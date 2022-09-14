По данным специалистов Backblaze, SSD в три раза надёжнее HDD, но есть нюанс

Споры о надёжности твердотельных накопителей не прекращаются уже много лет. В пользу SSD говорит несколько факторов. В первую очередь они обладают впечатляющими скоростными показателями, что позволяет использовать их как для домашних нужд, так и в серверах, соответствующих требованиям высокой скорости доступа к данным. Не стоит забывать, что внутри твердотельных накопителей нет движущихся частей, а значит чисто теоретически они надёжнее. В то же время все SSD имеют ключевую особенность, выражающуюся в ограниченном количестве информации, которая может быть записана. Проще говоря, если обычный жёсткий диск может работать десятки лет, пока не выйдет из строя, то более современные накопители перестанут функционировать по достижению порога записанных данных.

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Для дома используются весьма посредственные SSD, которые отличаются незначительными показателями перезаписи информации. В то же время, поскольку обычные пользователи не занимаются постоянным копированием всего диска, то ресурса хватает на долгие годы. А вот для серверов берут более внушительные диски, ресурс которых на порядок выше домашних SSD. Всё это вызывает ещё больше споров, ведь жизненный цикл твердотельных накопителей ощутимо меньше жёстких дисков, по крайней мере так может показаться. Специалисты компании Backblaze, предоставляющей услуги облачного хранения данных, опубликовали результаты использования 2558 SSD на внутренних серверах. При этом данные обнародованы только по тем накопителям, которые считаются системными, и включают операционную систему. Такой подход максимально близок к тому, что происходит на домашних компьютерах с той лишь разницей, что через систему Backblaze проходит намного больше информации.

Результаты следующие: после первого года использования 0.66% всех HDD оказались сломаны, тогда как ни один из SSD не вышел из игры. По итогам второго года количество жёстких дисков, которые пришли в негодность, выросло до 1.54%, тогда как для твердотельных накопителей показатели достигли 0.84%. Третий год принёс поломок 1.38% для HDD и 0.79% для SSD. Ну а после четвёртого года пришлось избавиться ещё от 1.83% HDD, тогда как процент сломанных SSD также вырос до 1.05%. После пятого года работы в условиях загрузочного диска жёсткие диски начали сыпаться, а процент поломок достиг 3.55%, тогда как показатели по отказам у твердотельных накопителей находятся на уровне 0.92%. Несложно подсчитать, что в рамках 5-летнего исследования SSD показали высокую надёжность, в 3 раза превышающую показатели для жёстких дисков. Если вы обратите внимание на график выше, то сможете убедиться в том, что процент отказов для жёстких дисков с годами только увеличивается и достигает 7% после восьмого года работы. Судя по всему, ничего подобного с твердотельными накопителями происходить не будет.

Эксперты констатируют, что пока всё выглядит радужно, но отмечают, что не используют ключевой показатель жизни SSD, который является критическим для любых современных дисков. Как мы уже писали выше, проблема состоит в том, что после достижения определённого количества циклов перезаписи твердотельный накопитель выйдет из строя. Судя по тому, что SSD действительно надёжнее обычных HDD, это не приведёт к потере данных и форс-мажорных ситуациям. Это значит, что вы успеете скопировать всю нужную информацию на более новые накопители. В то же время, даже если после 10 лет использования в строю останется всего 60% жёстких дисков, то есть все основания полагать, что ни один твердотельный накопитель так долго в режиме постоянной перезаписи не продержится.

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Всё это не значит, что вы должны отказываться от SSD, ведь для домашних нужд всё это отдалённая перспектива, а показатели надёжности и отказоустойчивости намного важнее. В то же время переоценивать роль твердотельных накопителей и говорить о завершении эры HDD будет преждевременно. Сегодня лидеры рынка готовят сверхъёмкие жёсткие диски, а по соотношению цены и ёмкости HDD нет равных. Очевидно, что серверы ещё долго будут нуждаться в старой технологии, а в определении надёжности есть множество допущений, ведь очень многое зависит от того, как и что вы считаете. А вообще жёсткие диски интересны не только крупным корпорациям. Сегодня SSD объёмом 18 Гб стоит просто невероятную сумму, за которую можно купить подержанный автомобиль, тогда как обычный HDD не разорит даже экономного пользователя, который хранит на компьютере коллекцию домашнего видео.