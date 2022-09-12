И это далеко не единственная видеокарта, которая в последнее время подешевела

Если вы не следите за ценами на видеокарты, то можете сделать вывод, что геймерская продукция продолжает оставаться недоступна обычным пользователям. С одной стороны – отвергать подобные заявления мы не станем, поскольку флагманы действительно стоят дороже 100 тысяч рублей. Согласитесь, что потратить такую сумму на развлечения может себе позволить всего несколько процентов геймеров. С другой стороны – если попытаться провести параллели между ценами осени 2021 года и сегодняшними реалиями, то можно констатировать, что налицо двукратное падение стоимости видеокарт.

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Особенно выгодные предложения можно встретить в магазинах США, где многие графические чипы уже вернулись к официальным рекомендованным ценам на момент старта продаж. Российский рынок меняется медленнее, но и здесь можно подобрать несколько интересных вариантов. Сегодня мы рассмотрим 5 видеокарт, каждая из которых может стать неплохим выбором для тех, кто не планирует выкладывать целое состояние за видеокарту.

С нашей точки зрения, самая перспективная видеокарта из нашего списка – это GeForce RTX 2060 Super. Она обладает полноценной 256-битной шиной и предлагает внушительную производительность. К примеру, вы сможете запускать все игры в разрешении 2К на высоких настройках графики. Похвастать таким потенциалом могут далеко не все видеокарты, ну а за 33 тысячи рублей у NVIDIA и вовсе нет ничего подобного. Стоит учитывать, что перед нами решение предыдущего поколения. Именно поэтому ожидать чудес от такой видеокарты не стоит, но сегодня чуть ли не лучшее время для покупки GeForce RTX 2060 Super, ведь ещё зимой она стоила 100 000 рублей.

За 28 850 рубликов вы можете стать полноправным владельцем Radeon RX 6600. Нам такая видеокарта кажется намного перспективнее большинства более дорогих моделей NVIDIA, но как минимум 80% наших читателей с нами не согласится. AMD никогда не была лидером рынка графических чипов, но из-за серии неудач компания окончательно испортила имидж, что привело к тому, что геймеры предпочитают переплатить за NVIDIA. Если у вас нет никаких предубеждений, то Radeon RX 6600 производства Gigabyte будет вас радовать долгими зимними вечерами.

Чуть дороже 25 тысяч уже можно купить GeForce RTX 3050. Это самый настоящий подарок для геймеров, ведь ещё совсем недавно цены на графический чип стартовали с 33 000 рублей. Производительности GeForce RTX 3050 достаточно для запуска любых игр в разрешении 1080р, ну а единственным недостатком можно назвать скромную систему охлаждения. Инженеры Palit явно экономили на каждой мелочи, в результате громкий кулер может испортить позитивные ощущения от покупки хорошей видеокарты. Хотя, если вы играете с наушниками, то проблем не будет от слова совсем.

Бывает и так, что у вас просто нет 25 тысяч рублей. В этом случае мы советуем присмотреться к чему-то менее дорогому. Отличным выбором станет Radeon RX 6500 XT. Здесь никаких откровений, ведь видеокарта просто выполняет свои задачи, обеспечивая неплохой уровень производительности в разрешении 1080р. Что приятно, вам не придётся снижать настройки меньше высоких, а значит каждый потраченный рубль пойдёт на пользу. Приятно, что Sapphire не стала экономить, ведь в придачу вы получаете неплохую систему охлаждения.

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За 16 490 рублей можно купить GeForce GTX 1650. Эта бюджетная видеокарта рассчитана на тех, кто обладает минимальными финансовыми резервами, но очень хочет взять продукцию NVIDIA. Если вы увидели в описании себя, то можете смело брать карту производства Palit, поскольку она не только может тянуть все игры в 1080р на средних, но и продолжит это делать даже спустя несколько лет. Сама модель получилась сносной, а два кулера исправно выполняют свою работу по охлаждению крошечного графического чипа.