Для культовой игры существует множество графических модов. Попробуем подобрать оптимальную видеокарту, способную справляться с повышенными требованиями и трассировкой лучей

В 2020 году миллионы геймеров ждали выхода самой технологически продвинутой игры на планете – Cyberpunk 2077. Разработчики уверяли, что это будет первая игра, которая может примерить на себя гордое звание Next Gen. Как вы уже знаете, ничего подобного не случилось, ведь движок оказался несбалансированным, а обуздать нрав программного кода специалисты CD Projekt RED так и не смогли. В результате мы получили разочарование десятилетия, а многим казалось, что польская студия уже не сможет рухнуть ниже достигнутого дна.

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В конце 2020 года был анонсирован ещё один проект, который многие геймеры ждут уже почти два года. Речь идёт о ремастере The Witcher 3: Wild Hunt. Представители CD Projekt RED уверяли нас в том, что добавят трассировку лучей, продвинутые текстуры и многие другие технологические фишки. В 2021 году последовала череда переносов, а в результате создание доверили контрактному подрядчику. Неясно, почему разработка ремастера так затянулась, но в марте 2022 стало известно, что созданием проекта занималась российская студия, у которых руководство CD Projekt RED с большим скандалом отняло проект. На дворе середина сентября, а мы можем констатировать, что в 2022 году ремастер лучшей РПГ десятилетия точно не появится.

Поскольку в последнее время ничего легендарного не выходит, то мы предлагаем вам с головой окунуться в прохождение The Witcher 3. К счастью, есть продвинутые модификации, позволяющие ощутимо увеличить качество графики. Найти их вы можете по следующему адресу, ну а мы рассмотрим наиболее подходящие видеокарты, которые позволят вам раскрыть потенциал культовой игровой вселенной. Для разрешения 4К стоит выбрать GeForce RTX 3070. Это далеко не самая быстрая видеокарта, но даже с учётом установки модов, вам её хватит для самых высоких настроек. Вполне возможно, что в ходе компоновки нескольких модификаций с трассировкой лучей, придётся немного снизить настройки графики, но это уже мелочи, которые решаются по ходу игрового процесса.

Немного дешевле 50 тысяч можно взять Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта чуть медленнее GeForce RTX 3070, но отлично покажет себя в случае использования пары десятков модификаций. Самое главное не переборщить, ведь некоторые моды плохо совместимы друг с другом. Что до Radeon RX 6700 XT, то она легко вытянет The Witcher 3 в 4К, поэтому нет никаких причин платить 100 000 рублей за более мощные видеокарты. Ну и не забывайте, что здесь есть 12 Гб видеопамяти, которые будут весьма кстати.

Даже с модификациями The Witcher 3 остаётся игрой с низкими системными требованиями. Именно поэтому, если вы не хотите тратиться, то можно обратить внимание на GeForce RTX 3050. Эта видеокарта считается одной из самых популярных в 2022 году, обладая высоким потенциалом, достаточным для любых современных игр. Нам кажется, что для разрешения 2К такой видеокарты будет достаточно, но очень многое зависит от той или иной модификации. Например, бывают продвинутые сборники на 100+ графических модов. В этом случае придётся корректировать настройки графики.

Radeon RX 6600 – это не только удачная альтернатива, но и более выгодное предложение за аналогичную сумму. При прямом сравнении, GeForce RTX 3050 проигрывает на 15%, поэтому разумные геймеры знают, какой выбор стоит сделать. В то же время, видеокарты производства AMD не пользуются успехом, поэтому многие даже не знают о том, что теряют, выбирая NVIDIA.

Если вы не готовы тратить на видеокарту больше 20 тысяч рублей, то берите Radeon RX 6500 XT. Почти 80% всех геймеров могут похвастать мониторами с разрешением 1080р и ниже, поэтому для этих ребят нет никакого смысла покупать более мощные графические чипы. Ну а Radeon RX 6500 XT будет тянуть The Witcher 3 с любым комплектом продвинутых модификаций.

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Фанатам Дженсена Хуанга рекомендуем остановить свой выбор на GeForce GTX 1650. Здесь вы не получите высоких скоростей или графики ультимативного уровня, но зато сэкономите деньги и сможете запустить легендарную игры в народном разрешении. Помните, что почти любая видеокарта – это компромисс. Если денег мало, то GeForce GTX 1650 может оказаться оптимальным выходом из сложного положения.