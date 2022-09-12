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Большая часть пользователей обращается за помощью в выборе компьютера к тем, кого считает более продвинутым в этом вопросе. Например, к знакомым или друзьям, или ищет совета в мировой паутине. Какой бы путь вы не избрали, нужно пытаться собрать как можно более оптимальный компьютер, в котором не будет перекосов в одну из сторон. Например, купили вы дорогой процессор, но взяли бюджетную материнскую плату за 50 долларов. Работать ваш камень будет, но добиться максимальной производительность уже не выйдет. 

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Сегодня мы с вами попытаемся выбрать процессор, который не вынудит вас платить за него уйму денег. Цена готовой сборки удивит даже любителей экономить, а самое главное не перебрать с материнской платой. Оперативной памяти добавляйте по вкусу, но помните о том, что больше 16 Гб сегодня требуется только для сложных ресурсоёмких рабочих задач.

Начнём с Core i3-12100F. Здесь приятно радует выгодная цена, высокая производительность в играх и низкая требовательность к дополнительному оборудованию. Никакой оперативной памяти DDR5 вам не потребуется, а благодаря щедрости Intel вы можете купить камень семейства Alder Lake до 8 тысяч рублей. Принадлежность к последнему поколению обязывает, поэтому Core i3-12100F можно смело назвать игровым.

Ryzen 3 PRO 4350G создан для тех, кто не планирует играть в самые новые игры, при этом хочет купить современную систему. В данном случае сам процессор легко справляется с любыми задачами, а встроенная видеокарта тянет все игры, выпущенные 5 лет назад. С гибридными процессорами AMD обязательно нужно учитывать один нюанс: чем выше тактовая частота оперативной памяти, тем быстрее будет интегрированный графический чип. Помните об этом, если вы хотите докинуть 5-10% к геймерской составляющей. 

Ryzen 5 3600 – это неубиваемая классика. Берите такой процессор, среднюю видеокарту и всё по минимуму, а в итоге сможете получить современную сборку без переплат. Процессор давно себя зарекомендовал и не нуждается в рекламе, ведь он до сих пор отлично продаётся, уступая только новинкам красного и синего лагеря текущего поколения.

Есть мнение, что Ryzen 5 4500 немного быстрее Ryzen 5 3600, но в данном случае слишком много переменных, поэтому мы предлагаем вам изучить тесты самостоятельно. Скорее всего, разница незначительная, ну а потенциальные покупатели Ryzen 5 4500 получат просто более современный камень. В комплекте уже идёт эффективный кулер, а сам процессор может работать на старой сборке и материнской плате с чипсетом А320. Это не значит, что нужно экономить на мелочах, но в данном случае выборе делаете именно вы. 

Core i5-12400F однозначно быстрее в игровых и рабочих задачах, но продаётся без кулера и потребует купить более дорогую материнскую плату. В результате вы пусть и получите некоторое преимущество, но заплатите за него на 5 тысяч больше. Одно дело, если бы мы говорили о сборке за 100 тысяч рубелей, ну а в данном случае не факт, что такая переплата вообще окупится, ведь в итоге всё может решить более мощная видеокарта. 

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Раз уж мы заговорили об оптимальных процессорах, то лучшим выбором для тех, кто не против немного потратиться, будет Ryzen 5 5600X. Здесь вы получите последнее поколение на базе архитектуры Zen 3 и 7-нм технологического процессора. Мы рекомендуем обратить внимание на материнские платы с чипсетом В550. В этом случае вам гарантирована длительная эксплуатация системы, ведь через пару лет можно купить твердотельный накопитель PCIe 4.0, который поднимет скорость передачи данных на новый уровень. Ну и Ryzen 5 5600X будет тесно без хорошей видеокарты, помните это, когда покупаете этот камень.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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