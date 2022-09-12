Что ждёт основные криптовалюты, и стоит ли ждать подорожания Биткоина

Нет никаких сомнений, что мы находимся на пороге событий, которые станут поворотными для рынка криптовалют. Эксперты называют как минимум несколько фундаментальных признаков того, что уже вскоре лицо основных цифровых активов претерпит кардинальных изменений. Если говорить о долговременных факторах, то в первую очередь стоит назвать непрекращающееся давление на криптовалюты со стороны политиков. Скорее всего, если бы не глобальная напряжённость и падение экономики в крупнейших странах, то мы бы уже увидели зрелое законодательство в США и ЕС, в рамках которого анонимные переводы стали бы невозможны в рамках централизованных бирж. Американское правительство планомерно подминает рынок под себя, а значит через несколько лет привычные нам операции могут получить массу ограничений. Но если крупные держатели криптовалют пока не определились с тем, как относиться ко всё возрастающему контролю со стороны государства, то приближающийся переход Эфира на PoS вызывает нешуточные опасения.

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Предсказать реакцию рынка пока сложно, поэтому аналитики пока предлагают присмотреться к тому, что вообще происходит. Обратите внимание на график ниже. Как видите, за последнюю неделю настроение инвесторов было больше расположено в положительную сторону, в результате чего основные активы подорожали. В то же время, оптимизм скорее сдержанный. К примеру, Эфир не смог закрепиться выше 1755 долларов, а значит есть ощутимый риск падения. Настораживают и невысокие показатели суточных торгов. Как видите, за последние 24 часа через систему прошло Эфира всего на 15 миллиардов долларов. Это очень мало, а эксперты уверяют, что сегодня основные игроки замерли в ожидании, поскольку никто не хочет потерять крупные деньги из-за одной ошибки.

Что любопытно, в последнее время Биткоин и Эфир постепенно теряют связь, которая объединяла эти криптовалюты на протяжение последних лет. Если посмотреть на график ниже, то можно убедиться в том, что цифровое золото находится на подъёме. По мнению некоторых аналитиков, сегодня мы становимся свидетелями большого бычьего ралли. Эти ребята делают свои выводы на основе кривых и скользящих, каждый элемент которых может быть поставлен под сомнение. В то же время никто не может опровергнуть того факта, что Биткоин действительно находится на подъёме. Суточные торги достигли 42 миллиардов долларов, а рынок только начал разогреваться. Количество запросов в браузере со словами «купить Биткоин» растёт, а значит мы действительно можем увидеть, как рынок выбрался со дна. Многие эксперты полагают, что медведям уже пора переходить в режим сна, ведь падение рынка и нестабильность приносят огромные проблемы всем участникам торговых сделок.

Ещё один тренд, который будет оказывать влияние на доходы держателей криптовалюты – это рост курса Ethereum Classic. Напомним, это самая очевидная альтернатива Эфиру. Предполагается, что после перехода на стейкинг майнеры продолжат копать Ethereum Classic, поскольку этот актив наиболее близок к Эфиру. На момент написания данного материала альткоин плавно приблизился к 40 долларам за 1 монету. По мнению аналитиков, важно не только закрепиться выше этой позиции, но и пойти вверх. Всё дело в том, что Ethereum Classic сильно недооценён. Майнеры уже увеличили сложность добычи, а значит снизили доходность. Именно эта зависимость позволяет надеяться на то, что после блокировки майнинга на Эфире, Ethereum Classic отыграет разницу и начнёт дорожать.

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Не стоит забывать, что есть и другие альткоины, претендующие на лавры основной криптовалюты для майнеров. Куда хлынет толпа мы увидим уже на этой неделе. Источники: 1, 2, 3.