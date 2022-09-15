Если хорошенько поискать, то можно найти выгодные предложения даже сегодня

Представьте себе такую ситуацию: вы приехали на длительное время в другой город или страну. По приходу в магазин становится ясно, что там нет ни привычной колбасы, ни сыра. Что в такой ситуации прикажете делать? Если у себя дома вы уже перепробовали все вкусы, то здесь приходится начинать с нуля. Кто-то просто предпочтёт купить товар по средней цене, тогда как другие будут мучительно всматриваться в ингредиенты. Оптимальных решений нет, а логика прекрасно соотносится не только с колбасой и сыром, но и видеокартами.

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Достаточно сложно понять, какой графический чип является оптимальным в своём ценовом диапазоне. Многие геймеры тратят месяцы на рассматривание тестов, но в итоге делают неверные выводы. Сегодня мы попытаемся подобрать 5 самых интересных моделей, которые стоит купить прямо сегодня. Обойдёмся без флагманов, а также отметём откровенно бюджетные графические чипы. Ну а если вы посчитали нашу подборку неверной или ошибочной, то всегда можете написать об этом в комментариях.

Пожалуй, одна из самых перспективных видеокарт текущего поколения – это GeForce RTX 3070 Ti. Оптимальным разрешением для неё считается 2К, но очень многое будет зависеть от конкретной игры и ваших требований. Так, если речь идёт о блокбастере ААА-уровня последних лет, то придётся смириться со средними настройками в 4К. В то же время, большинство игр не предъявляют повышенных требований к видеокартам, поэтому GeForce RTX 3070 Ti сможет чувствовать себя в любом разрешении отлично. Ни одна из менее скоростных видеокарт NVIDIA на такие подвиги не способна, а благодаря нешуточному потенциалу вы сможете получить фору в 3-4 года, прежде чем придётся думать о покупке чего-то более мощного. Заплатить за удовольствие придётся 63 тысячи, а за эти деньги можно получить продвинутую модель производства Palit.

Примерно столько же стоит Radeon RX 6800. В данном случае у видеокарты нет проблем с производительностью, ведь в большинстве игр графический чип AMD оказывается даже быстрее. Вот только всё это не попадает в объектив обычного геймера, который зомбирован рекламой NVIDIA и просто не готов смотреть на альтернативы. Если вы не боитесь глупых слухов и готовы к экспериментам, то модель производства Biostar порадует вас внушительными скоростными показателями. Кроме всего прочего, здесь в наличии 16 Гб видеопамяти, что приятно порадует тех, кто верит в раскрытие потенциала и появление более требовательных игр в ближайшие несколько лет.

В последнее время всё больше геймеров переходит на средний ценовой сегмент. Сам сегмент ощутимо подрос в цене, но видеокарты здесь обладают отличным соотношением между производительностью и ценой. Radeon RX 6650 XT легко справляется с любыми играми даже в разрешении 2К. При этом цена пусть и такая низкая, как в США, но вполне вписывается в бюджет многих любителей компьютерных игр. PowerColor не стала выпускать продвинутую модель, ограничившись скромными двумя кулерами. На самом деле больше и не нужно, ведь Radeon RX 6650 XT отличается низкими требованиями и минимальным энергопотреблением. В своём классе это лучший графический чип, который превосходит по скорости работы аналоги NVIDIA на 15%.

В последнее время заметно сильное удешевление цен на графический чип GeForce RTX 3050. У AMD есть предложения и выгоднее, но раз уж речь зашла об NVIDIA, то приходится констатировать, что GeForce RTX 3050 действительно обладает неплохим соотношением между fps и ценой. Мы рекомендуем обратить внимание на модель производства MSI. Продукция этого бренда отличается высоким качеством, а сам графический чип позволяет использовать скромную систему охлаждения. Пожалуй, основное преимущество этой видеокарты кроется в цене, ведь за 27 тысяч у NVIDIA действительно нет ничего более быстрого.

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Завершить наш обзор предлагаем на Radeon RX 6500 XT. Когда вы будете ругать эту видеокарту, то вначале взгляните на её стоимость. Чего вы ожидали от графического чипа, который получил 64-битную шину и 4 Гб видеопамяти? Если вы готовы скидывать настройки графики на средние и разрешение на 1080р, то Radeon RX 6500 XT вас полностью устроит, ну а модель производства ASRock имеет два кулера, что позволяет говорить о сносном отводе тепла от негорячего кристалла. Просто не требуйте от этой видеокарты больше, чем она может дать, ведь очень часто мы делаем выводы исходя их завышенных ожиданий.