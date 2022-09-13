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Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
Очень многое будет зависеть от самих майнеров и хешрейта сети
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Многие эксперты сходятся во мнении, что переход Эфира на стейкинг станет не только самым значимым событием 2022 года, но и ключевым в истории криптовалют. Всё дело в том, что технология блокчейна находится на начальном этапе развития, а каждая крупная рыба хочет получить свою выгоду от несовершенных механизмов работы системы. Порой, таких механизмов и вовсе не существует, ведь даже сегодня в РФ нет соответствующего законодательства. Несмотря на этот рынок будет развиваться, а блокировка майнинга станет шоковой терапией для миллионов любителей лёгких денег. Очевидно, что мы становимся свидетелями появления новой парадигмы, в рамках которой и будут развиваться все криптовалюты. При этом, если до этого и Эфир и Биткоин шли в одном направлении, используя майнеров в собственных целях, то уже вскоре нам предстоит узнать возможность существования дефляционного Эфира. 

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Напомним, количество Биткоинов, которые когда-либо будут добыты, конечно. В результате постоянного снижения награды за блок наблюдается удорожание этого актива, что согласуется с представлениями о ценности финансовых экспертов. В то же время для Эфира количественные показатели никогда не существовали. Стоимость второй криптовалюты постоянно следовала за цифровым золотом, но не выбивалась вперёд. Предполагается, что с отказом от майнинга корреляция между двумя активами станет менее прочной. Давайте перейдём к точным данным: ежегодно фермеры получают около 613 137 монет, что соответствует 1679 монетам в сутки. За последнюю неделю механизм на основе хардфорка London сжёг 9981 монету. Получается, что в текущем положении будет появляться всего 268.25 Эфира в сутки или 97 911 монет в год. Поскольку скорость сжигания зависит от сетевой активности, а майнинг будет сведён на нет, то аналитики уже в ближайшее время ожидают увидеть, что Эфир станет дефляционным. 

Теоретически, после этого курс криптовалюты может пойти вверх, но на данный момент нет никаких гарантий, что держателей не ждёт настоящий крах. Согласно статистике, в последние дни всё больше инвесторов выводят свои капиталы в Биткоин, опасаясь негативного влияние активации алгоритма PoS. Может показаться, что всё потеряно, а держатели панически сливают свои монеты, но на самом деле не всё так просто. Эксперты уверяют, что сегодня продают только самые нестабильные игроки. Эти люди всегда теряют деньги, прыгая с монеты на монету, а в итоге упускают шанс реального заработка. В то же время, если обратить внимание на модель Santiment NVT, то всё воспринимается иначе. Поясним, перед нами алгоритм, вычисляющий соотношение между количеством перемещённых монет и показателем рыночной капитализации криптовалюты. Так вот, цифры говорят о том, что Эфир гоняют по сети только спекулянты и паникёры, а реальный показатель Santiment NVT находится в самом пиковом положении за последние 16 месяцев. 

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Кстати, обратный отсчёт перед слиянием был запущен несколько дней назад. Очень многое будет зависеть от хешрейта, но пока данные говорят о том, что переход на PoS состоится утром 15 сентября. Давайте считать. До события осталось чуть больше полутора суток или 38 часов. Данный материал выйдет в печать примерно в 6 вечера, а значит если хешрейт не изменится, то можно ожидать слияние в 8 утра или немного позднее. Разработчики предлагают не делать поспешных выводов, ведь сложность сети может измениться в самый последний момент. Ну а мы с вами до сих пор не знаем, куда хлынет вся многомиллионная братия майнеров. Удивительно, но несмотря на тот факт, что до блокировки осталось всего 38 часов, ни один эксперт не готов дать точный прогноз. Похоже, всё будет решаться в последний момент, а майнеры продолжать выжимать последние монетки из находящегося на финальной стадии слияния Эфира. 

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#майнинг #эфир
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Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
sevik68
17:52
Где в тексте цитата "разработчиков" на "осталось чуть больше суток"? Что за дебильный заголовок?
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
Bernigan
17:52
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Phan†om
17:49
Не лезь когда взрослые разговаривают, молокоотсос)
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
&lt;TopUpdate&gt;
17:49
Ждём завтра на авито кучу видимокарт по дешевке?
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
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