Главное не потратить много денег, но получить отличную производительность и неплохой потенциал

До выхода процессоров AMD и Intel следующего поколения осталось совсем немного. В сеть уже попало достаточно тестов, а инсайдеры прочат увеличение производительности до 40%. Эксперты делают ставки, а энтузиасты потирают руки. Нам кажется, что это очередной фарс, который происходит раз в год, а в итоге мы получим 10-15% в реальных задачах. Нет никаких сомнений, что в некоторых синтетических бенчмарках можно будет зафиксировать даже двукратный рост, но обычные пользователи ничего подобного не увидят.

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В любом случае насколько быстрыми бы процессоры не вышли, камни предыдущих поколений потеряют свою актуальность. Многие пользователи уже задумались о покупке новинок, а мы уверены, что при правильном подходе можно даже сегодня взять камень, который останется актуальным на протяжение длительного времени. Сегодня поговорим именно о таких процессорах.

Очевидно, что есть и более быстрые процессоры, но Ryzen 5 5600G интересен тем, что ни одна из компаний ещё долго не представит более скоростных решений с интегрированной графикой в данном ценовом сегменте. Более мощные гибридные камни AMD выйдут только в 2023 году (весной или позднее), а Intel пока не научилась делать процессоры с быстрой встройкой. Что до Ryzen 5 5600G, то он играючи справляется с любыми пользовательскими запросами и может использоваться для запуска нетребовательных игр.

Обойти Ryzen 5 5600X мы не можем, ведь за сумму около 15 тысяч вы не встретите ничего более быстрого. В данном случае вам придётся докупить кулер, поскольку в комплекте нет системы охлаждения. А вообще очень многие пользователи берут такой камень для апгрейда старой системы. Например, у вас завалялся компьютер на процессоре Ryzen 5 1600X. В 2022 году с таким камнем делать нечего, а Ryzen 5 5600X полностью совместим как с сокетом, так и с чипсетом. Вам не придётся покупать материнскую плату, а прирост производительности окажется огромен.

Для любителей продукции Intel есть Core i5-12400. Это камень из последнего семейства Alder Lake, а новинки в данном ценовом диапазоне появятся не раньше весны. Тогда же в продажу поступят и недорогие материнские платы, поэтому сегодня вы смело можете покупать Core i5-12400. Как минимум до лета будет происходить выравнивание цен, и только к осени 2023 года новинки 13-го поколения станут народными. Довольно странно, если вы всё это время будите сидеть на своём старом компьютере в ожидании чудес. Ну и не забывайте, что осенью 2023 года в продажу поступят процессоры 14-го поколения Intel. С таким подходом можно прождать всю жизнь.

Ryzen 5 3600 – это не убиваемая классика. Производительности этого камня вам хватит на много лет вперёд, а сегодня нет ни одной пользовательской задачи, которая требует больше. Да, новинки выдают больше кадров в секунду в играх, но в любом случае видеокарта решает больше, чем процессор, а Ryzen 5 3600 вполне сносный и за свою сумму может считаться чуть ли не оптимальным выбором. Мы предлагаем использовать этот камень в рамках ультрабюджетной сборки, которая будет стоить сущие копейки, но легко может перейти в новый ранг за счёт замены процессора в будущем.

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Бывает, что нужно экономить по максимуму, но оставить себе место для апгрейда. Core i3-12100F неплохо подходит под такое описание. К примеру, через год вы захотели увеличить потенциал своего компьютера. Просто купите в магазине старенький Core i7-12700F, что позволит поднять производительность на 50% без необходимости менять материнскую плату. Ну а если у вас нет подобных планов, то Core i3-12100F в любом случае останется достойным кандидатом на бюджетную сборку. Помните, что ничего более дешёвого в семействе Alder Lake просто нет. Ну и не стоит переплачивать за скоростные комплектующие. Будет странно, если вы купите такой недорогой камень, а к нему материнскую плату за 300 долларов.