте изучим скидки в Newegg, а после сделаем выводы.

Прежде всего взгляните на GeForce RTX 3090 Ti производства GIGABYTE. Суперфлагман продаётся со скидкой в размере 1000 долларов по сравнению с официальной стоимостью. Учтите, что в начале продаж этот графический чип продавался от 2500 долларов и выше, а сегодня в подарок идёт ещё и новая игра Marvel’s Spider-Man. Нереальная щедрость, ведь в переводе на российскую валюту за суперфлагман просят всего 60 000 рублей. В российской рознице отыскать такую видеокарту дешевле 130 000 не представляется возможным. Чем дороже видеокарта, тем выше скидка. Так, GeForce RTX 3080 Ti также получила выгодное предложение и стоит 800 долларов или 48 тысяч рублей. На этот раз скидка по сравнению с официальной рекомендованной ценой составила не больше 300 долларов. А вот средний ценовой сегмент застрял. Хорошо уже то, что цены здесь начали возвращаться к рекомендованным. К примеру, GeForce RTX 3050 можно купить за 260 долларов. На минуточку, это 15 600 рублей, что почти в 2 раза меньше, чем просят за аналогичную модель в отечественной рознице.

А вот AMD пошла вразнос. Сегодня купить Radeon RX 6500 XT можно всего за 170 долларов. Это ниже рекомендованной стоимости и соответствует 10 000 рублей. Очень выгодное предложение. Приятно радует и Radeon RX 6650 XT. Напомним, официальная цена Radeon RX 6600 XT стартовала с отметки в 380 долларов, тогда как сегодня улучшенная модель с более скоростной памятью на 17.5 Гбит/с предлагается за 300 долларов. Это 18 тысяч рублей, ну а в магазинах РФ купить нечто подобное можно за 35 тысяч рублей и дороже. Получается, что сегодня разница между российским и американским рынком достигает двукратной величины, что очень удручает, ведь доходы у заморских любителей компьютерных игр ощутимо выше.

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3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
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По мнению инсайдеров, цены на видеокарты будут снижаться ещё какое-то время, а многое будет зависеть от того, насколько большие запасы скопились на складах партнёров NVIDIA. По некоторым данным, самую большую распродажу мы увидим уже в декабре, поскольку лучшего времени продать видеокарты геймерам просто нет. Пока это всего лишь предположения, ну а мы напомним, что скидки так до Европы и не добрались, в такой ситуации было бы глупо ожидать, что российский рынок будет радовать нас выгодными предложениями.

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3050
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