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5 самых выгодных игровых видеокарт, подходящих для бедных геймеров и зажиточных энтузиастов
Если хорошенько поискать, то можно найти выгодные предложения даже сегодня
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<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Представьте себе такую ситуацию: вы приехали на длительное время в другой город или страну. По приходу в магазин становится ясно, что там нет ни привычной колбасы, ни сыра. Что в такой ситуации прикажете делать? Если у себя дома вы уже перепробовали все вкусы, то здесь приходится начинать с нуля. Кто-то просто предпочтёт купить товар по средней цене, тогда как другие будут мучительно всматриваться в ингредиенты. Оптимальных решений нет, а логика прекрасно соотносится не только с колбасой и сыром, но и видеокартами.

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Достаточно сложно понять, какой графический чип является оптимальным в своём ценовом диапазоне. Многие геймеры тратят месяцы на рассматривание тестов, но в итоге делают неверные выводы. Сегодня мы попытаемся подобрать 5 самых интересных моделей, которые стоит купить прямо сегодня. Обойдёмся без флагманов, а также отметём откровенно бюджетные графические чипы. Ну а если вы посчитали нашу подборку неверной или ошибочной, то всегда можете написать об этом в комментариях.

Пожалуй, одна из самых перспективных видеокарт текущего поколения – это GeForce RTX 3070 Ti. Оптимальным разрешением для неё считается 2К, но очень многое будет зависеть от конкретной игры и ваших требований. Так, если речь идёт о блокбастере ААА-уровня последних лет, то придётся смириться со средними настройками в 4К. В то же время, большинство игр не предъявляют повышенных требований к видеокартам, поэтому GeForce RTX 3070 Ti сможет чувствовать себя в любом разрешении отлично. Ни одна из менее скоростных видеокарт NVIDIA на такие подвиги не способна, а благодаря нешуточному потенциалу вы сможете получить фору в 3-4 года, прежде чем придётся думать о покупке чего-то более мощного. Заплатить за удовольствие придётся 63 тысячи, а за эти деньги можно получить продвинутую модель производства Palit.

Примерно столько же стоит Radeon RX 6800. В данном случае у видеокарты нет проблем с производительностью, ведь в большинстве игр графический чип AMD оказывается даже быстрее. Вот только всё это не попадает в объектив обычного геймера, который зомбирован рекламой NVIDIA и просто не готов смотреть на альтернативы. Если вы не боитесь глупых слухов и готовы к экспериментам, то модель производства Biostar порадует вас внушительными скоростными показателями. Кроме всего прочего, здесь в наличии 16 Гб видеопамяти, что приятно порадует тех, кто верит в раскрытие потенциала и появление более требовательных игр в ближайшие несколько лет.

В последнее время всё больше геймеров переходит на средний ценовой сегмент. Сам сегмент ощутимо подрос в цене, но видеокарты здесь обладают отличным соотношением между производительностью и ценой. Radeon RX 6650 XT легко справляется с любыми играми даже в разрешении 2К. При этом цена пусть и такая низкая, как в США, но вполне вписывается в бюджет многих любителей компьютерных игр. PowerColor не стала выпускать продвинутую модель, ограничившись скромными двумя кулерами. На самом деле больше и не нужно, ведь Radeon RX 6650 XT отличается низкими требованиями и минимальным энергопотреблением. В своём классе это лучший графический чип, который превосходит по скорости работы аналоги NVIDIA на 15%.

В последнее время заметно сильное удешевление цен на графический чип GeForce RTX 3050. У AMD есть предложения и выгоднее, но раз уж речь зашла об NVIDIA, то приходится констатировать, что GeForce RTX 3050 действительно обладает неплохим соотношением между fps и ценой. Мы рекомендуем обратить внимание на модель производства MSI. Продукция этого бренда отличается высоким качеством, а сам графический чип позволяет использовать скромную систему охлаждения. Пожалуй, основное преимущество этой видеокарты кроется в цене, ведь за 27 тысяч у NVIDIA действительно нет ничего более быстрого.

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20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Завершить наш обзор предлагаем на Radeon RX 6500 XT. Когда вы будете ругать эту видеокарту, то вначале взгляните на её стоимость. Чего вы ожидали от графического чипа, который получил 64-битную шину и 4 Гб видеопамяти? Если вы готовы скидывать настройки графики на средние и разрешение на 1080р, то Radeon RX 6500 XT вас полностью устроит, ну а модель производства ASRock имеет два кулера, что позволяет говорить о сносном отводе тепла от негорячего кристалла. Просто не требуйте от этой видеокарты больше, чем она может дать, ведь очень часто мы делаем выводы исходя их завышенных ожиданий.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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Александр Железняк
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Yilec
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