Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Ремастер игры Ведьмак 3 задерживается – 6 геймерских видеокарт для лучшей РПГ десятилетия
Для культовой игры существует множество графических модов. Попробуем подобрать оптимальную видеокарту, способную справляться с повышенными требованиями и трассировкой лучей
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

В 2020 году миллионы геймеров ждали выхода самой технологически продвинутой игры на планете – Cyberpunk 2077. Разработчики уверяли, что это будет первая игра, которая может примерить на себя гордое звание Next Gen. Как вы уже знаете, ничего подобного не случилось, ведь движок оказался несбалансированным, а обуздать нрав программного кода специалисты CD Projekt RED так и не смогли. В результате мы получили разочарование десятилетия, а многим казалось, что польская студия уже не сможет рухнуть ниже достигнутого дна.

реклама

В конце 2020 года был анонсирован ещё один проект, который многие геймеры ждут уже почти два года. Речь идёт о ремастере The Witcher 3: Wild Hunt. Представители CD Projekt RED уверяли нас в том, что добавят трассировку лучей, продвинутые текстуры и многие другие технологические фишки. В 2021 году последовала череда переносов, а в результате создание доверили контрактному подрядчику. Неясно, почему разработка ремастера так затянулась, но в марте 2022 стало известно, что созданием проекта занималась российская студия, у которых руководство CD Projekt RED с большим скандалом отняло проект. На дворе середина сентября, а мы можем констатировать, что в 2022 году ремастер лучшей РПГ десятилетия точно не появится.

Поскольку в последнее время ничего легендарного не выходит, то мы предлагаем вам с головой окунуться в прохождение The Witcher 3. К счастью, есть продвинутые модификации, позволяющие ощутимо увеличить качество графики. Найти их вы можете по следующему адресу, ну а мы рассмотрим наиболее подходящие видеокарты, которые позволят вам раскрыть потенциал культовой игровой вселенной. Для разрешения 4К стоит выбрать GeForce RTX 3070. Это далеко не самая быстрая видеокарта, но даже с учётом установки модов, вам её хватит для самых высоких настроек. Вполне возможно, что в ходе компоновки нескольких модификаций с трассировкой лучей, придётся немного снизить настройки графики, но это уже мелочи, которые решаются по ходу игрового процесса.

Немного дешевле 50 тысяч можно взять Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта чуть медленнее GeForce RTX 3070, но отлично покажет себя в случае использования пары десятков модификаций. Самое главное не переборщить, ведь некоторые моды плохо совместимы друг с другом. Что до Radeon RX 6700 XT, то она легко вытянет The Witcher 3 в 4К, поэтому нет никаких причин платить 100 000 рублей за более мощные видеокарты. Ну и не забывайте, что здесь есть 12 Гб видеопамяти, которые будут весьма кстати.

Даже с модификациями The Witcher 3 остаётся игрой с низкими системными требованиями. Именно поэтому, если вы не хотите тратиться, то можно обратить внимание на GeForce RTX 3050. Эта видеокарта считается одной из самых популярных в 2022 году, обладая высоким потенциалом, достаточным для любых современных игр. Нам кажется, что для разрешения 2К такой видеокарты будет достаточно, но очень многое зависит от той или иной модификации. Например, бывают продвинутые сборники на 100+ графических модов. В этом случае придётся корректировать настройки графики.

Radeon RX 6600 – это не только удачная альтернатива, но и более выгодное предложение за аналогичную сумму. При прямом сравнении, GeForce RTX 3050 проигрывает на 15%, поэтому разумные геймеры знают, какой выбор стоит сделать. В то же время, видеокарты производства AMD не пользуются успехом, поэтому многие даже не знают о том, что теряют, выбирая NVIDIA.  

Если вы не готовы тратить на видеокарту больше 20 тысяч рублей, то берите Radeon RX 6500 XT. Почти 80% всех геймеров могут похвастать мониторами с разрешением 1080р и ниже, поэтому для этих ребят нет никакого смысла покупать более мощные графические чипы. Ну а Radeon RX 6500 XT будет тянуть The Witcher 3 с любым комплектом продвинутых модификаций.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Фанатам Дженсена Хуанга рекомендуем остановить свой выбор на GeForce GTX 1650. Здесь вы не получите высоких скоростей или графики ультимативного уровня, но зато сэкономите деньги и сможете запустить легендарную игры в народном разрешении. Помните, что почти любая видеокарта – это компромисс. Если денег мало, то GeForce GTX 1650 может оказаться оптимальным выходом из сложного положения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #the witcher 3 #ведьмак 3
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

На фоне перехода Эфира на PoS рыночная стоимость RTX 3090 Ti упала ниже $1 000
ASRock показала свою видеокарту Arc A750
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
10
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
72
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
25
Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
3
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
87
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
33
Под видом параллельного импорта в Россию ввозят контрафакт – «Коммерсант»
7
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
7
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
+
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
17
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
26
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
8
Авторы Nioh анонсировали проект Rise of the Ronin про феодальную Японию
+
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
5
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
36
С полугодовым опозданием NASA провело полет сверхзвукового X-59 QueSST
10
Новый метод фишинга нацелен на кражу аккаунтов Steam
2

Популярные статьи

Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
61
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
37
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
9
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
7
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
22
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
29
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
10
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3

Сейчас обсуждают

Козак Турчинов
01:19
неделю назад ты орал что тут все нищеброды а у тебя топовая карта которая копает много бабла
Видеокарты дешевеют: цена RX 6900 XT опустилась до $679, а RX 6700 XT можно купить всего за $419
ахахах
01:17
а им сказали пока неотменят санкции,газа хер будет им.И кто кого тут генерал мороз или германия
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Alpesyn
01:15
Дальше своего носа не видишь, ты пока тебя на фронт не отправили. Сидишь и умничаешь, а после того как попадешь в плен, если повезет, запоешь другие песни, совсем.
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Alpesyn
01:13
Количество пропаганды, на оверах зашкаливает. Северная Корея, скоро покажется раем демократии.
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
ахахах
01:13
так ДНР и ЛНР-это вообще другие страны и никакого отношения к Украине неимеют.Они ещё весной отделились или даже зимой этой
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
ахахах
01:10
7 октября ещё могут взять Украину,к дню рожденья Путина
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
ахахах
01:03
завтра в 60 минут ненависти небусь расскажут-все эти Одесские истории
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
ахахах
01:00
уже трубы пошли в Китай класть.Как я понял нах эта европа.22:45 15.09.2022 "Сила Сибири — 2" может стать заменой "Северного потока — 2", заявил Новак
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Truth85
01:00
что за сайт на фото с 3060ти?
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
Василий Сорокин
00:55
лол походу ты все же тупее пробки. Разжевывать уже не буду, выше все расписал. Да и если есть хотя бы зачатки мозгов то все понять можно. Поэтому просто спрошу, зачем же тогда на ни скидывают цены (та...
Видеокарты дешевеют: цена RX 6900 XT опустилась до $679, а RX 6700 XT можно купить всего за $419
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем