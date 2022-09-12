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Есть ли смысл покупать GeForce GTX 1080 Ti на Авито за 25 000р – тестируем флагман NVIDIA в 2К
Тесты проведены командой Testing Games и позволяют сделать интересные выводы
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3060 Ti за 40 тр в Регарде

Если вам казалось, что дорогие видеокарты покупают только мажоры и энтузиасты, то мы хотим вас слегка удивить. Дело в том, что сегодня цены на графические чипы только возвращаются к рекомендованным, а флагманы текущего поколения стоили чуть ли не в 2 раза дороже того, сколько ещё 5 лет назад просили за аналогичную продукцию. Именно потому за 2 года после старта продаж GeForce RTX 3090 разошёлся среди 0.53% всех любителей компьютерных игр. Учтите, что это статистика Steam, надёжнее которой просто ничего нет. Получается, что все усилия игровых студий, которые делают особый упор на реализм и текстуры в разрешении 4К, оказываются бесполезны. Грустно, но только каждый из 200 геймеров может раскрыть потенциал всех выходящих игр, а поскольку очень часто флагманы покупают энтузиасты, то реальное положение ещё хуже. 

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А ведь когда-то всё было иначе. Обратите внимание на данные ниже. Как видите, даже спустя 5 лет после выхода GeForce GTX 1080 Ti занимает большую долю рынка, чем широко разрекламированная GeForce RTX 3090. Но это далеко не финал истории, ведь в какой-то момент на руках у геймеров находилось не меньше 2% флагманов 2017 года. Прибавьте сюда тот факт, что GeForce GTX 1080 Ti скупали майнеры, и вы получите совершенно иную картину. Получается, что несколько лет назад флагманы были намного доступнее, чем сегодня. Мало того, после изнурительной криптолихорадки многие любители компьютерных игр не готовы тратиться на дорогостоящие графические чипы. Мы не знаем, есть ли смысл покупать флагман за 140 000 рублей прямо сейчас, но зато можем оценить актуальность GeForce GTX 1080 Ti в противостоянии с новыми играми последних лет. 

Прежде всего стоит отметить, что тесты проводила команда Testing Games, а разрешение было установлено на 2К. Данные весьма противоречивы, ведь в среднем удалось получить 43 кадра в секунду, что довольно неплохо учитывая возраст тестируемой видеокарты. В то же время, в некоторых показатели весьма скромные. К примеру, в Dying Light 2 удалось получить всего 26 кадров в секунду. Ничуть не лучше результат в Microsoft Flight Simulator, а вот в новомодном Spider-Man старая видеокарта выдаёт почти 60 fps. Получается, что многое будет зависеть от игр, а значит пользовательский опыт одного геймера с использованием видеокарты GeForce GTX 1080 Ti будет кардинально отличаться от того, что испытает другой пользователь на такой же модели. 

Именно поэтому мы не будем оценивать, насколько хорошо или плохо получить 40 кадров в секунду, ведь есть не менее сложный вопрос. Так, сегодня купить GeForce GTX 1080 Ti можно только на вторичном рынке. На Авито отхватить с виду живую карту можно за 25 тысяч и дешевле. В магазине за эти деньги вам выдадут GeForce GTX 1660 Super с ужасной системой охлаждения. Получается, что по производительности мы выигрываем, а вот риски нарваться на полумёртвый графический чип высоки. Как вы знаете, уже вскоре Эфир перейдёт на стейкинг, после чего добывать монеты на видеокартах будет невозможно. Многие фермеры уже начали сливать свои запасы на вторичном рынке, делая вид, что это кроме игр видеокарта ничего не видела. Отличить горелую карту от живой сложно, а для полной уверенности понадобится полный разбор. Откручивать систему охлаждения вам никто не позволит, поэтому самый простой способ, позволяющий убедиться в работоспособности видеокарты, заключается в длительном тестировании. 

Очень многие геймеры уверены, что нужно запускать игры. На самом деле нет, ведь ни одна игра не способна нагружать видеокарты на протяжение длительного времени. Именно поэтому эксперты рекомендуют синтетику. Запаситесь популярными программами, не забывая контролировать температурный режим. И помните, что сегодня GeForce GTX 1080 Ti выглядит заманчиво, позволяя запускать игры даже в 2К на максимальных настройках. К сожалению, не всё так просто, поэтому будьте внимательны. 

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#nvidia #видеокарты #geforce gtx 1080 ti #тесты
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Есть ли смысл покупать GeForce GTX 1080 Ti на Авито за 25 000р – тестируем флагман NVIDIA в 2К
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Есть ли смысл читать статьи зелота?
Есть ли смысл покупать GeForce GTX 1080 Ti на Авито за 25 000р – тестируем флагман NVIDIA в 2К
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