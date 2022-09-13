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Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
Хотелось бы сказать, что Radeon RX 6700 XT стала за 2 года быстрее, но результаты тестов команды TheSpyHood говорят о другом
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Подавляющее большинство геймеров не задумывается о том, насколько один графический чип быстрее другого. Пользователи отправляются в магазин или выбирают подходящую модель в интернете. Нет никаких терзаний и сожалений, ведь многие и вовсе не разбираются в таких характеристиках, как ширина шины памяти и количество ядер или шейдеров. Приходится констатировать, что некоторые и вовсе ориентируются исключительно на бренд, отдавая предпочтение продукции NVIDIA. Но бывает и так, что думающий геймер начинает смотреть тесты, слушать рассказы блогеров и приходит к тем или иным выводам. К сожалению, после подобного мозгового штурма геймеры только путаются, а в результате начинают рассказывать о нераскрытом потенциале, которые обязательно сделает видеокарту быстрее через несколько лет. 

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Нам кажется, что всё это полная ерунда. Если вы купили видеокарту, которая демонстрирует 10 000 баллов популярном бенчмарке, то надеяться на получения 11 000 через пару лет – это даже не наивность, а какая-то несусветная глупость. Можно согласиться, что в новых играх потенциал позволит получить большее количество кадров в секунду, но всё это настолько сомнительно, что верится в подобные предположения с большим трудом. Radeon RX 6700 XT – именно та видеокарта, потенциал которой уже два года пытаются раскрыть десятки тысяч энтузиастов. Логика здесь следующая: видеокарта получила 12 Гб видеопамяти, а значит со временем она должна показать себя лучше. В качестве противника выступает GeForce RTX 3070. В большинстве игр на момент выхода видеокарта NVIDIA побеждала с небольшим отрывом, но имела всего 8 Гб видеопамяти. В связи с этим некоторые фантазёры заявляли, что уже через пару лет Radeon RX 6700 XT покажет себя с лучшей стороны. 

Что же, сегодня самое время изучить миф о нераскрытом потенциале, чем мы и займёмся с помощью тестирования, которое провели блогеры с канала TheSpyHood. Часто мы предлагаем ознакомиться с таблицами, где представлены точные показатели, но сегодня всё настолько прозрачно, что не хочется даже утруждать себя подобными глупостями. Именно поэтому давайте сразу же перейдём к выводам, ну а убедиться в правоте наших слов вы можете на видео ниже. Итак, можно констатировать, что ни в разрешении 2К, ни в 4К за 2 года с видеокартами не произошло никаких изменений. Если уж быть до конца честным, то в некоторых играх с первым драйвером было 60 кадров в секунду, а в финальном на момент выхода материала – 61 или 62 fps. Нам кажется, что в данном случае речь идёт об оптимизациях для конкретных игр, которые содержатся в драйверах, тогда как физические показатели графического процессора и тот самый потенциал здесь не при чём.

Что любопытно, результаты абсолютно зеркальны для двух видеокарт. Так, если в какой-то игре прироста в несколько кадров в секунду нет на Radeon RX 6700 XT, то ничего подобного не происходит и на GeForce RTX 3070. Приятно осознавать, что обе компании шагают в ногу, а значит специалисты, ответственные за создание современного программного обеспечения, выполняют свою работу хорошо. В то же время печально видеть, что ещё одна конспирологическая теория так и осталась теорией. Ну а нам кажется, что в полученных результатах есть и плюсы. Так, тот факт, что видеокарты за два года не стали медленнее, уже радует, ведь вместо прибавки в некоторых играх на пару fps Дженсен Хуанг и Лиза Су могли бы и вовсе отхватить несколько процентов от производительности. Подумайте сами: тут пару процентов, там пару процентов, а через 4 года от привычного фрамрейта осталось не 100% а всего 95%. Никто ничего не заметит, а часть геймеров точно побежит в магазин за новой видеокартой раньше срока. Как показывают результаты теста, NVIDIA и AMD подобными делишками не грешат, поэтому итог нашего материала пусть и не доказал наличие скрытого потенциала, но оказался оптимистичным. 

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#видеокарты #тесты #radeon rx 6700 xt
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