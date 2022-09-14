Рынок криптовалют снова лихорадит, а перспективы довольно сомнительны

Очень часто эксперты, делающие далекоидущие прогнозы относительно стоимости криптовалют, забывают о том, что ключевым фактором является стабильность американской экономики. Именно граждане США считаются наиболее активными, а на начало 2022 года у каждого второго взрослого мужчины были инвестиции в криптовалюты. Женщины в этом вопросе не так активны, но в данном случае важно знать, что любые проблемы американской экономики тут же отражаются на основных биржевых курсах и криптовалютах. Итак, вчера представители ФРС озвучили точные данные об инфляции. Как оказалось, индекс потребительских цен медленно снижается, но темпы явно не такие быстрые, как хотелось бы финансистам. Известно, что в июле инфляция достигла 8.5%, тогда как в августе опустилась до 8.3%. Но главная проблема здесь даже не в том, что американцам становится всё труднее оплачивать свои счета, а в неверных прогнозах. Как оказалось, аналитики были уверены, что по итогам августа удастся получить показатель на уровне 8.1%, ну а ввиду озвученных данных случилось резкое падение ключевых рынков.

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Основные американские индексы S&P 500 перешли к снижению, ну а первыми на панику отреагировали криптовалюты. Вчера Биткоин опускался ниже 20 000 долларов за 1 монету, а паникёры тут же запустили слухи о наступлении медведей, которые просто обязаны утянуть рынок на дно. Вчера вечером мы не стали описывать подобные панические настроения, поскольку посчитали их преждевременными, и оказались правы. Как видите, цифровое золото снова перевалило за 20 000 долларов, а объёмы суточных торгов подбираются к 50 миллиардам долларов. У Эфира дела идут чуть хуже, но здесь решающее значение оказывает внутреннее давление, ведь криптовалюта уже завтра перейдёт на PoS, что непременно окажет влияние не только на этот цифровой актив, но и на весь рынок.

Мы бы хотели дать вам несколько оптимистичных прогнозов, но аналитики неумолимы. Ожидается, что высокая инфляция в США будет оказывать негативное влияние на рынок криптовалют ещё какое-то время. Предполагается, что в результате медведи действительно могут взять бразды правления в свои лапы, а Биткоин просядет до 16 000 долларов. В этом случае стоит рассчитывать на полномасштабное падение всего рынка, ну а триггером для подобного развития событий станет снижение индекса S&P 500. Если в ближайшие дни биржевики не удержат показатели, то держателей Биткоина и инвесторов ждут неприятные деньки. Что любопытно, аналитики полагают, что Эфир может отправиться своей дорогой и окончательно отойти от привязанности к цифровому золоту. Если это случится, то будет интересно наблюдать дорожающий Эфир и дешевеющий Биткоин. Или наоборот.

Ну и на закуску немного позитива, хотя в данном случае эксперты основываются на показателях 200-дневной и 50-дневной скользящей. В первом случае перспективы есть, но курс может как упасть, так и выровняться. Ну а во втором нас ждёт подъём. Не оставляет сомнения в росте цен на Биткоин растущий спрос на первую криптовалюту. Показатели страха находятся на контролируемых позициях, а сегодня монеты скидывают самые неуверенные паникёры. По мнению некоторых экспертов, цифровое золото должно пройти через несколько уровней сопротивления. В первую очередь нужно прорваться за границы 21 165 доллара. Если это случится, то падения уже не будет, но есть риск длительного топтания на месте. Как только будет пройден уровень в 22 735 доллара, то можно констатировать, что рынок отыграл падение, вызванное негативными данными по инфляции в США. Кроме того, это будет свидетельствовать, что начинается новый этап, в рамках которого Биткоин и Эфир могут ощутимо подорожать.

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Ну а пока эксперты спорят, взгляды инвесторов устремлены в сторону Ethereum Classic. Эта криптовалюта упрямо отказывается дорожать несмотря на то, что сегодня именно она является оптимальным вариантом для перехода сотен тысяч майнеров. Уже сейчас альткоин сильно недооценён, но с увеличением хешрейта и вовсе не позволяет фермерам нормально зарабатывать. Обратите внимание, что суточные торги приближаются к полутора миллиардам долларов, что может говорить о том, что спрос на Ethereum Classic есть, но реального толчка, после которого криптовалюта начнёт дорожать, пока не произошло. Источники: 1, 2.